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Những chiến sĩ biệt động Sài Gòn tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968

  • Thứ bảy, 13/6/2026 08:30 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Trong hồi ký "Biệt động Sài Gòn", đại tá Nguyễn Đức Hùng (bí danh Tư Chu) đưa ra danh sách và nhiệm vụ của từng chiến sĩ biệt động tham gia Tổng nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

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Nữ chiến sĩ biệt động hướng dẫn bộ đội đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất (đã sử dụng AI để tăng chất lượng ảnh). Ảnh: Tư liệu.

Họ là những người thợ điện, thợ máy, lái xe, tiểu thương hay công nhân sống giữa lòng Sài Gòn. Trong đời thường, họ hòa vào nhịp sống của đô thị. Đến đêm mùng Một Tết Mậu Thân 1968, họ trở thành những mũi tiến công đặc biệt, đánh thẳng vào các cơ quan đầu não của chính quyền ngụy và Mỹ tại Sài Gòn.

Năm 1997, danh sách 125 chiến sĩ biệt động tham gia chiến dịch vẫn được lưu giữ trong hồi ký Biệt động Sài Gòn của đại tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Hùng (bí danh Tư Chu), Chỉ huy trưởng lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, như một cách gọi tên những con người đã góp mặt trong một trong những trận đánh đô thị đặc biệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Những mũi tiến công chiến lược

Theo đại tá Tư Chu, danh sách được ông và đồng đội đối chiếu, rà soát từ nhiều nguồn tư liệu và hoàn thiện vào năm 1997.

Theo nhà xuất bản, do tác giả qua đời năm 2012, thông tin về hiện trạng của các chiến sĩ sau đó không được tiếp tục cập nhật. Vì vậy, tư liệu này chủ yếu phản ánh cách tổ chức lực lượng và nhân sự tham gia chiến dịch theo ghi nhận của những người trong cuộc vào thời điểm lập danh sách.

Danh sách không được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái mà chia thành 9 phần, tương ứng các đội chiến đấu và mục tiêu cụ thể trong những đợt tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968. Cách phân chia này phần nào cho thấy phương thức tổ chức tác chiến đặc thù của lực lượng biệt động giữa lòng đô thị Sài Gòn.

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Tác phẩm Biệt động Sài Gòn của đại tá tình báo - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu). Ảnh tư liệu: NXB Trẻ.

Đại tá Nguyễn Đức Hùng cho biết, lực lượng Biệt động Sài Gòn được tổ chức thành các đội chiến đấu độc lập, mỗi đội phụ trách một mục tiêu xác định.

Những mục tiêu được lựa chọn đều là các cơ quan đầu não hoặc địa điểm mang ý nghĩa biểu tượng, như Dinh Độc Lập, Đài Phát thanh Sài Gòn, Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tổng tham mưu hay Tổng nha Cảnh sát.

Tuy nhiên, diễn biến thực tế khác với dự kiến ban đầu. Sự chênh lệch lớn về tương quan lực lượng cùng những khó khăn trong hiệp đồng tác chiến khiến nhiều mũi tiến công không nhận được tiếp viện như kế hoạch.

Tại một số mục tiêu trọng điểm trong đợt 1 Mậu Thân, lực lượng trực tiếp chiến đấu chỉ gồm vài chục người nhưng phải đối đầu với lực lượng đối phương đông hơn nhiều lần, có sự yểm trợ của thiết giáp và không quân. Sau nhiều giờ chiến đấu, phần lớn chiến sĩ hy sinh hoặc bị bắt.

Bản danh sách này vẫn mang những "khoảng trống" do nguyên tắc làm việc của lực lượng biệt động Sài Gòn. Để tồn tại giữa lòng địch, các chiến sĩ tuyệt đối không được tìm hiểu lai lịch hay địa chỉ của nhau, chỉ biết nhau qua bí danh. Chính sự biệt lập đơn tuyến cộng hưởng cùng thực tế của đợt 1 Mậu Thân khiến nhiều danh tính anh hùng bị vùi lấp.

