Phòng thay đồ Arsenal tin Vinicius sẽ cập bến

Nhiều cầu thủ Arsenal tin CLB có thể chiêu mộ Vinicius Junior, dù thương vụ vẫn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Real Madrid.

Arsenal xem Vinicius là mục tiêu có thể nâng tầm hàng công của đội bóng.

Theo AS, khả năng Vinicius chuyển đến sân Emirates đang được bàn luận nghiêm túc trong nội bộ Arsenal. Một số cầu thủ tin ban lãnh đạo đủ khả năng hoàn tất thương vụ và biến ngôi sao người Brazil thành bản hợp đồng lớn nhất lịch sử CLB.

HLV Mikel Arteta được cho là giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch này. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã trao đổi với Vinicius về vị trí, vai trò và tầm ảnh hưởng anh có thể nhận được nếu gia nhập Arsenal. Đội bóng thành London xem tiền đạo 26 tuổi là mục tiêu hàng đầu và sẵn sàng đầu tư mạnh để đưa anh về sân Emirates.

Sự lạc quan trong phòng thay đồ Arsenal còn đến từ cách CLB theo đuổi các mục tiêu chuyển nhượng. Khi Arteta và ban lãnh đạo cùng thống nhất về một cầu thủ, Arsenal thường quyết tâm theo đuổi đến cùng. Giám đốc thể thao Andrea Berta cũng được cho là tin tưởng vào khả năng thành công của thương vụ.

Dù vậy, tương lai của Vinicius trước hết vẫn phụ thuộc vào cuộc đàm phán với Real Madrid. Hợp đồng hiện tại của tuyển thủ Brazil sẽ hết hạn vào năm 2027, trong khi quá trình thương lượng gia hạn đã kéo dài nhưng chưa tìm được tiếng nói chung.

Real Madrid không muốn đáp ứng toàn bộ yêu cầu tài chính từ phía Vinicius. Đội bóng Hoàng gia muốn tiền đạo này sớm đưa ra lựa chọn rõ ràng: gia hạn theo những điều kiện CLB đề nghị hoặc mở đường cho một cuộc chia tay.

Ban lãnh đạo Real cũng hiểu sự quan tâm của Arsenal là nghiêm túc, không chỉ là động thái được phía Vinicius sử dụng để gây sức ép trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, đội chủ sân Bernabeu chỉ cân nhắc bán cầu thủ khi xác định anh không còn muốn tiếp tục gắn bó.

Arsenal có tiềm lực tài chính để theo đuổi thương vụ. Đội bóng thành London đã chi mạnh trong những kỳ chuyển nhượng gần đây, cho thấy tham vọng cạnh tranh với các CLB hàng đầu châu Âu.

Dù phòng thay đồ Arsenal tỏ ra lạc quan, chưa có thỏa thuận nào được xác nhận. Cuộc gặp tiếp theo giữa Vinicius và Real Madrid có thể quyết định tiền đạo Brazil tiếp tục ở lại Bernabeu hay tiến gần hơn đến sân Emirates.