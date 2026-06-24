Quy hoạch đô thị du lịch 'chắp cánh' cho bất động sản nam Đà Nẵng

Hành lang phía nam Đà Nẵng đang từng bước phát triển thành trung tâm du lịch sôi động, qua đó gia tăng sức hút của thị trường bất động sản đối với dòng vốn đầu tư.

Theo quy hoạch Đà Nẵng 2021-2030, tầm nhìn 2050, bức tranh đô thị được tái thiết theo mô hình đa cực. Trong khi khu vực phía bắc cùng hành lang kinh tế Đông - Tây tập trung cho cảng biển, vận tải và logistics công nghiệp; dải đô thị phía nam (kéo dài đến Hội An và Nam Hội An) được xác định là hành lang phát triển gắn với du lịch quốc tế, dịch vụ thương mại cùng mô hình đô thị ven sông, ven biển.

Lực đẩy kiến tạo “thủ phủ” du lịch nam Đà Nẵng

Việc phân chia ranh giới rõ ràng mang đến lợi thế phát triển mô hình đô thị nghỉ dưỡng cho khu nam. Nhờ cách biệt trung tâm logistics hay cảng biển, khu vực này có thể duy trì không gian sinh thái, tránh xa áp lực tiếng ồn và khói bụi. Hơn thế, hệ thống sông ngòi dày đặc với sông Hàn, Đô Tỏa và Cẩm Lệ, cùng không gian xanh mát đã biến nơi đây thành điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng.

Cảnh quan sinh thái là lợi thế giúp phía nam “lột xác” thành trung tâm du lịch và dịch vụ. Ảnh: Ánh Dương.

Song song, nam Đà Nẵng còn khẳng định vị thế của thiên đường trải nghiệm với chuỗi điểm đến nổi tiếng như biển Non Nước, Sơn Thủy hay danh thắng Ngũ Hành Sơn. Đây còn là điểm giao thoa giữa trung tâm Đà Nẵng và phố cổ Hội An, trạm trung chuyển trên trục di sản Huế - Hội An - Mỹ Sơn. Vị trí này có thể đón đầu dòng khách du lịch của miền Trung, với 7,74 triệu lượt tại Đà Nẵng và gần 3,6 triệu lượt tại Huế trong 5 tháng đầu năm 2026.

Điểm đến như danh thắng Ngũ Hành Sơn là đòn bẩy giúp du lịch nam Đà Nẵng bứt tốc. Ảnh: Ánh Dương.

Lợi thế ôm trọn Hàn Giang hứa hẹn biến khu vực này trở thành “khán đài” lý tưởng cho lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF). Trong tương lai gần, du lịch ven sông tiếp tục tăng trưởng với dự án chiếu sáng nghệ thuật “Dòng sông ánh sáng” trị giá gần 150 tỷ đồng , cùng hệ thống bến thủy nội địa, bến du thuyền, công viên cảnh quan và đội tàu du lịch hiện đại trên sông Hàn - Cổ Cò - Vĩnh Điện trị giá 10.000 tỷ đồng .

Lễ hội pháo hoa DIFF thu hút lượng lớn khách lưu trú tại các dự án ven sông Hàn mỗi dịp hè. Ảnh: Ánh Dương.

Theo các chuyên gia, cú hích hạ tầng này sẽ góp phần nâng tầm giá trị cảnh quan và bất động sản hai bên bờ sông, đảm bảo tỷ lệ lấp đầy phòng cao.

“Nam Đà Nẵng hiện được quy hoạch đồng bộ, kết nối thuận tiện trung tâm cũ. Nhịp sống ngày càng sầm uất khi cư dân về ở, đặc biệt sau khi có sự đầu tư bài bản của Sun Group”, ông Bùi Đăng Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty SRT Việt Nam, nhận định.

Đầu tư sinh lời cùng S-Light Tower

Trước làn sóng tăng trưởng du lịch, khu nam Đà Nẵng đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Trong đó, những dự án sở hữu vị trí kế cận sông Hàn được đánh giá cao. Điển hình là phân khu The Panoma thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence mặt sông Hàn, khi vừa bàn giao đã ghi nhận mức giá cho thuê 18-42 triệu đồng/tháng.

Phối cảnh tháp đôi S-Light Tower tại trung tâm nam Đà Nẵng mặt sông Hàn. Ảnh phối cảnh.

Trong bối cảnh đó, tổ hợp căn hộ cao tầng S-Light Tower (khu đô thị Sun Neo City) trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Tọa lạc tại ngã tư Nguyễn Đình Thi và đường 29/3, từ tòa tháp đôi, cư dân kết nối thuận tiện đến trung tâm thành phố, sân bay quốc tế và các điểm du lịch. Trong tương lai, khi công trình cầu Bùi Tá Hán hoàn thiện, quãng đường di chuyển từ dự án ra bãi biển Mỹ Khê sẽ được rút ngắn, tạo dư địa tăng giá mạnh mẽ.

Bên cạnh lợi thế vị trí, S-Light Tower còn ghi dấu ấn nhờ tầm nhìn panorama. Được bao bọc bởi sông Hàn, sông Cẩm Lệ và sông Đô Tỏa, dự án sở hữu không gian khoáng đạt với 3 mặt hướng sông. Từ ban công căn hộ, cư dân có thể thu trọn sắc xanh của dòng sông uốn lượn và nhịp sống đô thị năng động, đồng thời tận hưởng màn trình diễn pháo hoa mỗi mùa DIFF.

Trải nghiệm sống “all-in-one” tại S-Light Tower được kiến tạo với dãy shophouse chân khối đế và hệ sinh thái tiện ích tại tầng 2. Ảnh phối cảnh.

Hoàn thiện bức tranh an cư và nghỉ dưỡng, S-Light Tower tích hợp hệ thống tiện ích nội tòa phục vụ đa dạng nhu cầu của mọi lứa tuổi với khu vui chơi trẻ em (kids club), thư viện, gym, spa cùng hồ bơi nội khu. Hệ sinh thái tiện ích wellness này góp phần kiến tạo môi trường sống lý tưởng cho cộng đồng trí thức và chuyên gia quốc tế.

Sở hữu vị trí đẹp cùng tiện ích bài bản, S-Light Tower không chỉ mang đến chuẩn sống chất lượng cao mà còn giải quyết bài toán cho thuê sinh lời bền vững.