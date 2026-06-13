Những chiến sĩ biệt động Sài Gòn tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968

Trong hồi ký "Biệt động Sài Gòn", đại tá Nguyễn Đức Hùng (bí danh Tư Chu) đưa ra danh sách và nhiệm vụ của từng chiến sĩ biệt động tham gia Tổng nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Nữ chiến sĩ biệt động hướng dẫn bộ đội đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất (đã sử dụng AI để tăng chất lượng ảnh). Ảnh: Tư liệu.

Họ là những người thợ điện, thợ máy, lái xe, tiểu thương hay công nhân sống giữa lòng Sài Gòn. Trong đời thường, họ hòa vào nhịp sống của đô thị. Đến đêm mùng Một Tết Mậu Thân 1968, họ trở thành những mũi tiến công đặc biệt, đánh thẳng vào các cơ quan đầu não của chính quyền ngụy và Mỹ tại Sài Gòn.

Năm 1997, danh sách 125 chiến sĩ biệt động tham gia chiến dịch vẫn được lưu giữ trong hồi ký Biệt động Sài Gòn của đại tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Hùng (bí danh Tư Chu), Chỉ huy trưởng lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, như một cách gọi tên những con người đã góp mặt trong một trong những trận đánh đô thị đặc biệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Những mũi tiến công chiến lược

Theo đại tá Tư Chu, danh sách được ông và đồng đội đối chiếu, rà soát từ nhiều nguồn tư liệu và hoàn thiện vào năm 1997.

Theo nhà xuất bản, do tác giả qua đời năm 2012, thông tin về hiện trạng của các chiến sĩ sau đó không được tiếp tục cập nhật. Vì vậy, tư liệu này chủ yếu phản ánh cách tổ chức lực lượng và nhân sự tham gia chiến dịch theo ghi nhận của những người trong cuộc vào thời điểm lập danh sách.

Danh sách không được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái mà chia thành 9 phần, tương ứng các đội chiến đấu và mục tiêu cụ thể trong những đợt tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968. Cách phân chia này phần nào cho thấy phương thức tổ chức tác chiến đặc thù của lực lượng biệt động giữa lòng đô thị Sài Gòn.

Tác phẩm Biệt động Sài Gòn của đại tá tình báo - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu). Ảnh tư liệu: NXB Trẻ.

Đại tá Nguyễn Đức Hùng cho biết, lực lượng Biệt động Sài Gòn được tổ chức thành các đội chiến đấu độc lập, mỗi đội phụ trách một mục tiêu xác định.

Những mục tiêu được lựa chọn đều là các cơ quan đầu não hoặc địa điểm mang ý nghĩa biểu tượng, như Dinh Độc Lập, Đài Phát thanh Sài Gòn, Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tổng tham mưu hay Tổng nha Cảnh sát.

Tuy nhiên, diễn biến thực tế khác với dự kiến ban đầu. Sự chênh lệch lớn về tương quan lực lượng cùng những khó khăn trong hiệp đồng tác chiến khiến nhiều mũi tiến công không nhận được tiếp viện như kế hoạch.

Tại một số mục tiêu trọng điểm trong đợt 1 Mậu Thân, lực lượng trực tiếp chiến đấu chỉ gồm vài chục người nhưng phải đối đầu với lực lượng đối phương đông hơn nhiều lần, có sự yểm trợ của thiết giáp và không quân. Sau nhiều giờ chiến đấu, phần lớn chiến sĩ hy sinh hoặc bị bắt.

Bản danh sách này vẫn mang những "khoảng trống" do nguyên tắc làm việc của lực lượng biệt động Sài Gòn. Để tồn tại giữa lòng địch, các chiến sĩ tuyệt đối không được tìm hiểu lai lịch hay địa chỉ của nhau, chỉ biết nhau qua bí danh. Chính sự biệt lập đơn tuyến cộng hưởng cùng thực tế của đợt 1 Mậu Thân khiến nhiều danh tính anh hùng bị vùi lấp.

