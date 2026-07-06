Nói 'Tôi không mê sách', Haaland vẫn chi 3,5 tỷ đồng mua sách cổ

Cầu thủ Erling Haaland chi khoảng 3,5 tỷ đồng mua cuốn sử thi "Hoàng gia" của Snorri Sturluson, tặng lại cho thư viện Na Uy, đồng thời khởi xướng cuộc thi đọc sách.

Tiền đạo Erling Haaland cùng cha mình - ông Alf-Inge Haaland - đã bỏ ra 1,3 triệu kroner Na Uy (tương đương khoảng 3,5 tỷ VND) để sở hữu ấn bản năm 1594 của tác phẩm Heimskringla (Sử thi Hoàng gia) do Snorri Sturluson biên soạn. Thương vụ xác lập kỷ lục là cuốn sách đắt giá nhất từng được giao dịch trong lịch sử quốc gia này.

Hình ảnh tác phẩm Heimskringla. Ảnh: Time kommune.

Đáng chú ý, theo Tạp chí The Viking Herald, cổ vật quý hiếm mà Haaland sở hữu là bản dịch của học giả Mattis Størssøn. Đây là bản in duy nhất còn thuộc sở hữu tư nhân trên toàn thế giới của ấn bản này (các bản khác hiện đều nằm trong bộ sưu tập quốc gia hoặc bảo tàng).

Thay vì giữ làm bộ sưu tập cá nhân, Haaland đã quyết định trao tặng báu vật này cho chính quyền để trưng bày công khai tại thư viện thị trấn Bryne - nơi anh sinh ra và lớn lên.

Cầu thủ thẳng thắn chia sẻ trên cổng thông tin của Chính quyền địa phương: "Tôi chưa bao giờ là một người đam mê đọc sách, nhưng tôi muốn cuốn sách có thể tiếp cận nhiều bạn đọc. Tôi muốn mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể đọc về những con người, về quê hương Bryne và vùng Jæren của tôi".

Một khu vực trưng bày chuyên dụng với hệ thống an ninh nghiêm ngặt sẽ được thiết lập, vừa đảm bảo an toàn cho cổ vật, ngăn chặn các tác động về thời tiết làm hư hại tác phẩm, vừa giúp công chúng tiếp cận nội dung cuốn sách tốt hơn.

Không dừng lại ở việc tặng sách, cầu thủ còn khởi xướng hoạt động khuyến đọc tại quê nhà. Một cuộc thi đọc sách quy mô lớn do chính quyền địa phương tổ chức sẽ được phát động rộng rãi tại các trường học ở quê hương cầu thủ cho năm học tới.

Bố mẹ của Erling Haaland cùng nhiều thành viên khác trong gia đình từng là giáo viên làm việc tại một số trường học ở địa phương, cũng là nơi cầu thủ theo học. "Cội nguồn là điều vô cùng quan trọng", ông Alfie Haaland chia sẻ.

"Cội nguồn của gia đình chúng tôi thuộc về mảnh đất này, và chúng ta đều có thể tìm thấy cội nguồn của chính mình các câu chuyện thuộc sử thi của Snorri. Chúng tôi hy vọng rằng cả cuốn sách lẫn cuộc thi sắp tới sẽ mang lại niềm vui, đồng thời góp phần giúp các thế hệ tương lai thêm yêu mảnh đất quê hương mình", ông nói.

Hành động của Haaland nhận được sự tán dương lớn từ giới chức địa phương. Đại diện chính quyền địa phương - ông Andreas Vollsund, người vốn là thầy giáo cũ thời tiểu học của Haaland - xúc động cho biết: "Chúng tôi vô cùng biết ơn món quà hào phóng này. Erling là người Na Uy nổi tiếng thế giới, nhưng cậu ấy chưa bao giờ quên cội nguồn của mình. Dự án khuyến đọc mà cậu ấy mang lại là điều ý nghĩa nhất chúng tôi có thể làm cho thanh thiếu niên địa phương".

Bản thảo của Størssøn lần đầu tiên được xuất bản thành sách vào năm 1594, hơn hai mươi năm sau khi tác giả qua đời. Đây là tác phẩm giữ vị trí quan trọng trong lịch sử Na Uy, lịch sử ngành xuất bản Na Uy và đặc biệt là trong câu chuyện định hình nên đất nước này. Quỹ EH9 Foundation cùng với chính quyền địa phương đã cam kết sẽ trưng bày cuốn sách vì lợi ích cộng đồng, để báu vật này một lần nữa trở thành tài sản chung của công chúng.