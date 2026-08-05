SpaceX ghi nhận doanh thu tăng 92%

Doanh thu của SpaceX gần như tăng gấp đôi trong báo cáo tài chính đầu tiên kể từ khi niêm yết, nhờ sự tăng trưởng mạnh của mảng Internet vệ tinh Starlink và trí tuệ nhân tạo (AI).

Biển quảng cáo của SpaceX tại trung tâm Nasdaq MarketSite ở New York (Mỹ) ngày 12-6, thời điểm công ty thực hiện đợt IPO lớn nhất lịch sử. Ảnh: Reuters.

Báo cáo tài chính của Space X cho thấy trong quý II, công ty đạt doanh thu 7,8 tỷ USD , tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt dự báo 6,8 tỷ USD của giới phân tích. Dù vậy, công ty vẫn báo lỗ 541 triệu USD , sau khoản lỗ 4,3 tỷ USD trong ba tháng đầu năm.

Theo SpaceX, kết quả tăng trưởng chủ yếu đến từ hai mảng kinh doanh là Internet vệ tinh Starlink và AI. Doanh thu của Starlink - hiện là mảng kinh doanh duy nhất có lãi - tăng 66% và chiếm hơn một nửa tổng doanh thu của công ty. Doanh thu từ mảng AI tăng khoảng 250%, cho thấy lĩnh vực này bắt đầu đóng góp đáng kể vào tăng trưởng của công ty.

Tuy nhiên, để duy trì tốc độ tăng trưởng đó, SpaceX đã tăng mạnh chi tiêu. Sau khi đầu tư hơn 10 tỷ USD trong quý I, công ty tiếp tục chi 18,4 tỷ USD cho đầu tư vốn (capex) trong quý II, cao hơn nhiều so với mức 13 tỷ USD mà giới phân tích dự báo. Riêng hạ tầng AI chiếm gần 16 tỷ USD trong tổng vốn đầu tư quý II, tăng vọt từ 749 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Giám đốc tài chính Bret Johnsen cho biết mức chi đầu tư này nhiều khả năng sẽ được duy trì trong vài quý tới.

Các nhà phân tích hiện dự báo tổng chi đầu tư vốn của SpaceX trong cả năm có thể vượt 45 tỷ USD , khi công ty chạy đua xây dựng hạ tầng AI để cạnh tranh với OpenAI, Anthropic và Google.

Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu SpaceX giảm hơn 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ dù trước đó đã tăng mạnh trong phiên chính thức. Tính từ đợt IPO hồi tháng 6, cổ phiếu của công ty đã mất khoảng 8% giá trị.

Theo giới phân tích, quy mô chi tiêu khổng lồ là nguyên nhân khiến thị trường phản ứng tiêu cực với báo cáo tài chính.

"Nhà đầu tư muốn thấy bằng chứng rõ ràng hơn rằng tốc độ tăng trưởng vượt trội này cuối cùng sẽ tạo ra lợi nhuận tương xứng với mức chi tiêu và định giá khổng lồ của công ty", chuyên gia công nghệ Luke Lango nhận định.

Bất chấp những lo ngại của thị trường, ban lãnh đạo SpaceX vẫn đưa ra hàng loạt mục tiêu đầy tham vọng trong cuộc họp với các nhà đầu tư.

Công ty kỳ vọng đạt mức doanh thu quy đổi 100 tỷ USD /năm vào tháng 12 tới, các khoản đầu tư mới vào hạ tầng AI sẽ có thời gian hoàn vốn dưới một năm và sẽ phóng ít nhất 1.000 vệ tinh Starlink V3 trong vòng một năm tới.

Giám đốc điều hành Elon Musk cho rằng tốc độ tăng trưởng của công ty có thể vượt xa kỳ vọng hiện nay.

"Theo các dự báo nội bộ, mốc 1.000 tỷ USD doanh thu đã được đẩy từ năm 2031 lên năm 2030. Thậm chí vẫn có khả năng điều đó xảy ra ngay trong năm 2029", ông nói.