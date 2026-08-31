'Sao Độc lập 2026' kể câu chuyện Việt Nam qua nghệ thuật

Trong thời lượng 1 giờ 30 phút, chương trình "Sao Độc lập" đã đưa khán giả đi qua nhiều cảm xúc, từ xúc động tới hào hùng, tự hào khi nhìn lại hành trình dựng xây đất nước.

Tối 30/8, chương trình nghệ thuật chính luận Sao Độc lập 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Sao Độc lập năm nay hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2026).

Những trang sử được kể bằng nghệ thuật

Chương trình tái hiện những trang sử hào hùng, đồng thời dành không gian để tri ân những thế hệ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua mỗi tiết mục, Sao Độc lập hướng tới việc bồi đắp niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, sự đoàn kết và ý thức trách nhiệm của mỗi người Việt Nam.

Mở đầu chương trình, lời dẫn về tinh thần quật cường, ý chí không khuất phục của dân tộc Việt Nam cùng hành trình dựng nước, giữ nước được kết hợp với vũ đạo, hiệu ứng sân khấu và đồ họa. Những cột mốc của lịch sử dân tộc lần lượt hiện lên, tạo không khí hào hùng ngay từ những phút đầu.

Tiết mục Sao sáng trời Nam mở đầu chương trình bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, chuyển động sân khấu và hình ảnh, gợi lên câu chuyện về một dân tộc kiên cường, anh dũng. Tiết mục mở ra mạch cảm xúc đầy xúc động xuyên suốt chương trình.

Sao Độc lập 2026 được chia thành ba chương. Chương đầu tiên mang tên Mùa Thu Cách mạng - Rạng rỡ sử vàng, tái hiện không khí của những ngày tháng Tám năm 1945 thông qua loạt ca khúc như Tiến bước dưới quân kỳ - Hành khúc Công an nhân dân, Rạng rỡ ngọn Quốc kỳ, Giai điệu tự hào… Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc với bối cảnh và múa đương đại. Khán giả có mặt ở Nhà hát Hồ Gươm đã cùng vỗ tay, hòa mình vào từng tiết mục nghệ thuật.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình là khi khán giả đồng loạt đứng dậy, hướng về lá cờ Tổ quốc thiêng liêng và đồng thanh hát Tiến quân ca.

Chương trình được thực hiện chỉn chu, để lại nhiều dấu ấn trong khán giả. Ảnh: Đức Vũ.

Nếu chương đầu tiên mang màu sắc hào hùng, chương hai Sáng ngời chính khí - Nâng bước non sông đưa người xem về những câu chuyện giàu cảm xúc. Bước chân trên dải Trường Sơn - Hát về anh, Mùa xuân, Huyền thoại mẹ... lần lượt tái hiện hình ảnh những con người đã góp phần bảo vệ quê hương.

Hình ảnh người lính sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì đất nước được đặt cạnh câu chuyện đầy xúc động, ý nghĩa về những người mẹ, người vợ chờ người thân trở về. Những lát cắt đó tạo nên khoảng lặng trong chương trình, khiến không ít khán giả rơi nước mắt.

Kết thúc chương hai là phần tri ân và trao quà cho những người có công với cách mạng, nhắc nhở về những hy sinh thầm lặng và anh dũng của các thế hệ đi trước.

Chương trình nghệ thuật nhiều cảm xúc

Chương cuối mang tên Ánh sáng soi đường, chuyển mạch sang hình ảnh thế hệ trẻ với những ước mơ và khát vọng dựng xây đất nước trong thời bình.

Nếu hai chương đầu tập trung vào lịch sử đấu tranh, chương cuối hướng đến câu chuyện gìn giữ hòa bình, lao động và dựng xây đất nước. Các tiết mục trẻ trung, những màn trình diễn kết hợp chất liệu truyền thống với rap được bố trí ở phần cuối, tạo không khí sôi động trước khi chương trình khép lại.

Trong thời lượng khoảng 90 phút, Sao Độc lập 2026 đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc. Từ sự trong trẻo của giọng ca nhí trong Giai điệu tự hào đến không khí hào hùng của Bước chân trên dãy Trường Sơn, Hát về anh, Bài ca không quên… Các tiết mục được kết nối bằng lời bình và hình ảnh sân khấu.

Về âm nhạc, những ca khúc quen thuộc về quê hương, đất nước được làm mới bằng các bản phối mạnh mẽ và trẻ trung. Tuy nhiên, tinh thần và thông điệp ý nghĩa của tác phẩm vẫn được giữ gìn nguyên vẹn.

Bên cạnh đó, chương trình tạo khoảng lặng bằng các bản phối giản dị, tập trung vào cảm xúc. Chẳng hạn, Mùa xuân qua giọng hát Cẩm Vân hay Huyền thoại mẹ do Ngọc Anh thể hiện... sử dụng cách hòa âm tiết chế, nổi bật với tiếng nhạc cụ và giọng hát nội lực, cảm xúc.

Sự góp mặt của những giọng ca thực lực như Ngọc Anh, Cẩm Vân, Phạm Anh Duy, Oplus... giúp các ca khúc vốn quen thuộc tiếp tục tạo được sức nặng về cảm xúc.

Ca sĩ Ngọc Anh trình diễn trong chương trình. Ảnh: Đức Vũ.

Chương trình quy tụ hàng trăm nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Trên sân khấu, những nghệ sĩ gạo cội cùng các gương mặt trẻ hay các em thiếu nhi bằng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau đã cùng thể hiện tình yêu quê hương, đất nước. Sự xuất hiện của nhiều thế hệ trong một chương trình cũng tạo nên hình ảnh đầy ý nghĩa về sự tiếp nối và đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Với 15 tiết mục kết hợp ca, múa, nhạc, lời bình cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn như hologram, laser, LED 3D... Sao Độc lập 2026 đưa một chương trình mang màu sắc chính luận đến gần khán giả ở mọi thế hệ, lứa tuổi... bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, hấp dẫn và đa dạng hơn.

Sao Độc lập 2026 khép lại bằng tiết mục Rạng ngời Việt Nam tôi và để lại nhiều dư âm, cảm xúc trong lòng khán giả. Tiết mục mang màu sắc âm nhạc hiện đại, sôi động, tạo điểm kết cho hành trình đi từ lịch sử đấu tranh đến khát vọng dựng xây đất nước trong thời đại mới.