Danh sách chiến sĩ biệt động tham gia chiến dịch Mậu Thân

1. Mục tiêu Dinh Độc Lập do Đội 5 Biệt động đảm nhận, gồm:

TT Họ tên Chức vụ Hiện trạng Ghi chú 1 Tô Hoài Thanh (tên giả) Chỉ huy trưởng hy sinh tại trận 2 Trương Văn Rồi (tên thật) Chính trị viên đội bị bắt và trao trả 1973 hiện còn sống 3 Nguyễn Văn Vân (bí danh Hải Thanh) Chỉ huy phó bị bắt và trao trả 1973 Đã chết bệnh 4 Lê Tấn Quốc (bí danh Bảy rau muống) nt hy sinh tại trận Đã được tuyên dương Anh hùng 5 Mai Văn Năm (bí danh Năm Lùn) chiến đấu viên hy sinh tại trận 6 Nguyễn Phú Xuân (tên thật) chiến đấu viên hy sinh tại trận 7 Nguyễn Văn Công (tên thật) chiến đấu viên hy sinh tại trận 8 Nguyễn Văn Cuộc (tên thật) chiến đấu viên hy sinh tại trận 9 Châu (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 10 Phước (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 11 Ngọ (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 12 Cường (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 13 Nguyễn Đức Hòa (tên thật) chiến đấu viên bị bắt và trao trả 1973 14 Nguyễn Văn Hôn (tên thật) chiến đấu viên bị bắt và trao trả 1973 15 Nguyễn Văn Đực (tên thật) chiến đấu viên bị bắt và trao trả 1973 16 Nguyễn Văn Luyện (tên thật) chiến đấu viên bị bắt và trao trả 1973 17 Vũ Minh Nghĩa (tên thật) chiến đấu viên bị bắt và trao trả 1973 18 Trần Văn Lai phục vụ chiến đấu (giữ kho súng) hiện còn sống 19 Chị Nguyễn Thị Hảo (tên thật, vợ anh Bảy rau muống) phục vụ chiến đấu (giữ kho súng) hiện còn sống

2. Mục tiêu Đài Phát thanh ngụy do Đội 4 Biệt động đảm nhận, gồm:

TT Họ tên Chức vụ Hiện trạng Ghi chú 1 Nguyễn Văn Tăng (tên thật) phụ trách chung còn sống trở về chết sau giải phóng 2 Nguyễn Gia Lộc (tên thật) Chỉ huy trưởng hy sinh tại trận 3 Đặng Văn Tẻo (tên thật) chính trị viên còn sống trở về 4 Nguyễn Văn Thân (tên thật, bí danh Bảy Rồ) chỉ huy phó hy sinh tại trận 5 Trần Phú Cương (bí danh Năm Mộc) nt hy sinh tại trận Đã được tuyên dương anh hùng 6 Hưng (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 7 Hồng (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 8 Hiệp (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 9 Tỷ (tên giả, người Hoa) chiến đấu viên hy sinh tại trận 10 Hai Còm (tên giả) chiến đấu viên hy sinh tại trận 11 Chín (tên giả) chiến đấu viên hy sinh tại trận 12 Hùng (tên giả) chiến đấu viên hy sinh tại trận 13 Thảo (nữ, tên giả) chiến đấu viên còn sống 14 Trần Thị Út (tên thật, vợ anh Năm Mộc) phục vụ chiến đấu, giữ kho súng còn sống

