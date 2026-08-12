PUBG Mobile tạo mùa hè bùng nổ với nhiều hợp tác thương hiệu đẳng cấp

Vũ trụ PUBG Mobile diễn ra sôi động với game thủ khi phiên bản cập nhật 4.5 liên tiếp giới thiệu nhiều màn hợp tác thương hiệu mới và trải nghiệm đặc sắc trong game ra đời thực.

Ra mắt từ năm 2018, PUBG Mobile từ lâu được biết tới như tựa game giải trí phổ biến toàn cầu, giúp hàng triệu người chơi được trải nghiệm các nội dung mới thông qua màn hợp tác thương hiệu hàng đầu thế giới. Xuyên suốt gần một thập kỷ, PUBG Mobile duy trì sức hút nhờ chiến lược bắt tay với nhiều thương hiệu nổi tiếng thuộc các lĩnh vực khác nhau như manga, anime, điện ảnh, âm nhạc hay siêu xe. Điều này giúp trò chơi giữ hình ảnh mới mẻ sau mỗi bản cập nhật, kết nối và tạo hứng thú cho người hâm mộ, đồng thời tạo nên xu hướng hợp tác trong ngành game di động.

Tiếp nối truyền thống đó, mùa hè năm 2026 chứng kiến PUBG Mobile hợp tác với các thương hiệu giải trí đình đám gồm Naruto Shippuden, Ferrari và Spider Man: Khởi đầu mới tại phiên bản cập nhật 4.5.

Việc vũ trụ game sinh tồn kết hợp giữa bộ anime nổi tiếng hàng đầu thế giới, hãng siêu xe lừng danh toàn cầu cùng nhóm siêu anh hùng biểu tượng của Marvel nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng bàn luận, khẳng định sức hút của PUBG Mobile trên thị trường game Việt nói riêng lẫn thế giới.

PUBG Mobile hợp tác với bộ anime nổi tiếng Naruto.

Với IP Naruto Shippuden, người chơi có cơ hội khám phá hàng loạt nội dung mới được lấy cảm hứng từ thế giới Ninja quen thuộc - từ bộ trang phục nhân vật Naruto, Sasuke, Sakura... các vật phẩm mới cho đến tính năng đặc biệt. Không chỉ được hòa mình vào thế giới nhẫn giả tái hiện sống động ở bản đồ PUBG Mobile, game thủ còn thỏa sức trải nghiệm những gameplay chủ đề mới và được hóa thân thành nhân vật yêu thích trong vũ trụ Naruto Shippuden.

Cập nhật ngay sau màn hợp tác với Naruto Shippuden, thương hiệu siêu xe Ferrari cũng có màn tái xuất vũ trụ sinh tồn PUBG Mobile sau cú “bắt tay” vào năm 2025. Với sự kiện mới Speed Drift, người chơi có cơ hội mở khóa và sưu tầm các mẫu xe biểu tượng của Ferrari, bao gồm Ferrari Roma, Purosangue, LaFerrari và SF90 XX Spider. Qua đó, bản đồ PUBG Mobile tiếp tục được chứng kiến màn giao tranh, chạy bo đầy tốc độ và cuồng nhiệt trong phiên bản 4.5 vào dịp hè này.

Người chơi PUBG Mobile thỏa sức mở khóa và sưu tầm các mẫu xe biểu tượng của Ferrari.

Trong khi đó, IP Spider-Man chính thức trở lại chiến trường PUBG Mobile sau lần hợp tác đầu tiên vào năm 2021. Màn tái xuất này của siêu anh hùng không chỉ gợi lại nhiều kỷ niệm với cộng đồng game thủ lâu năm, mà còn mang đến những gameplay mới và chân thực, góp phần tạo sự bùng nổ của trò chơi trong mùa hè năm nay. Điều này càng đặc biệt hơn khi đặt đúng vào thời điểm PUBG Mobile đồng hành với “bom tấn” phòng vé SpiderMan: Khởi đầu mới. Nhờ đó, người chơi cũng có cơ hội nhập vai siêu anh hùng yêu thích, chinh phục chiến trường PUBG Mobile theo cách “tuyệt đối điện ảnh” cũng như được chạy bo theo phong cách đậm chất anh hùng Spider Man.

Đặc biệt, PUBG Mobile không chỉ mang đến nội dung gameplay hợp tác IP mới, mà còn biết chiều lòng người hâm mộ với chuỗi hoạt động kéo dài suốt mùa hè. Nổi bật là chuỗi livestream “Vũ trụ streamer” kéo dài trong thời gian 18-28/7, quy tụ nhiều KOL, streamer và nhà sáng tạo nội dung của làng game Việt. Danh sách khách mời bao gồm Juky San, các streamer nổi tiếng như Thầy Giáo Ba, Levi, Lê Khôi, QNT, vợ chồng LeVis - Ngân Sát Thủ, Ms Three, ABCT36, Tuấn HC… cho tới nhà sáng tạo nội dung như Mike Đen, Angel, Phong Cận hay Sammy Đào.

IP Spider-Man chính thức trở lại chiến trường PUBG Mobile, sau màn hợp tác với “bom tấn” Spider Man: Khởi đầu mới.

Trước Naruto Shippuden, Ferrari và Spider Man: Khởi đầu mới, PUBG Mobile từng gây tiếng vang với những màn kết hợp ấn tượng. Từ series anime phổ biến toàn cầu như Dragon Ball, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, thương hiệu siêu xe như McLaren, Lamborghini cho tới “bom tấn” điện ảnh như Godzilla vs Kong, Transformers… - tất cả tạo nên trải nghiệm mới mẻ mà không nhiều tựa game di động có thể thực hiện ở quy mô và chất lượng tương tự.

Mới đây, PUBG Mobile chính thức công bố hợp tác cùng nghệ sĩ Juky San trong chiến dịch quảng bá trang phục Thánh giáp Cổ Lâm Chi Thần, sắp ra mắt trong game. Đây là điều không còn xa lạ với người hâm mộ bởi vũ trụ sinh tồn PUBG Mobile vốn là lựa chọn thu hút của các ngôi sao của làng giải trí, không chỉ riêng tại Việt Nam. Thông tin về màn hợp tác giữa PUBG Mobile và Juky San sẽ sớm cập nhật trong thời gian tới.

PUBG Mobile hợp tác với Juky San trong chiến dịch quảng bá trang phục Thánh giáp Cổ Lâm Chi Thần.

Chiến lược đầu tư vào nội dung hợp tác thương hiệu đẳng cấp giúp PUBG Mobile duy trì sức hút suốt gần 10 năm và giữ vững vị thế là một trong những tựa game được ủng hộ tại Việt Nam và thế giới. Các nội dung hợp tác Naruto Shippuden, Ferrari và Spider Man: Khởi đầu mới sẽ kéo dài xuyên suốt phiên bản 4.5 đến ngày 7/9, với nhiều hoạt động đặc sắc đang chờ đón. Độc giả có thể tải PUBG Mobile miễn phí tại đây.