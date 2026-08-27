Shophouse khối đế đón sóng quy hoạch nam trung tâm Đà Nẵng

Khu vực nam trung tâm Đà Nẵng hình thành những cộng đồng cư dân mới với nhu cầu sống và tiêu dùng cao cấp, biến shophouse khối đế thành tài sản dòng tiền được săn đón.

Theo đó, dưới lực đẩy quy hoạch chung, diện mạo đô thị nam trung tâm Đà Nẵng đang thay đổi từng ngày, tạo đà kinh doanh thuận lợi cho shophouse khối đế.

Tài sản hữu hạn đón sóng cư dân và du khách

Theo Quyết định số 1287/QĐ-TTg, thành phố tiến tới mô hình đô thị đa cực, trong đó khu nam được định hướng trở thành đô thị du lịch - dịch vụ ven sông. Hệ thống giao thông kết nối với trung tâm ngày càng hoàn thiện cùng loạt tiện ích tiêu chuẩn quốc tế như Aeon Mall, trường liên cấp Edison Schools hay công viên ven sông Hyde Park rộng 50 ha đang góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Cảnh quan sông nước thơ mộng giúp khu nam trung tâm Đà Nẵng phát triển các sản phẩm du lịch hấp dẫn. Ảnh: Ánh Dương.

Điều này kéo theo sự chuyển dịch của nhóm cư dân từ nội đô, cũng như đội ngũ kỹ sư, chuyên gia quốc tế làm việc tại các khu công nghiệp động lực phía nam mở rộng. Đồng thời, nam trung tâm Đà Nẵng còn sở hữu dư địa lớn để đón khách du lịch nhờ sức hút từ dự án "Dòng sông ánh sáng" và tuyến du lịch đường thủy Cổ Cò tương lai.

Đón đầu sự bùng nổ nhu cầu tiêu dùng của cộng đồng cư dân tinh hoa và du khách, Sun Property giới thiệu ra thị trường 150 căn shophouse khối đế thuộc ba tổ hợp căn hộ Cora Tower, Spana Tower và S-Light Tower.

Các chủ sở hữu sẽ được hưởng lợi kép khi vừa tiếp cận cộng đồng cư dân nội khu, vừa đón trọn dòng khách du lịch và đội ngũ chuyên gia đang đổ về nam trung tâm Đà Nẵng, mở ra dư địa sinh lời bền vững.

Dòng du khách và giới chuyên gia quốc tế đổ về nam trung tâm Đà Nẵng mở ra cơ hội cho các mô hình kinh doanh thương mại. Ảnh: Ánh Dương.

Khi các tòa tháp lần lượt sáng đèn, nhu cầu tiêu dùng hàng ngày sẽ gia tăng mạnh, từ cà phê buổi sáng, nhà hàng cho cuộc gặp gỡ đối tác, sum họp gia đình đến phòng gym, spa, nhà thuốc, phòng khám hay các dịch vụ dành cho trẻ em. Do đó, 150 căn shophouse không chỉ hoàn thiện bức tranh sống tiện nghi mà còn mở ra cơ hội sinh lời dài hạn.

“Chúng tôi thiết kế 150 căn shophouse vừa để phục vụ nhu cầu khép kín của cư dân các tòa tháp vừa hướng tới việc đón đầu làn sóng du lịch dịch vụ ven sông, tạo ra cơ hội khai thác thương mại đa dạng và mang lại dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư”, đại diện Sun Property nhận định.

Một mặt sàn, gấp đôi diện tích sử dụng

Với giới đầu tư sành sỏi, giá trị của một bất động sản thương mại nằm ở khả năng thích ứng đa dạng phương án khai thác. Shophouse khối đế tại Cora Tower, Spana Tower và S-Light Tower được thiết kế dựa trên tinh thần đó.

Chuỗi shophouse khối đế hoàn thiện bức tranh sống tiện nghi cho cộng đồng cư dân tại các tổ hợp căn hộ Sun Group. Ảnh: Sun Property.

Điểm nhấn đầu tiên nằm ở chiều cao lên tới 7 m, cho phép chủ nhân thiết kế theo cấu trúc 2 tầng, qua đó gia tăng diện tích sử dụng. Tầng dưới dành cho hoạt động kinh doanh, trưng bày và tiếp đón trong khi tầng trên trở thành văn phòng, khu dịch vụ hoặc không gian riêng. Đối với nhà đầu tư muốn tối ưu chi phí vận hành, mô hình kết hợp “vừa ở, vừa kinh doanh” có thể được triển khai. Bố trí mặt bằng thông minh cũng giúp shophouse đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều ngành hàng như F&B, bán lẻ, y tế, giáo dục.

Ở mặt ngoài, hệ kính lớn tạo sự lôi cuốn thị giác và mở rộng tối đa khả năng nhận diện. Thiết kế cho phép chủ nhân tự do đưa ra “concept” kiến trúc, ánh sáng cũng như cách thức trưng bày, thu hút cả cư dân nội khu lẫn dòng khách vãng lai.

Chiều cao vượt trội cùng hệ kính lớn giúp shophouse khối đế thích ứng với đa dạng ngành hàng. Ảnh: Sun Property.

“Tôi thường lựa chọn sản phẩm có thiết kế hiện đại, linh hoạt để thuận tiện cho việc kinh doanh đa lĩnh vực, cho thuê cũng được giá cao hơn. Thực tế, một số shophouse khối đế của tôi tại Đà Nẵng đang cho thuê ở mức 35-100 triệu đồng/tháng”, chia sẻ từ một chủ đầu tư shophouse.

Sở hữu pháp lý lâu dài, shophouse không chỉ là “cỗ máy” kinh doanh hiệu quả, mà còn là tài sản mang đến dư địa tăng giá. Chủ nhân có thể linh hoạt khai thác, cho thuê theo nhu cầu, trong khi vẫn nắm giữ một bất động sản thương mại nằm trong lõi đô thị đang phát triển. Chính sách thanh toán cũng được chủ đầu tư thiết kế linh hoạt, với gói hỗ trợ lãi suất 24 tháng và khả năng giãn tiến độ tới 48 tháng, tạo điều kiện để nhà đầu tư chủ động bài toán dòng vốn.

Với chính sách thanh toán linh hoạt, shophouse khối đế Sun Group được giới đầu tư săn đón. Ảnh: Sun Property.

Hội tụ trọn vẹn ưu thế vị trí, thiết kế, pháp lý và chính sách, quỹ 150 căn shophouse khối đế Sun Group đang khẳng định vị thế tài sản đa giá trị, vừa kinh doanh hiệu quả, vừa tăng giá bền vững song hành cùng đà phát triển của khu nam trung tâm thành phố.