3. Mục tiêu Bộ tư lệnh Hải quân ngụy do Đội 3 Biệt động đảm nhận, gồm:

TT Họ tên Chức vụ Hiện trạng Ghi chú 1 Trần Văn Lém (bí danh Bảy Lốp) Chỉ huy trưởng bị bắt và bị bắn 2 Quốc (tên thật, không rõ họ) chính trị viên hy sinh tại trận 3 Trần Văn Lợi (Tô Minh Liêm) chỉ huy phó còn sống trở về 4 Liễn (tên thật, không rõ họ) phái viên sở chỉ huy còn sống trở về 5 Đổi (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 6 Liên (tên thật, đặc công nước từ Bắc vào) chiến đấu viên hy sinh tại trận 7 Mười (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 8 Ba (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 9 Quốc (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 10 Dự (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 11 Châu (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 12 Cao (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 13 Viễn (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 14 Ngọc (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên (nội tuyến) hy sinh tại trận 15 Năm (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 16 Mười Rổ (không rõ tên thật) chiến đấu viên hy sinh tại trận 17 Đặng Thị Hai (vợ anh Trần Văn Lợi) phục vụ chiến đấu, giữ kho súng còn sống 18 Hỷ (tên thật, không rõ họ) phục vụ chiến đấu, đưa quân còn sống 19 Chị Hai Minh (tên giả) phục vụ chiến đấu, liên lạc, y tá còn sống 20 Đoàn Thị Nhỏ (tên thật) phục vụ chiến đấu, đưa quân còn sống

4. Mục tiêu Sứ quán Mỹ do Đội 11 (đội độc lập) Biệt động đảm nhận, gồm:

TT Họ tên Chức vụ Hiện trạng Ghi chú 1 Ngô Thành Vân (bí danh Ba Đen) phụ trách chung bị bắt và trao trả 1973 2 Út Nhỏ (không rõ tên thật) Chỉ huy trưởng hy sinh tại trận 3 Văn (không rõ họ, bí danh Bảy Tuyển) Phái viên Sở chỉ huy hy sinh tại trận 4 Tươi (tên thật, không rõ họ) Phái viên Sở chỉ huy hy sinh tại trận 5 Thanh (hình như tên thật) chiến đấu viên hy sinh tại trận 6 Chức (hình như tên thật) chiến đấu viên hy sinh tại trận 7 Trần Thế Ninh chiến đấu viên hy sinh tại trận 8 Nguyễn Văn Chín (tên thật) chiến đấu viên hy sinh tại trận 9 Nguyễn Văn Tài (tên thật) chiến đấu viên hy sinh tại trận 10 Văn (hình như tên thật) chiến đấu viên hy sinh tại trận 11 Đực (hình như tên thật) chiến đấu viên hy sinh tại trận 12 Cao Hoài Vinh chiến đấu viên hy sinh tại trận 13 Châu (hình như tên thật) chiến đấu viên hy sinh tại trận 14 Hạng (hình như tên thật) chiến đấu viên hy sinh tại trận 15 Sáu (hình như tên thật chiến đấu viên hy sinh tại trận 16 Năm Nhỏ (tên thật) Y tá, giao liên Còn sống 17 Ông Bảy (tên giả) Cán bộ của Đội hy sinh tại trận 18 Chị Đặng Thị Huệ (Hai Phê) phục vụ chiến đấu, giữ kho súng Còn sống 19 Ba Bảo (tên thật, không rõ họ) Lái xe đưa anh em đến mục tiêu Còn sống 20 Bảy Thuận (tên thật, không rõ) Lái xe đưa anh em đến mục tiêu Chết sau này 21 Nguyễn Sĩ Hùng lái xe