Danh sách chiến sĩ biệt động tham gia chiến dịch Mậu Thân

1. Mục tiêu Dinh Độc Lập do Đội 5 Biệt động đảm nhận, gồm:

TT

Họ tên

Chức vụ

Hiện trạng

Ghi chú

1

Tô Hoài Thanh (tên giả)

Chỉ huy trưởng

hy sinh tại trận

2

Trương Văn Rồi (tên thật)

Chính trị viên đội

bị bắt và trao trả 1973

hiện còn sống

3

Nguyễn Văn Vân (bí danh Hải Thanh)

Chỉ huy phó

bị bắt và trao trả 1973

Đã chết bệnh

4

Lê Tấn Quốc (bí danh Bảy rau muống)

nt

hy sinh tại trận

Đã được tuyên dương Anh hùng

5

Mai Văn Năm (bí danh Năm Lùn)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

6

Nguyễn Phú Xuân (tên thật)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

7

Nguyễn Văn Công (tên thật)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

8

Nguyễn Văn Cuộc (tên thật)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

9

Châu (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

10

Phước (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

11

Ngọ (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

12

Cường (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

13

Nguyễn Đức Hòa (tên thật)

chiến đấu viên

bị bắt và trao trả 1973

14

Nguyễn Văn Hôn (tên thật)

chiến đấu viên

bị bắt và trao trả 1973

15

Nguyễn Văn Đực (tên thật)

chiến đấu viên

bị bắt và trao trả 1973

16

Nguyễn Văn Luyện (tên thật)

chiến đấu viên

bị bắt và trao trả 1973

17

Vũ Minh Nghĩa (tên thật)

chiến đấu viên

bị bắt và trao trả 1973

18

Trần Văn Lai

phục vụ chiến đấu (giữ kho súng)

hiện còn sống

19

Chị Nguyễn Thị Hảo (tên thật, vợ anh Bảy rau muống)

phục vụ chiến đấu (giữ kho súng)

hiện còn sống

2. Mục tiêu Đài Phát thanh ngụy do Đội 4 Biệt động đảm nhận, gồm:

TT

Họ tên

Chức vụ

Hiện trạng

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Tăng (tên thật)

phụ trách chung

còn sống trở về

chết sau giải phóng

2

Nguyễn Gia Lộc (tên thật)

Chỉ huy trưởng

hy sinh tại trận

3

Đặng Văn Tẻo (tên thật)

chính trị viên

còn sống trở về

4

Nguyễn Văn Thân (tên thật, bí danh Bảy Rồ)

chỉ huy phó

hy sinh tại trận

5

Trần Phú Cương (bí danh Năm Mộc)

nt

hy sinh tại trận

Đã được tuyên dương anh hùng

6

Hưng (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

7

Hồng (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

8

Hiệp (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

9

Tỷ (tên giả, người Hoa)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

10

Hai Còm (tên giả)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

11

Chín (tên giả)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

12

Hùng (tên giả)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

13

Thảo (nữ, tên giả)

chiến đấu viên

còn sống

14

Trần Thị Út (tên thật, vợ anh Năm Mộc)

phục vụ chiến đấu, giữ kho súng

còn sống

3. Mục tiêu Bộ tư lệnh Hải quân ngụy do Đội 3 Biệt động đảm nhận, gồm:

TT

Họ tên

Chức vụ

Hiện trạng

Ghi chú

1

Trần Văn Lém (bí danh Bảy Lốp)

Chỉ huy trưởng

bị bắt và bị bắn

2

Quốc (tên thật, không rõ họ)

chính trị viên

hy sinh tại trận

3

Trần Văn Lợi (Tô Minh Liêm)

chỉ huy phó

còn sống trở về

4

Liễn (tên thật, không rõ họ)

phái viên sở chỉ huy

còn sống trở về

5

Đổi (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

6

Liên (tên thật, đặc công nước từ Bắc vào)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

