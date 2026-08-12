STARLUX Airlines ra mắt tàu bay Airsorayama Silver

STARLUX Airlines giới thiệu STARLUX Airsorayama Silver (B-58553), tàu bay Airbus A350-1000 mang thiết kế hợp tác nghệ sĩ đương đại Nhật Bản Hajime Sorayama.

Chuyến bay JX801 đến Tokyo ngày 12/7 đánh dấu hành trình quốc tế đầu tiên của tàu bay, đồng thời mở màn STARLUX Airsorayama World Tour. Chuyến bay do Chủ tịch STARLUX Airlines K.W. Chang trực tiếp điều khiển. Tại Tokyo, Hajime Sorayama đã ký tên lên Airsorayama Silver, lưu lại dấu ấn của người nghệ sĩ trên tác phẩm hoàn chỉnh. Hành khách trên chuyến bay cũng nhận bộ quà lưu niệm giới hạn gồm thẻ hành lý, thẻ sưu tầm và túi tote Airsorayama.

Sự kiện đưa ý tưởng được hai bên công bố tại Omotesando Hills, Tokyo vào tháng 1 hiện diện trên bầu trời. Airsorayama không chỉ là thiết kế sơn đặc biệt, mà là dự án đồng sáng tạo kết nối nghệ thuật đương đại, kỹ thuật hàng không và trải nghiệm hành khách.

Từ ngôn ngữ kim loại đến tác phẩm nghệ thuật trên không

Hajime Sorayama nổi tiếng với phong cách siêu thực, kỹ thuật thể hiện bề mặt kim loại giàu chiều sâu và hình tượng sexy robot. Tư duy kết nối máy móc với cảm xúc trong tác phẩm của ông tương đồng định hướng kết hợp kỹ thuật chính xác và trải nghiệm con người của STARLUX.

STARLUX Airsorayama Silver là tàu bay Airbus A350-1000 hợp tác nghệ sĩ Hajime Sorayama.

Tên gọi Airsorayama kết hợp giữa “Air” và tên nghệ sĩ. Sorayama thiết kế logo đồng thương hiệu, hình ảnh chủ đạo và hệ thống nhận diện; đồng thời phát triển hai phiên bản đối lập, gồm Airsorayama Silver với điểm nhấn ánh bạc và Airsorayama Gold với chi tiết ánh kim vàng.

Với chiều dài hơn 72 m, mỗi chiếc Airbus A350-1000 trở thành tác phẩm có quy mô lớn bậc nhất trong sự nghiệp 6 thập kỷ của Sorayama, hiện thực hóa ý tưởng ông đã ấp ủ nhiều năm.

Airsorayama có 2 phiên bản đối lập, gồm ánh kim vàng và ánh bạc.

Trải nghiệm Airsorayama xuyên suốt hành trình

Quá trình phát triển kéo dài 3 năm đặt ra bài toán chuyển hóa hiệu ứng kim loại phản chiếu của Sorayama thành lớp sơn đáp ứng yêu cầu về an toàn, trọng lượng, vật liệu composite và khả năng chống sét.

STARLUX phối hợp Airbus và nhà sản xuất sơn hàng không Mankiewicz phát triển hệ màu mica nồng độ cao kết hợp kỹ thuật phủ nhiều lớp. Giải pháp tạo hiệu ứng “kim loại lỏng”, thay đổi sắc độ theo ánh sáng và góc nhìn nhưng vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của tàu bay.

Tàu bay mới của STARLUX sở hữu chiều dài 72 m.

Phần bụng tàu bay được phát triển từ hình tượng Mechanical Shark của Sorayama. Nhìn từ mặt đất, hệ thống đường nét gợi hình ảnh cá mập kim loại di chuyển trên bầu trời, tạo dấu ấn riêng cho dự án.

Ngôn ngữ hình ảnh của Airsorayama tiếp tục xuất hiện tại điểm chạm hành khách, từ thẻ lên tàu bay, thẻ hành lý, bộ tiện ích qua đêm đến cocktail lấy cảm hứng từ Sorayama, tạo nên trải nghiệm xuyên suốt, thay vì chỉ dừng ở ngoại thất.

Phim hướng dẫn an toàn Airsorayama do studio Sauvage.tv của Tây Ban Nha thực hiện dưới sự giám sát của Sorayama. Sexy robot dẫn dắt nội dung an toàn, cùng Sorayama Shark và robot trẻ em được sáng tạo riêng, chuyển tải thông tin thiết yếu bằng ngôn ngữ điện ảnh đặc trưng.

Phim hướng dẫn an toàn Airsorayama do studio Sauvage.tv của Tây Ban Nha thực hiện.

Từ ngày 1/10, STARLUX Airsorayama sẽ được khai thác theo lịch trên các đường bay kết nối Đài Bắc với Tokyo Narita, Praha và Phoenix. Hành khách trên chuyến bay sử dụng Airsorayama Silver sẽ được trải nghiệm hệ thống vật phẩm chủ đề phát triển riêng cho dự án.

Thông qua Airsorayama, STARLUX mở rộng bản sắc “galactic” ra ngoài thiết kế khoang và dịch vụ. Tàu bay trở thành tác phẩm di chuyển giữa các thành phố, đưa nghệ thuật đương đại tiếp cận công chúng toàn cầu.

Tiếp nối đà phát triển quốc tế của STARLUX

Airsorayama ra mắt trong giai đoạn STARLUX tiếp tục mở rộng hiện diện quốc tế. Năm 2026, hãng được Skytrax công nhận là “Hãng hàng không 5 sao” năm thứ hai liên tiếp, ghi nhận khả năng duy trì nhất quán chất lượng dịch vụ và trải nghiệm trên toàn bộ hành trình.

Chương trình hợp tác giữa STARLUX và Peanuts cũng bước sang năm thứ 3 với chủ đề “Across Seasons, Across the World”, triển khai từ 1/7 đến 31/12 trên phần lớn mạng bay của hãng.

STARLUX đã khai trương đường bay đến Praha từ ngày 1/8, đánh dấu điểm đến đầu tiên tại châu Âu. Việc Praha trở thành một trong 3 điểm đến đầu tiên được khai thác bằng Airsorayama từ tháng 10 cho thấy sự kết nối giữa chiến lược mạng bay đường dài và định hướng xây dựng trải nghiệm thương hiệu khác biệt.

Qua Airsorayama và dấu mốc quốc tế, STARLUX tiếp tục kết nối công nghệ, dịch vụ, thiết kế và văn hóa đương đại trong trải nghiệm hàng không cao cấp.