Rashford trở lại MU, chạm mặt người từng ruồng bỏ anh

Trận giao hữu giữa Manchester United và AC Milan có thể trở thành sân khấu cho cuộc chạm mặt đầy khó xử giữa Marcus Rashford và Ruben Amorim.

Rashford có thể tái xuất trong màu áo Man United ở trận giao hữu gặp AC Milan của HLV Ruben Amorim.

19 tháng trước, Ruben Amorim từng tuyên bố thà sử dụng HLV thủ môn 63 tuổi Jorge Vital còn hơn trao cơ hội cho Marcus Rashford tại Manchester United. Đó không chỉ là một phát biểu gây sốc trong phòng họp báo, mà còn cho thấy mối quan hệ giữa hai người gần như không thể cứu vãn.

Thời điểm ấy, Rashford bị loại khỏi danh sách thi đấu 11 trận liên tiếp. Tiền đạo người Anh cũng công khai mong muốn tìm kiếm “một thử thách mới” sau hơn một thập kỷ gắn bó với đội chủ sân Old Trafford.

Rashford sau đó chuyển sang Aston Villa theo dạng cho mượn. Khi trở lại Man United vào mùa hè năm ngoái, anh bị xếp vào nhóm cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch trước khi tiếp tục gia nhập Barcelona bằng một bản hợp đồng cho mượn.

Tại Tây Ban Nha, Rashford góp công giúp Barcelona giành chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha. Trong khi đó, Amorim không thể vực dậy Man United và bị sa thải vào tháng 1.

Hai người tưởng như đã đi về những hướng hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, bóng đá đang chuẩn bị đưa họ trở lại cùng một sân đấu.

Vết rạn chưa thể khép lại

Barcelona không kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford, bất chấp mong muốn tiếp tục ở lại của cầu thủ này. Tiền đạo 28 tuổi vì thế phải trở về Old Trafford, nơi anh vẫn còn hợp đồng đến tháng 6/2028.

Sự xuất hiện của Michael Carrick trên ghế huấn luyện mở ra cơ hội làm lại cho Rashford. Không giống Amorim, Carrick dường như sẵn sàng đánh giá cầu thủ người Anh dựa trên màn thể hiện trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.

Rashford vẫn chưa hội quân cùng Man United do được nghỉ thêm sau World Cup 2026. Kobbie Mainoo và Lisandro Martinez cũng nằm trong nhóm trở lại muộn, nhưng dự kiến có mặt vào đầu tuần tới để tham dự chặng cuối chuyến du đấu tại Cộng hòa Ireland.

Manchester United sẽ lần lượt gặp Paris Saint-Germain vào ngày 8/8, Leeds United ngày 12/8 và AC Milan ngày 15/8. Trận gặp đại diện Serie A tại Ba Lan là màn tổng duyệt cuối cùng của “Quỷ đỏ” trước khi mùa giải 2026/27 khởi tranh.

Carrick khó sử dụng Rashford ngay ở trận gặp Leeds khi anh mới trở lại tập luyện vài ngày. Bởi vậy, cuộc đối đầu AC Milan có thể trở thành thời điểm thích hợp để tiền đạo người Anh tái xuất.

Mâu thuẫn giữa Rashford và Amorim từng trở thành một trong những câu chuyện gây tranh cãi nhất tại Old Trafford.

Điều đáng nói là AC Milan hiện được dẫn dắt bởi Amorim, người thay Massimiliano Allegri vào tháng 6. Rashford vì thế có thể trở lại màu áo Man United trong chính trận đấu mà người từng đẩy anh khỏi Old Trafford đứng bên kia đường biên.

Đây không đơn thuần là cuộc gặp lại giữa một HLV và học trò cũ. Những mâu thuẫn giữa Rashford và Amorim từng diễn ra công khai, kéo dài suốt nhiều tháng và trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất trong nhiệm kỳ của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Amorim nhiều lần tỏ ra không hài lòng với thái độ tập luyện của Rashford. Việc ông liên tục gạch tên tiền đạo này cho thấy vấn đề đã vượt xa câu chuyện chuyên môn thông thường.

