Phòng, chống tham nhũng theo phương châm 'nói ít làm nhiều', 'làm đến cùng'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thực hiện đúng phương châm "nói ít làm nhiều" và "làm đến cùng”.

Chiều 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2026 và các kết luận của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá, từ sau Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo (ngày 18/6/2026) đến nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng, thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo giao và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định và các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW.

Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện 5 Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng hợp báo cáo kết quả giám sát bước đầu cho thấy, đến nay các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương đã tiến hành 90 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định này tại 1.358 cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp dưới.

Từ sau Phiên họp 30 đến nay, Ban Chỉ đạo đã theo dõi, chỉ đạo 20 vụ án, 6 vụ việc; tiến độ điều tra, xử lý cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Tổ chức, cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiếp tục được hoàn thiện.

Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị thu hồi 331,6 tỷ đồng và 176ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 1.577 tập thể và 2.485 cá nhân; chuyển 38 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

Các đại biểu tham dự Phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổ chức, cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiếp tục được hoàn thiện. Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 26/6/2026 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương với nhiều điểm mới theo hướng phân cấp, phân quyền, rõ nhiệm vụ, quyền hạn và rõ trách nhiệm.

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã kiện toàn thành viên theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương; tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; kiểm tra, nắm tình hình các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được đẩy nhanh, từng bước đưa văn kiện Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống. Kiểm soát quyền lực, giám sát từ sớm và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đã được đẩy mạnh.

Giám sát việc triển khai những chủ trương lớn, cơ chế, chính sách mới và những dự án trọng điểm cũng đã góp phần cảnh báo, chấn chỉnh vi phạm. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã gắn với xử lý công trình, dự án, tài sản cụ thể với khơi thông nguồn lực và xác định trách nhiệm.

Ban Chỉ đạo đã phát hiện, xử lý sai phạm nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; tổ chức cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đã được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ kết quả còn chưa đồng đều và những hạn chế phải khắc phục ngay; không thể chỉ giải thích những khó khăn bằng cơ chế. Trung ương, Quốc hội, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều cơ chế, nghị quyết đặc thù. Phải phân định vướng mắc pháp luật với chậm trễ do phối hợp; năng lực, kỷ luật thực thi hoặc là né tránh trách nhiệm.

Về những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải hoàn thành tổng rà soát, xây dựng phương án xử lý và hoàn thiện đồng bộ pháp luật; xử lý dứt điểm các công trình, dự án còn tồn đọng, cơ sở nhà đất dư dôi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát bằng dữ liệu và phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa; phải hoàn thành xử lý các vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch; chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trên những lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương, đặc biệt là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Ban Chỉ đạo thực hiện đúng phương châm "nói ít làm nhiều" và "làm đến cùng”, việc đã rõ phải làm ngay; vướng mắc phải báo cáo đúng thẩm quyền, không né tránh.

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phải đo được bằng những cái sai đã được khắc phục, tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, nhũng nhiễu giảm, niềm tin của nhân dân được củng cố.

Cũng tại Cuộc họp này, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 5 vụ án, gồm: vụ án “đưa hối lộ; nhận hối lộ” xảy ra tại Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TP.HCM và các đơn vị liên quan; vụ án “vi phạm các quy định về quản lý đất đai; lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang để thanh toán cho 3 dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; vụ án “đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ" liên quan đến Hoàng Kim Khánh và một số đối tượng khác xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương (giai đoạn 2); vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; vụ án "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Trung tâm kinh doanh và một số tổ chức có liên quan.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa 1 vụ án “buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan vào diện theo dõi, chỉ đạo.