7

Mười (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

8

Ba (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

9

Quốc (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

10

Dự (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

11

Châu (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

12

Cao (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

13

Viễn (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

14

Ngọc (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên (nội tuyến)

hy sinh tại trận

15

Năm (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

16

Mười Rổ (không rõ tên thật)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

17

Đặng Thị Hai (vợ anh Trần Văn Lợi)

phục vụ chiến đấu, giữ kho súng

còn sống

18

Hỷ (tên thật, không rõ họ)

phục vụ chiến đấu, đưa quân

còn sống

19

Chị Hai Minh (tên giả)

phục vụ chiến đấu, liên lạc, y tá

còn sống

20

Đoàn Thị Nhỏ (tên thật)

phục vụ chiến đấu, đưa quân

còn sống

4. Mục tiêu Sứ quán Mỹ do Đội 11 (đội độc lập) Biệt động đảm nhận, gồm:

TT

Họ tên

Chức vụ

Hiện trạng

Ghi chú

1

Ngô Thành Vân (bí danh Ba Đen)

phụ trách chung

bị bắt và trao trả 1973

2

Út Nhỏ (không rõ tên thật)

Chỉ huy trưởng

hy sinh tại trận

3

Văn (không rõ họ, bí danh Bảy Tuyển)

Phái viên Sở chỉ huy

hy sinh tại trận

4

Tươi (tên thật, không rõ họ)

Phái viên Sở chỉ huy

hy sinh tại trận

5

Thanh (hình như tên thật)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

6

Chức (hình như tên thật)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

7

Trần Thế Ninh

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

8

Nguyễn Văn Chín (tên thật)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

9

Nguyễn Văn Tài (tên thật)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

10

Văn (hình như tên thật)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

11

Đực (hình như tên thật)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

12

Cao Hoài Vinh

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

13

Châu (hình như tên thật)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

14

Hạng (hình như tên thật)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

15

Sáu (hình như tên thật

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

16

Năm Nhỏ (tên thật)

Y tá, giao liên

Còn sống

17

Ông Bảy (tên giả)

Cán bộ của Đội

hy sinh tại trận

18

Chị Đặng Thị Huệ (Hai Phê)

phục vụ chiến đấu, giữ kho súng

Còn sống

19

Ba Bảo (tên thật, không rõ họ)

Lái xe đưa anh em đến mục tiêu

Còn sống

20

Bảy Thuận (tên thật, không rõ)

Lái xe đưa anh em đến mục tiêu

Chết sau này

21

Nguyễn Sĩ Hùng

lái xe

5. Mục tiêu Bộ Tổng tham mưu ngụy do Đội 6 và 9 Biệt động đảm nhận, gồm:

TT

Họ tên

Chức vụ

Hiện trạng

Ghi chú

1

Đỗ Tấn Phong

Chỉ huy trưởng

còn sống trở về (chết bệnh sau giải phóng)

Đã được tuyên dương anh hùng

2

Trần Minh Tâm (tên thật)

chỉ huy phó

còn sống trở về

3

Nguyễn Văn Lịnh (Tám Bền)

nt

bị bắt và trao trả 1973

4

Năm Đức (tên giả)

Chính trị viên

hy sinh tại trận

5

Phúc (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

6

Cán (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

7

Thành (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

8

Việt (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

9

Thắng (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

10

Bở (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

11

Thắng (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

12

Đào (tên giả)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

13

Phạm Tỏa (tên thật)

chiến đấu viên

hy sinh tại trận

14

Sáu (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

còn sống trở về

15

Ngô Bá Chính (tên thật)

chiến đấu viên

còn sống trở về

16

Trương Văn Lượng (tên thật)

chiến đấu viên

còn sống trở về

17

Sơn (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

còn sống trở về

18

Nhung (tên thật, không rõ họ)

y tá, giao liên

còn sống trở về

19

Nguyễn Thị Mỹ (tên thật)

giao liên

còn sống trở về

20

Phạm Thị Mỹ (tự Oanh, tên thật)

y tá, giao liên

còn sống trở về

Đã được tuyên dương anh hùng

21

Nguyện (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

bị bắt không được trao trả coi như mất tích

22

Ngọc (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

bị bắt không được trao trả coi như mất tích

23

Châu (tên thật, không rõ họ)

chiến đấu viên

bị bắt không được trao trả coi như mất tích

24

Hùng

Không rõ

25

Trần Văn Chính (tự Hiệp)

