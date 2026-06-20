Sắp ra mắt tiểu thuyết của Hồ Anh Thái bản Tiếng Trung

Tiểu thuyết Tắt đèn (Ngô Tất Tố) bản tiếng Trung mới được ra mắt trong Hội sách quốc tế Bắc Kinh 2026. Tiểu thuyết mới của Hồ Anh Thái cũng sắp được xuất bản tại nước này.

Ngày 19/6, tiểu thuyết Tắt đèn (Ngô Tất Tố) bản tiếng Trung mới được ra mắt trong Hội sách quốc tế Bắc Kinh 2026 (BIBF 2026).

Đây là tác phẩm đầu tiên trong “Dự án Dịch thuật và xuất bản qua lại văn học đương đại Trung Quốc - Việt Nam” (Sino-Vietnamese Contemporary Literature Mutual Translation and Publication Project) do Nhà xuất bản (NXB) Lijiang chủ trương, thực hiện.

Trong khuôn khổ Hội sách, Nhã Nam và NXB Lijiang cũng tổ chức lễ ký hợp tác bản quyền xuất bản tiểu thuyết Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân sang tiếng Trung.

Ông Liáng Zhì, Giám đốc NXB Lijiang (ngoài cùng bên phải); ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (thứ ba từ phải sang) cùng các đại biểu giới thiệu Tắt đèn bản tiếng Trung. Ảnh: Nhã Nam.

Tham dự lễ ký kết có ông Hoàng Mai Diễn, Bí thư thứ nhất phụ trách công tác giáo dục tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh, Trung Quốc; ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam); ông Lú Péizhāo (Lư Bồi Chiêu), Phó tổng giám đốc kiêm Tổng biên tập Tập đoàn Xuất bản và Truyền thông Quảng Tây, cùng đại diện các cơ quan quản lý xuất bản, các nhà xuất bản, dịch giả và khách mời đến từ Việt Nam và Trung Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Liáng Zhì (Lương Chí), Giám đốc NXB Lijiang, cho biết, nhiều năm qua, đơn vị luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho văn học và dịch thuật văn học.

Theo ông, văn học là một trong những con đường hiệu quả nhất để các nền văn hóa hiểu nhau sâu sắc hơn. Việc triển khai dự án dịch thuật văn học Việt Nam xuất phát từ mong muốn giới thiệu nhiều tiếng nói văn chương Việt Nam tới độc giả Trung Quốc, đồng thời mở rộng giao lưu xuất bản giữa hai nước.

Tiếp nối quan điểm này, giáo sư Lǐ Yàshū (Lý Á Thư), dịch giả bản tiếng Trung của Tắt đèn, nhấn mạnh vai trò của dịch thuật trong việc thúc đẩy hợp tác văn hóa Việt Nam - Trung Quốc.

Ông cho rằng, việc đào tạo và phát triển đội ngũ dịch giả chuyên sâu giữa hai ngôn ngữ sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của các hoạt động trao đổi văn học và xuất bản.

Cuốn Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân. Ảnh: Nhã Nam.

Nhân dịp tiểu thuyết Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân được NXB Lijiang lựa chọn xuất bản tại Trung Quốc, nhà văn Hồ Anh Thái bày tỏ niềm vui khi tác phẩm có cơ hội tiếp cận thêm một cộng đồng độc giả mới.

Ông hy vọng thế giới nghệ thuật của cuốn tiểu thuyết, với những câu chuyện vừa quen thuộc vừa giàu tính nghịch lý của đời sống đương đại, sẽ tìm được sự đồng cảm nơi bạn đọc tiếng Trung.

NXB Lijiang được thành lập năm 1980, là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Xuất bản và Truyền thông Quảng Tây. Sau hơn 40 năm, Lijiang đã xuất bản trên 10.000 chủng loại sách và tranh ảnh, nhiều lần giành các giải thưởng lớn của Trung Quốc.