Sự khác biệt của Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi được miêu tả luôn mang theo nhiều sách đến phim trường. Nữ diễn viên duy trì thói quen đọc sách hàng chục năm qua.

Nhắc đến Lưu Diệc Phi, công chúng từ lâu đã quen gọi cô với biệt danh "thần tiên tỷ tỷ". Thế nhưng, qua hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1980 ngày càng cho thấy một phong thái khác: điềm tĩnh, tự tại nhưng không kém phần mềm mại, nữ tính.

Theo 163, không phải ngẫu nhiên mà Lưu Diệc Phi toát lên khí chất hiếm có đó. Ở minh tinh, sự khác biệt đến từ việc duy trì những thói quen tốt, bền bỉ qua năm tháng, trong đó có việc đọc sách giấy.

Lưu Diệc Phi mang sách vào phim trường

Không ít bạn bè, đồng nghiệp chứng kiến cảnh tượng mỗi lần bước vào đoàn làm phim, Lưu Diệc Phi luôn mang theo nửa vali sách giấy. Trong một chương trình, nam diễn viên Đặng Siêu từng kể lại một chi tiết thú vị: khi hợp tác trong quá trình quay phim, anh nhận thấy nữ đồng nghiệp luôn cầm một cuốn sách trên tay, mọi lúc mọi nơi. Ban đầu, Đặng Siêu nghĩ rằng Lưu Diệc Phi chỉ "làm màu". Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy cô nghiêm túc gạch chân những ý quan trọng hay gấp mép trang sách, anh mới nhận ra cô thực sự coi việc đọc là một lối sống quan trọng để bồi dưỡng bản thân.

Nữ diễn viên Vạn Sắt cũng từng tiết lộ Lưu Diệc Phi hầu như không bao giờ chạm vào điện thoại khi ở phim trường. Trên tay cô lúc nào cũng chỉ có hai thứ: kịch bản và sách. Từ lúc trang điểm, tranh thủ ăn hộp cơm trưa cho đến những khoảng thời gian rảnh rỗi trước giờ quay, cô đều tận dụng để đọc sách.

Lưu Diệc Phi duy trì thói quen đọc sách nhiều năm. Ảnh: Weibo.

Minh tinh có phổ đọc rộng. Bên cạnh các tác phẩm kinh điển phương Tây như Jane Eyre, Kiêu hãnh và định kiến hay những tựa sách đánh thức tư duy về ý nghĩa cuộc sống như The Five People You Meet in Heaven (Năm người gặp trên thiên đường), cô còn quan tâm đến các đề tài về tâm lý học và chữa lành tinh thần. Những đầu sách như Conversations with God (Đối thoại với Thượng đế), The Power of Now (Thức tỉnh mục đích sống) hay The Healing Code (Mật mã chữa lành) cũng được Lưu Diệc Phi ưu tiên chọn lựa. Trên trang Weibo, ngôi sao 46 tuổi cũng chăm chia sẻ những cuốn sách mà cô yêu thích.

Cô không chỉ đọc để thu nạp kiến thức mà còn ghi lại những cảm xúc ngay trên trang bìa hoặc phần khoảng trắng của sách. Đối với nữ diễn viên, đọc sách là một cuộc đối thoại chiều sâu với tác giả và cũng là khoảnh khắc thành thật được đối diện với chính mình. Trong một bài phỏng vấn trước đây, cô cho biết: "Tôi không muốn chỉ dựa vào gương mặt để kiếm tiền. Tôi muốn mở rộng con đường của bản thân. Sách chỉ cho tôi phát hiện chính mình, suy nghĩ và giải quyết vấn đề trong cuộc sống".

Thư phòng trong biệt thự rộng hơn 16.000 m2

Theo Sohu, trong căn biệt thự rộng hơn 16.000 m2, Lưu Diệc Phi xây dựng một thư phòng và bày biện hàng trăm đầu sách, thuộc nhiều thể loại. Nữ diễn viên duy trì thói quen đọc sách 3 giờ mỗi ngày. Không ít lần, cô thức xuyên đêm chỉ để đọc hết một cuốn sách tâm đắc.

"Trong khi những người khác đang mải miết lướt Douyin và xem phim truyền hình, cô ấy lại đọc sách. Trong khi những người nổi tiếng khác ồn ào trên mạng xã hội, cô ấy vẫn đọc sách. Trong khi những người khác đang cố gắng bằng mọi cách để được xuất hiện trên các chủ đề thịnh hành, cô ấy vẫn tiếp tục đọc sách. Trong thị trường giải trí có nhiều người nổi tiếng, nhưng ít ai sở hữu vẻ thanh lịch và phong thái đĩnh đạc như Lưu Diệc Phi. Vẻ đẹp của nữ diễn viên có thể là món quà mà thượng đế ban tặng. Nhưng sự tự tin, tỉnh táo cùng nguồn năng lượng dịu dàng mà cô tỏa ra là thành quả của những sự kiên định trong lựa chọn: sống hướng nội và dùng tư duy và trí tuệ để nuôi dưỡng tâm hồn", theo Xinhua.

Nữ diễn viên cho rằng mọi câu trả lời đều nằm ở những trang sách. Ảnh: Weibo.

Việc đọc sách cũng giúp Lưu Diệc Phi trong hành trình diễn xuất. Khi quay phim Hoa Mộc Lan hay Tiên kiếm kỳ hiệp, minh tinh Trung Quốc đọc rất nhiều cuốn sách về lịch sử.

"Mọi câu trả lời đều nằm ở trong những trang sách", Lưu Diệc Phi chia sẻ. Cô cho biết những cuốn sách không trực tiếp dạy cô kỹ năng diễn xuất, nhưng giúp cô có đủ chiều sâu, sự thấu cảm với nhân vật cùng những kiến thức về thế giới rộng lớn.

Thói quen đọc sách của Lưu Diệc Phi đã được hình thành trước khi cô bước chân vào ngành giải trí. Các bạn học cũ từng kể rằng từ thời học sinh, cô đã rất yêu thích việc đọc sách. Trong những giờ giải lao, thay vì tụ tập, nói chuyện tán gẫu, cô thường chọn cách ngồi một mình bên bàn học để chìm đắm vào những trang sách.

Ngoài ra, đam mê đọc sách của nữ diễn viên cũng được hình thành, nuôi dưỡng từ truyền thống của gia đình. Cha cô là ông An Thiếu Khang - giảng viên tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán. Mẹ Lưu Diệc Phi là nghệ sĩ múa tài năng từng đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Bà Lưu Hiểu Lợi từng là giảng viên chuyên ngành múa tại Học viện ca kịch Vũ Hán, đi lưu diễn tại nhiều nơi trên thế giới. Cha mẹ của Lưu Diệc Phi luôn khuyến khích con gái theo đuổi việc học, đọc sách từ lúc còn nhỏ.