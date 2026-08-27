Redmi Note 17 series ra mắt với bộ ba nâng cấp ‘max’

Redmi Note 17 series lên kệ Thế Giới Di Động với loạt nâng cấp 'max': Pin đến 10.000 mAh, bền vượt trội khi chịu rơi tới 3m và chịu ngâm ở 2m đến 72 giờ, kèm loạt bảo hành mở rộng.

Tiếp nối thành công với hơn 5,3 triệu máy đến tay người dùng Việt qua các thế hệ, Xiaomi trở lại với Redmi Note 17 series bằng một cách tiếp cận toàn diện hơn. Thiết bị không chỉ mạnh về cấu hình mà còn bền bỉ trong sử dụng và an tâm trong hậu mãi. Tất cả được gói gọn trong bộ ba giá trị “Năng lượng max, bền bỉ max, bảo hành max”.

Redmi Note 17 Series tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng.

Gây ấn tượng mạnh mẽ chính là trải nghiệm pin, bỏ xa nhiều đối thủ trong cùng phân khúc. Với phiên bản Redmi Note 17 Pro Max 5G, máy sở hữu pin dung lượng lên đến 10.000 mAh bền bỉ lên đến 6 năm, cho phép duy trì hoạt động liên tục đến 3 ngày mà không cần sạc.

Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh HyperCharge 100 W cùng khả năng sạc ngược tiện lợi cho các thiết bị khác. Ngay cả với hai phiên bản tiêu chuẩn là Redmi Note 17 và Redmi Note 17 5G, dung lượng pin cũng đạt mức 7.700 mAh, đáp ứng mượt mà các tác vụ làm việc lẫn giải trí suốt cả ngày dài.

Không dừng lại ở thời lượng sử dụng, độ bền của Redmi Note 17 Pro series cũng được nâng lên một tầm cao mới. Máy sở hữu kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 có khả năng chịu lực va đập khi rơi từ độ cao 3 m. Sản phẩm đạt trọn bộ chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế TÜV SÜD và khả năng kháng nước, kháng bụi đạt chuẩn lên đến IP66/68/69/IP69K. Nhờ đó, điện thoại có thể hoạt động an toàn khi vào nước hoặc các điều kiện khắc nghiệt khác.

Redmi Note 17 Pro series sở hữu thiết kế lột xác toàn diện, phiên bản màu trắng vân mây sở hữu mặt lưng có thể chuyển màu linh hoạt khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Bên cạnh những nâng cấp phần cứng, Xiaomi và Thế Giới Di Động còn mang tới sự an tâm lâu dài cho người dùng thông qua gói hậu mãi "Bảo hành max" chỉ có trong giai đoạn mở bán.

Cụ thể, khách hàng mua sản phẩm trong thời gian này sẽ nhận được hàng loạt chính sách bảo hành bao gồm: 5 năm bảo hành pin miễn phí, 3 năm bảo hành màn hình, 2 năm bảo hành nắp lưng hoặc kính bảo vệ camera và 2 năm bảo hành tiêu chuẩn. Phiên bản Pro 5G và Pro Max 5G còn có thêm 2 năm bảo hành cho các trường hợp rủi ro hư hỏng do vào nước để khách hàng vừa yên tâm, vừa giúp tối ưu chi phí trong suốt quá trình sử dụng.

Bên cạnh hai phiên bản cao cấp, người dùng có ngân sách “mỏng” hơn vẫn có thể lựa chọn Redmi Note 17 hoặc Redmi Note 17 5G. Bộ đôi này vẫn sở hữu những trang bị ấn tượng trong phân khúc như màn hình lớn 6,99 inch AMOLED 120 Hz, kính chống xước Corning Gorilla Glass 7i kháng trầy xước lên đến 3.000 lần, pin silicon-carbon 7.700 mAh cùng hệ thống camera AI 50 MP sắc nét.

Màn hình lớn 6,99 inch chuẩn FHD+ AMOLED trên bản tiêu chuẩn mang lại không gian hiển thị rộng rãi cùng khả năng bảo vệ mắt.

Để tạo điều kiện cho người dùng sớm sở hữu thế hệ smartphone mới, Thế Giới Di Động triển khai chuỗi ưu đãi mở bán vô cùng hấp dẫn. Mua Redmi Note 17 series trong thời gian này, khách hàng được giảm thêm đến 1,5 triệu đồng hoặc tặng phiếu mua hàng lên đến 1,9 triệu đồng. Chương trình thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu, kết hợp chính sách trả chậm 0% lãi suất với mức trả trước 0 đồng giúp việc nâng cấp máy trở nên dễ dàng.

Ngoài ra, người mua xuống tiền sớm cho dòng Pro (bao gồm Redmi Note 17 Pro 5G và Pro Max 5G) trong giai đoạn từ 27/8 đến hết 6/9 sẽ nhận thêm ưu đãi giảm trực tiếp 500.000 đồng.

Với sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, cấu hình mạnh, độ bền cao cùng loạt ưu đãi mở bán hấp dẫn, Redmi Note 17 Series là lựa chọn đem lại trải nghiệm tối ưu trong tầm giá ở thời điểm hiện tại. Độc giả có thể đến cửa hàng Thế Giới Di Động gần nhất hoặc truy cập website chính thức để trải nghiệm trực tiếp và "chốt đơn" sớm.