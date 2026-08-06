Real Madrid 'xuống nước' với Vinicius

Nhằm ngăn chặn sự dòm ngó từ Arsenal, Real Madrid đã gửi đề nghị gia hạn mới với mức đãi ngộ 30 triệu euro mỗi năm để giữ chân Vinicius Junior.

Real Madrid đưa ra mức đãi ngộ mới cho Vinicius Junior.

Theo The Athletic , động thái kể trên diễn ra ngay sau cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa Giám đốc Điều hành Jose Angel Sanchez, Trưởng bộ phận tuyển trạch Juni Calafat và đại diện của tiền đạo người Brazil tại Madrid (Tây Ban Nha) vào thứ tư vừa qua.

Hiện tại, tuyển thủ Brazil yêu cầu gói đãi ngộ trị giá khoảng 30 triệu euro mỗi năm, bao gồm lương cứng, tiền thưởng thành tích và phí gia hạn. Dù từng từ chối con số này, đề nghị mới nhất cho thấy đội chủ sân Bernabeu sẵn sàng nhượng bộ để giữ chân trụ cột, khi giao kèo giữa đôi bên sẽ hết hạn vào mùa hè 2027.

Sức ép dành cho "Los Blancos" ngày càng gia tăng khi Arsenal xác định tiền đạo 26 tuổi là mục tiêu chuyển nhượng trọng điểm. "Pháo thủ" sẵn sàng chiêu mộ Vinicius nếu quá trình đàm phán tại Real Madrid đổ vỡ. Ngôi sao người Brazil hiện đứng trước ba lựa chọn, chấp nhận ký mới, tiếp tục giữ ý định trở thành cầu thủ tự do hoặc chuyển sang thi đấu tại Premier League.

Việc giữ chân Vinicius được xem là ưu tiên hàng đầu của Real Madrid trên cả phương diện chuyên môn lẫn thương mại. Sau khi gia nhập từ Flamengo vào năm 2018, anh đóng góp 128 bàn và 100 đường kiến tạo sau 375 lần ra sân.

Bộ sưu tập danh hiệu của Vinicius cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có 3 chức vô địch La Liga và 2 danh hiệu UEFA Champions League. Ngoài ra, anh còn giành được 1 Copa del Rey, 3 Siêu cúp Tây Ban Nha, 2 Siêu cúp Châu Âu và 3 lần vô địch FIFA Club World Cup.

Ngôi sao sáng nhất tuyển Brazil lúc này Với những màn trình diễn bùng nổ từ vòng bảng, Vinicius tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số một của tuyển Brazil tại World Cup 2026.