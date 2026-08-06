Sao nữ mặc áo Man City gây sốt

Nữ ca sĩ Kim Chae-yeon nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội khi xuất hiện ở trận giao hữu giữa Man City và đội Các ngôi sao K League hôm 5/8.

Chae-yeon gây chú ý.

Ở trận ra mắt của Enzo Maresca trên cương vị HLV trưởng Man City, đại diện nước Anh giành chiến thắng 3-1 trước đội Các ngôi sao K League trên sân vận động Seoul hôm 5/8.

Bên cạnh sự cuồng nhiệt của khán giả và sự xuất hiện của những ngôi sao trên sân cỏ, nữ ca sĩ thần tượng Kim Chae-yeon trở thành gương mặt nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai trò phóng viên khách mời, trực tiếp tham gia các hoạt động bên lề trận đấu.

Xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và phong cách trẻ trung, nữ thần tượng Hàn Quốc nhanh chóng thu hút ống kính truyền thông cũng như người hâm mộ có mặt trên sân. Những khoảnh khắc giao lưu của Chae-yeon với các cầu thủ và khán giả được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, góp phần tăng thêm sức nóng cho sự kiện.

Trên mạng xã hội, một CĐV bình luận: "Tôi sẽ trở thành người hâm mộ trung thành của Man City vì Chae-yeon". Một người hâm mộ khác viết: "Chae-yeon là lý do tôi theo dõi Man City thi đấu hôm nay".

Chae-yeon là thành viên của nhóm nhạc nữ Triple S. Sinh năm 2004, nữ ca sĩ thần tượng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội.

Highlights Man City 1-2 Aston Villa Dù chơi trên sân nhà, Man City lại để thua Aston Villa 1-2 ở trận đấu tại vòng 38 Premier League hôm 24/5.