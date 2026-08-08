Redmi 17 Series hút Gen Z với pin 7.500 mAh và dải đèn LED RGB

Không chỉ sở hữu pin 7.500 mAh, REDMI 17 Series còn gây chú ý với dải đèn LED RGB động. Tại TGDĐ, sản phẩm có giá từ 5,99 triệu đồng, kèm ưu đãi trị giá đến 2,99 triệu đồng.

Đang nghe nhạc, chơi game hay xem dở bộ phim yêu thích mà điện thoại bất ngờ báo “pin yếu” là tình huống khiến nhiều người bị ngắt mạch trải nghiệm. Đó cũng là lý do Redmi 17 Series ghi điểm với viên pin 7.500 mAh - lớn nhất từ trước đến nay trên dòng Redmi. Theo Xiaomi, thiết bị có thể hoạt động liên tục đến 2,32 ngày hoặc phát video trong khoảng 28 giờ chỉ sau một lần sạc, giúp người dùng thoải mái sử dụng từ sáng đến tối mà không lo hết pin.

Không chỉ thời lượng sử dụng ấn tượng, Redmi 17 Series còn hỗ trợ sạc nhanh 45 W để nhanh chóng nạp lại năng lượng khi cần, đồng thời viên pin được hãng đảm bảo vẫn giữ dung lượng hơn 80% dù sạc hơn 1.000 lần. Đặc biệt, tính năng sạc ngược có dây 22,5 W còn biến chiếc smartphone thành “cục sạc dự phòng”, sẵn sàng tiếp sức phụ kiện khác hay thậm chí điện thoại của hội bạn trong chuyến đi hoặc buổi concert kéo dài.

Redmi 17 Series hỗ trợ sạc ngược, tiện sạc cho tai nghe và đồng hồ thông minh khi cần.

Điểm mới thú vị trên Redmi 17 Series là dải đèn LED RGB động ở mặt lưng. Không chỉ tạo điểm nhấn ngoại hình khác biệt, hệ thống đèn này còn được Xiaomi biến tấu thành “trợ lý ánh sáng” với tính năng hữu ích trong khi sử dụng.

Khi có cuộc gọi hoặc tin nhắn đến, đèn sẽ chớp nháy để người dùng dễ dàng nhận biết ngay cả khi điện thoại đang để úp hoặc bật chế độ im lặng. Trong lúc sạc, dải LED hiển thị trực quan trạng thái pin để theo dõi dễ hơn. Với ai mê game, hiệu ứng ánh sáng sẽ tự động thay đổi theo từng trận đấu, tăng thêm cảm giác nhập vai. Còn khi chụp ảnh nhóm, đèn LED sẽ nhấp nháy đếm ngược 3 giây, giúp mọi người căn thời gian tạo dáng đồng đều, hạn chế những pha “lệch nhịp” trong khung hình.

Thiết kế của Redmi 17 Series tạo sức hút với màu sắc thời thượng, cụm camera kim loại nguyên khối và hệ thống LED RGB độc đáo.

Trải nghiệm giải trí trên Redmi 17 Series tiếp tục được nâng tầm nhờ màn hình 6,9 inch cùng tần số quét 120 Hz, để từng cử chỉ vuốt chạm lướt mạng xã hội hay khung hình chuyển động trong game đều diễn ra trơn tru. Yếu tố độ bền được chú trọng khi màn hình được bảo vệ bởi lớp kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i chống va đập, trầy xước hiệu quả. Thiết bị còn đạt chuẩn kháng bụi kháng nước IP64.

Công nghệ cảm ứng kháng nước 2.0 giúp thao tác điều khiển chính xác dù màn hình hay tay đang ướt.

Dòng Redmi năm nay có 2 phiên bản để phục vụ nhu cầu từng nhóm người dùng. Phiên bản Redmi 17 tiêu chuẩn chạy chip 8 nhân đáp ứng tốt tác vụ học tập, giải trí hàng ngày. Trong khi đó, với bạn trẻ mê game đồ họa, edit video hay livestream, bản nâng cấp Redmi 17 5G trang bị chipset 8 nhân sản xuất trên tiến trình 4 nm sẽ là “chân ái”. Sự kết hợp giữa vi xử lý thế hệ mới và kết nối 5G giúp giảm nỗi lo giật lag.

Nếu đang có ý định lên đời smartphone, đây là thời điểm khá “hời” để xuống tiền. Từ 7/8 đến 30/9, khách hàng mua Redmi 17 Series tại Thế Giới Di Động sẽ nhận gói ưu đãi và hậu mãi có tổng giá trị đến 2,99 triệu đồng. Khi mua máy, người dùng được tặng loa Bluetooth Xiaomi Sound Outdoor trị giá 1,27 triệu đồng hoặc linh hoạt lựa chọn giảm trực tiếp 400.000 đồng hay nhận phiếu mua hàng 500.000 đồng. Học sinh, sinh viên còn được giảm thêm 100.000 đồng, trong khi chương trình thu cũ đổi mới trợ giá đến 2 triệu đồng giúp việc nâng cấp thiết bị trở nên nhẹ ví hơn.

Đáng chú ý, người dùng còn được nhận trọn gói bảo hành giá trị gồm 3 năm thay pin miễn phí, 2 năm bảo hành màn hình, 2 năm bảo hành kính camera/nắp lưng và 1 đổi 1 trong 30 ngày. Nhằm hỗ trợ tài chính, Thế Giới Di Động áp dụng chương trình trả chậm 0% lãi suất với mức trả trước 0 đồng cùng kỳ hạn 6 tháng linh hoạt.

Hội tụ thiết kế thời thượng, viên pin dung lượng lớn vượt phân khúc cùng ưu đãi mở bán hấp dẫn tại Thế Giới Di Động, Redmi 17 Series được xem là chiếc smartphone chuẩn gu đáng để chốt đơn thời điểm này.