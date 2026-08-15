Nữ ca sĩ Dua Lipa đọc gì?

Khi không biểu diễn hoặc tập luyện, khán giả sẽ luôn thấy hình ảnh Dua Lipa bên những cuốn sách.

Tháng 6/2023, giọng ca giành giải Grammy trình làng Service95 Book Club - một mảnh ghép thuộc hệ sinh thái truyền thông do chính cô sáng lập, bên cạnh trang blog Service95, bản tin định kỳ hàng tuần và kênh podcast đình đám Dua Lipa: At Your Service.

Theo Page Six, Service95 là "đại diện cho những góc nhìn đa dạng trên toàn cầu, mang đến các câu chuyện truyền cảm hứng trải dài từ tiểu thuyết hư cấu, hồi ký cho đến các tuyên ngôn nghệ thuật".

Danh sách tác phẩm được Dua Lipa chọn lọc là sự kết hợp đa dạng giữa những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất, các tác phẩm kinh điển vượt thời gian và cả loạt cây bút mới đầy triển vọng.

Không dừng lại ở việc giới thiệu sách, nữ ca sĩ còn trực tiếp chủ trì các buổi giao lưu trực tuyến với tác giả. Đi kèm với đó, nền tảng Service95 còn cung cấp cho độc giả những góc nhìn chuyên sâu: từ danh sách gợi ý của chính tác giả khách mời, cẩm nang đọc hiểu, cho đến các danh sách phát nhạc được thiết kế riêng cho từng cuốn sách.

Dưới đây là những cuốn sách nổi bật nhất từng được Dua Lipa giới thiệu tại Service95 Book Club.

1. Lost Lambs - Madeline Cash

Tựa sách được Dua Lipa ưu ái gọi là "cuốn tiểu thuyết được kỳ vọng nhất năm 2026". Tác phẩm xoay quanh sự rạn nứt của gia đình Flynn.

"Trong khi Catherine, cha của Flynn đắm chìm trong men rượu suốt ngày, Bud, người mẹ lại sống vô định với công việc nhạt nhẽo tại Alabaster Harbor. Ba người con gái của họ: Abigail, Louise và Harper có tính cách nổi loạn và luôn đòi hỏi sự chú ý," Dua Lipa chia sẻ.

Nữ ca sĩ nhận xét thêm: "Madeline Cash viết cuốn sách với tất cả sự bùng nổ, kịch tính. Đọc Lost Lambs cho ta cảm giác như đang lướt một trang mạng xã hội ngập tràn thông tin. Nhưng bà ấy vẫn giữ trọn sự dịu dàng ở trung tâm của gia đình Flynn. Ẩn sau những tình tiết là rất nhiều sự thật về sự kết nối và tầm quan trọng của nó. Một cuốn sách hài hước, dồn dập và đầy cuốn hút".

2. The Handmaid's Tale - Margaret Atwood

Trong lời giới thiệu cho cuốn sách kinh điển, Dua Lipa chia sẻ: "Margaret Atwood: biểu tượng, anh hùng... hay một nhà tiên tri? Cuốn sách The Handmaid's Tale từng khiến tôi sợ hãi khi đọc hồi còn trung học. Margaret từng nói rằng bà không tự hư cấu ra bất kỳ chi tiết nào. Đọc lại cuốn sách này cùng với hồi ký mới tuyệt vời của bà - Book of Lives, tôi mới hiểu hết những bộc bạch đó".

Dua Lipa đã có buổi trò chuyện trực tiếp với tác giả Margaret Atwood sau đó.

3. The Bee Sting - Paul Murray

Trong bức thư điện tử giới thiệu cuốn sách, nữ ca sĩ chia sẻ rằng The Bee Sting đã bắt trọn sự cô đơn của tuổi thơ và những năm tháng vị thành niên, cũng như cái cách mà vẻ ngoài bình thường có thể che đậy các bí mật đen tối nhất.

"Mỗi nhân vật đều có khuyết điểm nhưng không một ai bị phán xét. Trên thực tế, cuốn tiểu thuyết này tràn ngập sự đồng cảm", cô viết. "Khi nhịp điệu cuốn sách tăng dần, nó cuốn bạn vào một xoáy căng thẳng, nơi mọi lối thoát đều bị cắt đứt. Kết quả là một cái kết hoành tráng, bất ngờ sẽ khiến bạn toát mồ hôi. Thật là thiên tài".

4. Lincoln in the Bardo - George Saunders

Lipa viết: "Tôi yêu thích cuốn sách này. Đây là một tác phẩm độc đáo, táo bạo và giàu lòng trắc ẩn về Tổng thống Abraham Lincoln đau buồn trước sự ra đi của con trai Willie. Đau thương ấy cũng báo hiệu cho hàng trăm nghìn mạng sống sắp nằm xuống trong cuộc Nội chiến Mỹ".

"Không ai trong số những nhà văn đương thời có thể sánh được với George Saunders về lòng trắc ẩn và sự đồng cảm. Trang cuối cùng vẫn còn hiện lên trong tâm trí tôi. Giọng nói của các linh hồn ấy, những người khốn khổ và dũng cảm và cả cậu bé Willie Lincoln đã khuất, sẽ mãi ở lại trong tôi", giọng ca Levitating bày tỏ.

5. A Thousand Splendid Suns - Khaled Hosseini

Dua Lipa lần đầu đọc tác phẩm này vào năm 2021. Cô cho biết: "Nếu chúng ta cần một lời nhắc nhở về lý do tại sao nên đứng về phía phụ nữ Afghanistan hơn bao giờ hết, cuốn sách này chính là câu trả lời. Đây là một câu chuyện thực sự dữ dội về thế giới mà tất cả chúng ta đều hy vọng đã lùi xa. .Nhưng giờ đây, việc hiểu rõ cuộc sống của phụ nữ dưới chế độ Taliban lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết".

Nữ ca sĩ nhấn mạnh, dù chủ đề, nội dung cuốn sách có phần nặng nề, nhưng tài năng kể chuyện thiên bẩm của Khaled Hosseini vẫn giúp tác phẩm cuốn hút, thăng hoa.

"Điều khiến tôi ấn tượng không kém là câu chuyện này thấm đẫm tình yêu - giữa những gia đình tan vỡ, những người yêu nhau tuổi thiếu niên, những nhân vật anh hùng Mariam và Laila. Tình bạn của họ đã để lại trong tôi sự đồng cảm sâu sắc", nữ ca sĩ bày tỏ.