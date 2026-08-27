Sau 'Người Nhện' là gì?

Marvel đang tái cấu trúc toàn bộ vũ trụ siêu anh hùng, nơi dị nhân trở thành một trong những lực lượng quyết định hình hài kỷ nguyên mới, chứ không còn đứng bên lề cuộc chơi.

Book2Screen (Từ sách đến màn ảnh): Trước thềm Avengers: Doomsday được MCU phát hành, Marvel Comics sẽ đưa độc giả trở lại với ký ức của sự kiện Secret Wars (2015) bằng series đặc biệt mới. Theo kế hoạch mới được Marvel công bố, tuyển tập giới hạn gồm năm tập mang tên Incursions sẽ xoay quanh ngày cuối cùng trước sự kiện Secret Wars. Đây là thời điểm các vũ trụ song song bắt đầu va chạm và bị xóa sổ khỏi đa vũ trụ.

Nếu Spider-Man: Brand New Day vừa mở ra một chương khác cho Peter Parker, thì Marvel cũng đang rục rịch bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Tạm gác lại câu chuyện về Người Nhện, những biến động đáng chú ý nhất của vũ trụ Marvel hiện nay lại nằm ở sự xuất hiện ngày càng rõ nét của các dị nhân, sự trở lại của những X-Men quen thuộc và nguy cơ các thực tại va chạm, xâm lấn lẫn nhau.

Từ Jean Grey xuất hiện trong câu chuyện của Peter Parker, cho tới Avengers: Doomsday quy tụ loạt Avengers, Fantastic Four và X-Men, Marvel không che giấu tham vọng thay đổi trọng tâm của cả vũ trụ điện ảnh.

Ở mảng truyện tranh, hãng cũng đồng thời đưa X-Men vào những cuộc khủng hoảng từng được xem là lãnh địa của Avengers, thậm chí kết hợp hai lực lượng thành những đội hình mới. Câu chuyện về Incursion (sự va chạm thực tại) cũng đang quay trở lại, đặt những thực tại X-Men nổi tiếng như House of M và Days of Future Past vào thế đối đầu sinh tử.

Dị nhân thay đổi cuộc chơi

Nếu chỉ nhìn vào Brand New Day, sự xuất hiện của Jean Grey có thể xem như một bất ngờ thú vị mà Marvel Studios dành tặng fan. Nhưng đặt bộ phim vào toàn cảnh chiến lược của Marvel, nhân vật này lại có ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Jean không đến từ một thế giới xa xôi rồi biến mất sau một cuộc đối đầu với Người Nhện. Cô xuất hiện ngay trong thế giới của Peter Parker, được xây dựng như một nhân vật có câu chuyện riêng, trước khi Marvel xác nhận nữ dị nhân này sẽ tiếp tục xuất hiện trong bộ phim X-Men mới, dự kiến trình làng năm 2028.

Đây là cách khá tự nhiên để hãng đưa loạt dị nhân vào MCU. Thay vì lập tức giới thiệu một đội X-Men hoàn chỉnh khiến người xem bỡ ngỡ, hãng lựa chọn đưa từng nhân vật vào những câu chuyện riêng biệt, để khán giả làm quen với từng người trước khi nhóm mới chính thức xuất hiện. Jean Grey vì thế không phải mảnh ghép được tạo riêng cho Brand New Day, mà giống như viên gạch đầu tiên trong quá trình tái xây dựng X-Men trong MCU.

Một điều đáng lưu tâm là Marvel mới đây công bố dàn diễn viên chính cho X-Men mới tại sự kiện D23. Sadie Sink tiếp tục đảm nhận Jean Grey, trong khi Christopher Abbott vào vai Professor X, Kit Connor đóng Cyclops, Samara Weaving là Emma Frost, Inde Navarrette thủ vai Rogue và Maya Boyd đóng Storm. Adam Driver cũng tham gia với vai phản diện Mister Sinister. Bộ phim do Jake Schreier đạo diễn và dự kiến ra mắt ngày 5/5/2028.

Doomsday chứng kiến loạt dị nhân của Fox trở lại. Ảnh: Marvel Studios.

Dễ thấy, Jean Grey có một vị trí đặc biệt trong đội hình này. Cô được giới thiệu trước khi X-Men có bộ phim riêng và nhiều khả năng sẽ đứng giữa hai phase (giai đoạn) của MCU. Marvel dường như không muốn X-Men chỉ được tái khởi động, mà đang cố gắng biến các dị nhân thành một phần không thể thiếu của tương lai vũ trụ siêu anh hùng.

Điều này cũng giải thích vì sao Avengers: Doomsday trở nên quan trọng trong dòng thời gian của vũ trụ này. Bom tấn không chỉ tập hợp các Avengers hiện tại mà còn đặt Fantastic Four và những thành viên X-Men từng xuất hiện trong loạt phim của Fox vào cùng một sự kiện, nơi những ai từng yêu mến loạt phim của Fox khó nén nổi cảm xúc khi chứng kiến những Professor X, Magneto, Cyclops, Beast, Nightcrawler, Gambit hay Mystique quay trở lại.

