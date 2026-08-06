Nồng độ cồn của nữ lái xe gây tai nạn vẫn cao hơn nam dù uống ít hơn?

Dù tiêu thụ ít đồ uống có cồn hơn nam giới, phụ nữ vẫn đối mặt với nguy cơ nồng độ cồn tăng nhanh do yếu tố sinh học, tiềm ẩn rủi ro tai nạn lớn nếu trực tiếp cầm lái ôtô.

"Theo một nghiên cứu của Viện an toàn cao tốc Mỹ (IIHS), nồng độ cồn trong máu phụ nữ lái xe khi gây tai nạn thường cao hơn đàn ông dù thực tế họ thường uống ít hơn", nhà báo Thủy Phạm đã chia sẻ trong cuốn sách "Mở rộng bán kính đời mình".

Đây là nhận định có phần gây bất ngờ với nhiều người, bởi quan điểm "uống ít hơn, nồng độ cồn thấp hơn". Tuy nhiên ở các vụ tai nạn giao thông được điều tra với người cầm lái là phụ nữ, kết quả cho ra lại có phần khác. Dù sử dụng cùng một lượng bia rượu, nồng độ cồn trong máu của phụ nữ thường cao hơn nam giới. Theo IIHS, điều này đến từ sự khác biệt về yếu tố sinh học giữa 2 giới tính.

Dưới góc độ sinh học, phụ nữ thường sở hữu tỷ lệ mỡ cơ thể cao hơn và lượng nước thấp hơn nam giới ở cùng cân nặng. Do cồn hòa tan chủ yếu trong nước thay vì mỡ, nồng độ cồn trong máu (BAC) của nữ giới sẽ tăng nhanh hơn và duy trì ở mức cao hơn dù tiêu thụ cùng một lượng đồ uống có cồn.

Sự chênh lệch về tốc độ chuyển hóa cồn khiến nhóm người dùng này dễ rơi vào trạng thái suy giảm khả năng quan sát, phản xạ chậm hơn hẳn dự tính ban đầu.

Theo các chuyên gia từ IIHS, vấn đề nguy hiểm nằm ở nhận thức về độ tỉnh táo. Phụ nữ thường uống ít hơn trong các cuộc vui và dễ cho rằng cơ thể vẫn nằm trong giới hạn an toàn để điều khiển ôtô. Tuy nhiên, tác động của chất kích thích đến hệ thần kinh vận động lại diễn ra nhanh hơn, khiến người cầm lái đánh giá sai khả năng kiểm soát không gian và khoảng cách với các phương tiện xung quanh.

Việc cầm lái xe khi uống bia rượu tìm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Ảnh: Đan Thanh.

Thực tế tại các đô thị lớn, số lượng phụ nữ chủ động cầm lái ôtô di chuyển hàng ngày gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Nhóm khách hàng này ưu ái các dòng xe gầm cao cỡ nhỏ hoặc SUV đô thị nhờ tầm nhìn thoáng và thao tác linh hoạt.

Dù vậy, thói quen di chuyển sau các buổi tiệc tối hay giao lưu sau giờ làm việc vẫn là nguy cơ tiềm ẩn tai nạn nếu tài xế thiếu sự chủ động về phương án di chuyển an toàn.

Đây cũng là lỗi vi phạm bị nhận mức phạt tiền cao theo Nghị định 168.

Với hành vi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở, mức phạt hành chính từ 30 triệu đến 40 triệu đồng. Người vi phạm cũng bị tước giấy phép lái xe trong 22-24 tháng.

Nhìn chung, dù uống ít hay nhiều, người lái cần xác định rõ câu chuyện uống rượu bia - không lái xe. Dù bất kỳ giới tính nào, việc sử dụng rượu bia sau đó cầm vô lăng cũng là hành động nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân mà còn gây hại đến người di chuyển xung quanh.