Rashford cũng không lựa chọn im lặng. Tuyên bố muốn rời Man United của anh được xem như lời xác nhận rằng niềm tin giữa hai bên cạn kiệt.

Cơ hội làm lại và phép thử bản lĩnh

Cuộc tái ngộ tại Ba Lan còn đặc biệt bởi Amorim sẽ lần đầu đối đầu Manchester United kể từ khi bị sa thải. Nhiệm kỳ của ông tại Old Trafford khép lại sau 63 trận, trong đó hơn một phần ba kết thúc bằng thất bại.

Tại Premier League, Amorim chỉ giành được 15 chiến thắng sau 47 trận. Những con số ấy phản ánh sự thất vọng trong một giai đoạn Manchester United liên tục bất ổn cả về kết quả lẫn cách vận hành.

Carrick sau đó tiếp quản đội bóng và đưa Manchester United lên vị trí thứ ba tại Premier League. Vì vậy, Amorim không chỉ đối diện Rashford, cầu thủ từng bị ông loại bỏ, mà còn chạm trán người đã giúp tập thể cũ tìm lại sự ổn định.

Về phía Rashford, trận đấu có thể đánh dấu khởi đầu cho một chương mới tại Old Trafford. Sau hai mùa giải khó khăn ở Anh, anh phần nào hồi sinh trong màu áo Barcelona với 14 bàn thắng và 11 pha kiến tạo sau 49 lần ra sân.

Thành tích ấy càng đáng chú ý bởi Rashford không phải lựa chọn số một trong đội hình Barcelona. Anh thường xuyên phải cạnh tranh vị trí với Raphinha và không phải lúc nào cũng có đủ thời gian để tạo ảnh hưởng.

Rashford tìm lại phong độ trong thời gian khoác áo Barcelona với 14 bàn thắng và 11 pha kiến tạo.

Màn trình diễn tại Tây Ban Nha giúp Rashford giành lại vị trí trong đội tuyển Anh dự World Cup 2026. Trong bối cảnh Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire và Trent Alexander-Arnold không được triệu tập, sự góp mặt của anh cho thấy HLV Thomas Tuchel vẫn đánh giá cao kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến của tiền đạo này.

Rashford ghi một bàn và có một pha kiến tạo tại giải đấu ở Bắc Mỹ, góp phần giúp tuyển Anh giành vị trí thứ ba. Dù số phút thi đấu không nhiều, anh vẫn tận dụng được những cơ hội được trao.

Tuy nhiên, Rashford chưa thể xem quãng thời gian ở Barcelona hay World Cup là sự bảo đảm cho tương lai. Anh cần tiếp tục chứng minh rằng sự hồi sinh vừa qua không chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi.

Trận gặp AC Milan vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một màn tổng duyệt trước mùa giải. Đó có thể là cơ hội để Rashford khẳng định anh vẫn còn chỗ đứng tại Man United, đồng thời cho Amorim thấy cầu thủ từng bị ông gạt bỏ chưa hề biến mất.

Với Amorim, đây cũng là dịp đối diện những quyết định gây tranh cãi trong quá khứ. Nhà cầm quân 41 tuổi phải gặp lại CLB đã sa thải mình, người kế nhiệm thành công hơn và cầu thủ từng trở thành biểu tượng cho những mâu thuẫn trong phòng thay đồ.

Một trận giao hữu thông thường vì thế bỗng chứa đựng nhiều câu chuyện hơn cả trận mở màn Premier League của Man United trước Hull City ngày 22/8. Tỷ số có thể không quá quan trọng, nhưng từng cái bắt tay, ánh mắt hay quyết định nhân sự đều có khả năng trở thành tâm điểm.

Bóng đá thường tạo ra những cuộc tái ngộ trớ trêu. Với Rashford và Amorim, lần gặp lại này có thể không giúp họ xóa bỏ quá khứ, nhưng đủ để cho thấy ai đã thực sự bước tiếp sau cuộc chia tay đầy ồn ào tại Old Trafford.