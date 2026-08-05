Ronaldo 'chiếm sóng' trong trận thua trắng của Al Nassr

Sự hiện diện của Cristiano Ronaldo trên khán đài là tâm điểm trong trận giao hữu giữa Almeria và Al Nassr tổ chức tại thành phố Lisbon (Bồ Đào Nha).

Cristiano Ronaldo dự khán trận đấu của Al Nassr. Ảnh: Marca

Trận đấu diễn ra tại Lisbon (Bồ Đào Nha) kết thúc với chiến thắng thuyết phục 2-0 nghiêng về đại diện Tây Ban Nha. Ronaldo xuất hiện rạng rỡ trên khán đài cùng chủ sở hữu Almeria, ông Mohamed Al Khereiji, huấn luyện viên Jorge Jesus và cựu tiền đạo Luis Suarez.

Dưới sự quan sát của thủ quân tuyển Bồ Đào Nha, Almeria của huấn luyện viên Garcia Pimienta nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép. Sau hiệp một không có bàn thắng, bước ngoặt xảy ra ở phút 50 khi Chirino thực hiện pha solo tốc độ, vượt qua hàng thủ Al Nassr trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn Bento để mở tỷ số.

Đến phút 60, cách biệt được nhân đôi cho Almeria sau khi Embarba thực hiện thành công quả phạt đền từ tình huống để bóng chạm tay trong vùng cấm của Simakan.

Về phía Al Nassr, dù nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, các chân sút của đội bóng Saudi Arabia đều không thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Thủ thành Andres Fernandez bên phía Almeria có một ngày thi đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua ấn tượng để bảo toàn thắng lợi chung cuộc.

Trận đấu khép lại với chiến thắng dành cho Almeria ngay trước sự chứng kiến của Ronaldo và các quan chức cấp cao trên khán đài. Đây là trận giao hữu thứ tư trong quá trình chuẩn bị tiền mùa giải của đội bóng Tây Ban Nha.

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