5. Mục tiêu Bộ Tổng tham mưu ngụy do Đội 6 và 9 Biệt động đảm nhận, gồm:

TT Họ tên Chức vụ Hiện trạng Ghi chú 1 Đỗ Tấn Phong Chỉ huy trưởng còn sống trở về (chết bệnh sau giải phóng) Đã được tuyên dương anh hùng 2 Trần Minh Tâm (tên thật) chỉ huy phó còn sống trở về 3 Nguyễn Văn Lịnh (Tám Bền) nt bị bắt và trao trả 1973 4 Năm Đức (tên giả) Chính trị viên hy sinh tại trận 5 Phúc (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 6 Cán (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 7 Thành (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 8 Việt (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 9 Thắng (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 10 Bở (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 11 Thắng (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên hy sinh tại trận 12 Đào (tên giả) chiến đấu viên hy sinh tại trận 13 Phạm Tỏa (tên thật) chiến đấu viên hy sinh tại trận 14 Sáu (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên còn sống trở về 15 Ngô Bá Chính (tên thật) chiến đấu viên còn sống trở về 16 Trương Văn Lượng (tên thật) chiến đấu viên còn sống trở về 17 Sơn (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên còn sống trở về 18 Nhung (tên thật, không rõ họ) y tá, giao liên còn sống trở về 19 Nguyễn Thị Mỹ (tên thật) giao liên còn sống trở về 20 Phạm Thị Mỹ (tự Oanh, tên thật) y tá, giao liên còn sống trở về Đã được tuyên dương anh hùng 21 Nguyện (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên bị bắt không được trao trả coi như mất tích 22 Ngọc (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên bị bắt không được trao trả coi như mất tích 23 Châu (tên thật, không rõ họ) chiến đấu viên bị bắt không được trao trả coi như mất tích 24 Hùng Không rõ 25 Trần Văn Chính (tự Hiệp) Không rõ 26 Năm Mập (tên thật là Nhan) phục vụ chiến đấu, lái xe mới chết sau giải phóng 27 Trần Thị Bi (vợ anh Ba Phong) đưa quân còn sống 28 Bùi Thị Lý (tên thật) giữ kho súng chết sau giải phóng 29 Trần Văn Miêng (tên thật) giữ kho súng chết trước giải phóng 30 Phan Thị Thúy (tên thật) giữ kho súng còn sống

6. Mục tiêu Đài Truyền hình (đợt 2 Mậu Thân):

TT Họ tên Chức vụ Hiện trạng Ghi chú 1 Nguyễn Nhật Hiểu tổ trưởng còn sống trở về 2 Cô Nga (không rõ họ) chiến đấu viên còn sống trở về 3 Anh Tám Của (tên bí danh) giữ kho vũ khí không rõ

7. Chỉ huy sở:

TT Họ tên Chức vụ Hiện trạng Ghi chú 1 Ngô Toại (tên thật) giữ cơ sở (chủ hiệu phở Bình) còn sống trở về 2 Nguyễn Văn Trí (bí danh) thường trực nt 3 Tám Khát (bí danh) nt nt 4 Duy Trinh (tên thật, không rõ họ) nt nt 5 Nguyễn Huy Xích (tên thật) Phái viên chỉ huy sở địch bắn chết tại trận 6 Phan Văn Bảy (tên thật) nt địch bắn chết tại trận 7 Nguyễn Bá Tài (tên thật) cơ sở điện đài không rõ 8 Đỗ Văn Căn (tên thật) giữ kho súng chưa sử dụng còn sống trở về 9 Lê Thị Sang (tên thật) trực liên lạc ở sở chỉ huy nt-

8. Chỉ huy sở dự bị:

a/ Kỳ Đồng

TT Họ tên Chức vụ Hiện trạng Ghi chú 1 Hồ Thị Ba (tên thật) giữ cơ sở đã chết sau Mậu Thân 2 Nguyễn Thị Chi (tên thật) nt còn sống trở về

b/Long Vân Tự

TT Họ tên Chức vụ Hiện trạng Ghi chú 1 Nguyễn Nông giữ cơ sở còn sống trở về 2 Nguyễn Thị Bảng nt nt 3 Nguyễn Thị Tý nt nt

9. Ban Quân báo:

TT Họ tên Chức vụ Hiện trạng Ghi chú 1 Nguyễn Văn Thường Trưởng ban bị bắt và trao trả 1973 2 Nguyễn Văn Tường (tên thật) nt chết sau hòa bình 3 Lê Nam Hà (tên thật) Phó ban còn sống trở về 4 Nguyễn Thị Thu An (tên thật) cán bộ nt

Cuối danh sách, đại tá Nguyễn Đức Hùng gửi gắm mong mỏi thân nhân, đồng đội hoặc những người biết thêm thông tin về các chiến sĩ biệt động tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có thể tiếp tục bổ sung những phần còn thiếu trong danh sách này.

Ông viết: "Điều cuối cùng, tôi cũng xin thứ lỗi, vì hoàn cảnh hoạt động bí mật lúc đó, không thể biết được hết tên tuổi, hoàn cảnh cụ thể của từng người... Nếu có điều kiện xin gia đình, bạn bè của liệt sĩ bổ khuyết cho tôi".