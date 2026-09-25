'Ông lớn' dệt may một thời rẽ hướng bất động sản

Sau gần 70 năm hoạt động trong lĩnh vực dệt may, Pristie đang chuyển trọng tâm sang phát triển bất động sản với 2 dự án nhà ở tại Lạc Trung và Đức Giang, Hà Nội.

Theo nghị quyết HĐQT mới công bố, CTCP Bất động sản Pristie (HNX: TET), tiền thân là CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc (Textaco), đã quyết định chấm dứt hoạt động sản xuất may tại nhà máy số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội để triển khai dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung.

HĐQT công ty đã giao Tổng giám đốc thực hiện các chế độ đối với người lao động đến hết ngày 30/9, đồng thời thanh lý các hợp đồng liên quan đến hoạt động sản xuất may mặc. Máy móc, thiết bị tại xưởng sẽ được kiểm kê, niêm phong, di dời hoặc xử lý theo phương án phù hợp.

Tăng mạnh vốn điều lệ

CTCP Bất động sản Pristie tiền thân là CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc, có lịch sử hoạt động từ ngày 27/5/1957, trước đó là Tổng công ty Bông vải sợi thuộc Bộ Thương nghiệp. Doanh nghiệp này cổ phần hóa năm 2005 và niêm yết trên HNX từ tháng 4/2010.

Quyết định dừng hoạt động xưởng may diễn ra sau một loạt thay đổi về vốn, cơ cấu cổ đông và tên gọi của doanh nghiệp.

Đầu tháng 7, Pristie đã hoàn tất chào bán riêng lẻ 56,5 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, thu về 1.130 tỷ đồng . Sau phát hành, vốn điều lệ công ty tăng từ hơn 57 tỷ đồng lên 622 tỷ đồng , tương đương gần 11 lần.

Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành được phân phối cho 5 nhà đầu tư trong nước. Trong đó, Công ty TNHH F1 Housing mua hơn 52,3 triệu cổ phiếu, tương đương 84,15% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông chi phối tại Pristie. Trước giao dịch này, F1 Housing chưa sở hữu bất kỳ cổ phiếu TET nào.

Các nhà đầu tư còn lại gồm CTCP Công nghệ Tài chính Finra Capital cùng 3 cá nhân là ông Hà Hải Định, ông Phạm Hoàng Long và bà Nguyễn Thị Diệu Thùy.

F1 Housing được thành lập tháng 8/2025 với vốn điều lệ ban đầu 400 tỷ đồng , sau tăng lên 3.300 tỷ vào tháng 4/2026. Sau đợt tăng vốn, hai thành viên góp vốn của doanh nghiệp này là ông Bùi Xuân Nhạc và ông Nguyễn Vĩnh Phúc, mỗi người sở hữu 50%. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc, sinh năm 1993, là Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ngày 16/7, doanh nghiệp này đổi tên từ CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc thành CTCP Bất động sản Pristie.

Đầu tư loạt dự án trên "đất vàng" Thủ đô

Sau quá trình tái cấu trúc, bất động sản trở thành trọng tâm trong kế hoạch kinh doanh mới của Pristie với 3 dự án tại Hà Nội.

Tại khu đất số 79 Lạc Trung, nơi đặt trụ sở và xưởng may của doanh nghiệp, công ty dự kiến phát triển dự án Pristie Lạc Trung với tổng mức đầu tư 3.048 tỷ đồng . Dự án có quy mô một tòa tháp cao 26 tầng, một tầng đế thương mại và 3 tầng hầm, dự kiến cung cấp 651 căn nhà ở cùng khoảng 3.682 m2 sàn thương mại, dịch vụ.

Theo phương án đầu tư, 20% tổng vốn dự án là vốn chủ sở hữu, tương đương khoảng 610 tỷ đồng , trong khi 80% còn lại đến từ vốn vay và vốn huy động. Khu đất tại 79 Lạc Trung có diện tích 12.423 m2 và được doanh nghiệp thuê của Nhà nước trong thời hạn 30 năm, từ năm 2003 đến năm 2033.

Dự án thứ hai là Đức Giang Residences tại khu đất số 26 ngõ 53 phố Đức Giang, phường Việt Hưng.

Pristie cũng đã dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại địa điểm này từ ngày 30/6 để chuẩn bị triển khai dự án. Theo kế hoạch, Đức Giang Residences có tổng vốn đầu tư gần 2.613 tỷ đồng , gồm 16 tầng nổi, 2 tầng đế thương mại và 3 tầng hầm, với khoảng 1.034 căn hộ.

Như vậy, tổng vốn đầu tư dự kiến của 2 dự án này vào khoảng 5.660 tỷ đồng .

Để bổ sung vốn đối ứng triển khai các dự án, doanh nghiệp dự kiến phân bổ 608 tỷ đồng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cho dự án Pristie Lạc Trung và 522 tỷ đồng cho dự án Đức Giang Residences. Trong thời gian chờ hoàn thiện các thủ tục pháp lý, toàn bộ 1.130 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành đã được công ty gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại.

Riêng dự án Pristie Lạc Trung đã được xây dựng kế hoạch đầu tư từ nhiều năm trước. Năm 2016, doanh nghiệp từng thông qua dự án Red River View tại khu đất này với quy mô 24 tầng nổi, 3 tầng hầm và tổng mức đầu tư dự kiến 1.300 tỷ đồng . Dự án khi đó dự kiến triển khai trong giai đoạn 2017-2020 nhưng không thực hiện theo tiến độ đề ra.

Ngoài các dự án trên quỹ đất gắn với lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, Pristie mới đây còn xuất hiện trên thị trường bất động sản Hà Nội với dự án Astor 1 tại Khu đô thị Ciputra. Tại dự án này, Pristie được giới thiệu là đơn vị phát triển dự án.

Thông tin thị trường cho thấy Astor 1 được phát triển với quy mô khoảng 40 tầng, khoảng 350 căn hộ và hai tầng hầm. Các sản phẩm được giới thiệu gồm căn hộ studio, căn hộ 2-3 phòng ngủ, căn hộ thông tầng và căn hộ áp mái.

Dự án này thời điểm ra mắt đã gây ấn tượng lớn với giới đầu tư bất động sản Thủ đô khi đưa ra mức giá rumor (dự kiến) ở mức 95 triệu đồng/m2, thấp hơn khá nhiều so với các dự án xung quanh tại khu đô thị Ciputra và khu vực Tây Hồ.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên 2026 của Pristie cho biết trong nửa đầu năm nay, doanh nghiệp chỉ ghi nhận gần 12 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lãi sau thuế đã giảm hơn một nửa còn 3 tỷ đồng .