Trước đó, trong suốt nhiều năm, MCU vẫn thường giới thiệu loạt anh hùng mới rồi kết nội họ với những gì thương hiệu đã xây dựng. Nhưng với X-Men, Marvel đang nắm trong tay một kho di sản đồ sộ khó thể làm ngơ. Wolverine, Professor X, Magneto, Cyclops hay Storm đều đã là những nhân vật quen thuộc với lịch sử điện ảnh riêng. Đa vũ trụ cho phép Marvel đưa những phiên bản ấy vào MCU mà không cần phủ nhận những gì Fox từng kỳ công xây dựng.

Đây cũng là lúc khái niệm Multiverse (đa vũ trụ) trở nên quan trọng hơn khi nào hết. Marvel từng sử dụng nó chủ yếu như công cụ để đưa những phiên bản khác nhau của nhân vật vào cùng một bộ phim. Nhưng với Doomsday, đa vũ trụ dường như trở thành chính nền tảng của câu chuyện. Các thế giới không còn đơn giản tồn tại song song, chúng có thể va chạm, xâm lẫn và thậm chí đe dọa sự tồn tại của nhau.

Đó chính là lúc khái niệm Incursion ra đời.

Marvel đang toan tính điều gì?

Theo CBR, trong nguyên tác truyện tranh Marvel, Incursion là hiện tượng hai thực tại va chạm, đặt cả hai thế giới trước nguy cơ bị hủy diệt. Đây từng là một trong những ý tưởng trung tâm dẫn tới Secret Wars năm 2015. Khi số lượng các thực tại bị thu hẹp, những thế giới còn lại phải đối mặt với một câu hỏi tàn nhẫn: nếu không thể cứu tất cả, thế giới nào phải biến mất?

Doomsday chứng kiến một trong số cuộc chiến khốc liệt nhất mà nhóm Avengers và dị nhân phải trải qua. Ảnh: Marvel Studios.

Marvel hiện quay trở lại với ý tưởng này với loạt truyện Incursions mới phát hành. Đáng chú ý, phần mở màn X-Men: Incursions #1 đặt hai thực tại nổi tiếng của X-Men là House of M và Days of Future Past vào thế đối đầu. Hai thế giới va chạm và chỉ một có thể tồn tại. Người phải đưa ra quyết định là Kate Pryde.

Việc Marvel chọn X-Men để mở đầu loạt truyện này không phải ngẫu nhiên. House of M và Days of Future Past đều là những câu chuyện định hình lịch sử dị nhân. Một bên là thế giới nơi Magneto và dị nhân chiếm vị trí thống trị, bên kia là tương lai đen tối nơi con người săn đuổi và giam giữ người đột biến. Multiverse đang trở thành công cụ để Marvel đặt chính lịch sử của X-Men vào thế đối thoại với nhau.

Một thực tại có thể đại diện cho điều dị nhân mong muốn trở thành. Một thực tại khác lại đại diện cho điều họ sợ sẽ xảy ra. Khi hai thế giới cùng đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, câu hỏi về lựa chọn, hy sinh và quyền được tồn tại trở thành mạch cảm xúc trung tâm của câu chuyện.

Trên màn ảnh, Doomsday nhiều khả năng sẽ đưa ý tưởng này lên một quy mô lớn hơn. Marvel chưa tiết lộ toàn bộ nội dung, nhưng những gì đã được công bố đủ cho thấy bộ phim sẽ tập hợp các nhân vật từ nhiều dòng thời gian và nhiều thế hệ. Đây là lần đầu tiên Avengers của MCU, Fantastic Four và X-Men của Fox thực sự được đặt vào cùng một sự kiện điện ảnh quy mô lớn.

Điều này cũng khiến sự trở lại của những X-Men đời đầu trở nên quan trọng hơn. Patrick Stewart và Ian McKellen không đơn thuần trở lại để tạo một khoảnh khắc hoài niệm. Sự hiện diện của họ đại diện cho một thế hệ đã góp phần đặt nền móng cho dòng phim siêu anh hùng hiện đại. Khi đứng cạnh những Avengers của MCU và Fantastic Four mới, họ trở thành cầu nối giữa nhiều thời kỳ của Marvel trên màn ảnh.

Đây cũng là điều Marvel cần nếu muốn X-Men trở thành trụ cột lâu dài của MCU. Sau Doomsday và Secret Wars, hãng sẽ phải xây dựng một thế giới nơi X-Men không còn là những vị khách đến từ một vũ trụ khác. Họ phải trở thành một phần tự nhiên của vũ trụ điện ảnh này.

X-Men: Incursions #1 chứng kiến các thực tại va chạm, xâm lấn lẫn nhau. Ảnh: Marvel Comics.

Nhìn lại khoảng thời gian này, Marvel có vẻ như đang có một lộ trình phát triển khá rõ ràng. Brand New Day đưa Jean Grey bước vào câu chuyện của Spider-Man. Doomsday đưa X-Men gặp Avengers và Fantastic Four. Trong khi Secret Wars lại có thể là nơi những thực tại này bị xáo trộn hoàn toàn. Sau cùng, X-Men trình làng năm 2028 sẽ đưa thế hệ dị nhân mới trở thành những mảnh ghép chính thức của MCU.

Và nếu Doomsday là cánh cửa dẫn tới Secret Wars, thì sau Người Nhện, thứ Marvel đang chuẩn bị không đơn thuần là một nhóm nhân vật mới. Đó là một cuộc tái cấu trúc toàn bộ vũ trụ siêu anh hùng, nơi loạt dị nhân trở thành một trong những lực lượng quyết định hình hài của kỷ nguyên mới, chứ không còn đứng bên lề cuộc chơi.