Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sắp công tác tại Mỹ và thăm Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.

Kể từ khi Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977, quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ thúc đẩy phát triển bền vững đến gìn giữ hòa bình - an ninh quốc tế, ứng phó các thách thức toàn cầu.

Việt Nam chủ động đề xuất các sáng kiến và có những đóng góp thiết thực vào các nỗ lực chung; tích cực tham gia, đảm nhiệm nhiều trọng trách tại các cơ quan, diễn đàn quan trọng của Liên Hợp Quốc và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Việt Nam cũng đang tiếp tục ứng cử để đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại các cơ quan khác nhau của Liên Hợp Quốc.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay (17/9), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, tại phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng, có một số tiếp xúc với lãnh đạo các nước và các đối tác, tổ chức quốc tế; có một số cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền và Quốc hội của Mỹ.

Về quan hệ Việt Nam - Mỹ, đặc biệt từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, hai bên đã duy trì và phát triển tích cực quan hệ chính trị, ngoại giao, thông qua các cuộc trao đổi, tiếp xúc các cấp.

Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư duy trì đà tăng trưởng. Hợp tác an ninh, quốc phòng đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Hợp tác khoa học công nghệ tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng hạt nhân, và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Mỹ coi trọng vai trò và sự phối hợp với Việt Nam trong xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada thời gian qua phát triển ổn định, thực chất, nhưng còn rất nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Canada đang ưu tiên phát triển các ngành năng lượng, khoáng sản chiến lược, trí tuệ nhân tạo và nông nghiệp công nghệ cao, trong khi Việt Nam đẩy mạnh nâng cấp nền công nghiệp, phát triển kinh tế số và kinh tế xanh.

Sự tương đồng về nhu cầu và lợi ích cũng như định hướng phát triển đang tạo ra lợi thế để hai nước đưa quan hệ lên tầm mức mới hơn trong thời gian tới.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến có cuộc hội kiến với Toàn quyền Canada, hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney, hội kiến lãnh đạo Quốc hội Canada, và có các hoạt động song phương quan trọng khác.