Không rõ

26

Năm Mập (tên thật là Nhan)

phục vụ chiến đấu, lái xe

mới chết sau giải phóng

27

Trần Thị Bi (vợ anh Ba Phong)

đưa quân

còn sống

28

Bùi Thị Lý (tên thật)

giữ kho súng

chết sau giải phóng

29

Trần Văn Miêng (tên thật)

giữ kho súng

chết trước giải phóng

30

Phan Thị Thúy (tên thật)

giữ kho súng

còn sống

6. Mục tiêu Đài Truyền hình (đợt 2 Mậu Thân):

TT

Họ tên

Chức vụ

Hiện trạng

Ghi chú

1

Nguyễn Nhật Hiểu

tổ trưởng

còn sống trở về

2

Cô Nga (không rõ họ)

chiến đấu viên

còn sống trở về

3

Anh Tám Của (tên bí danh)

giữ kho vũ khí

không rõ

7. Chỉ huy sở:

TT

Họ tên

Chức vụ

Hiện trạng

Ghi chú

1

Ngô Toại (tên thật)

giữ cơ sở (chủ hiệu phở Bình)

còn sống trở về

2

Nguyễn Văn Trí (bí danh)

thường trực

nt

3

Tám Khát (bí danh)

nt

nt

4

Duy Trinh (tên thật, không rõ họ)

nt

nt

5

Nguyễn Huy Xích (tên thật)

Phái viên chỉ huy sở

địch bắn chết tại trận

6

Phan Văn Bảy (tên thật)

nt

địch bắn chết tại trận

7

Nguyễn Bá Tài (tên thật)

cơ sở điện đài

không rõ

8

Đỗ Văn Căn (tên thật)

giữ kho súng chưa sử dụng

còn sống trở về

9

Lê Thị Sang (tên thật)

trực liên lạc ở sở chỉ huy

nt-

8. Chỉ huy sở dự bị:

a/ Kỳ Đồng

TT

Họ tên

Chức vụ

Hiện trạng

Ghi chú

1

Hồ Thị Ba (tên thật)

giữ cơ sở

đã chết sau Mậu Thân

2

Nguyễn Thị Chi (tên thật)

nt

còn sống trở về

b/Long Vân Tự

TT

Họ tên

Chức vụ

Hiện trạng

Ghi chú

1

Nguyễn Nông

giữ cơ sở

còn sống trở về

2

Nguyễn Thị Bảng

nt

nt

3

Nguyễn Thị Tý

nt

nt

9. Ban Quân báo:

TT

Họ tên

Chức vụ

Hiện trạng

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Thường

Trưởng ban

bị bắt và trao trả 1973

2

Nguyễn Văn Tường (tên thật)

nt

chết sau hòa bình

3

Lê Nam Hà (tên thật)

Phó ban

còn sống trở về

4

Nguyễn Thị Thu An (tên thật)

cán bộ

nt

Cuối danh sách, đại tá Nguyễn Đức Hùng gửi gắm mong mỏi thân nhân, đồng đội hoặc những người biết thêm thông tin về các chiến sĩ biệt động tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có thể tiếp tục bổ sung những phần còn thiếu trong danh sách này.

Ông viết: "Điều cuối cùng, tôi cũng xin thứ lỗi, vì hoàn cảnh hoạt động bí mật lúc đó, không thể biết được hết tên tuổi, hoàn cảnh cụ thể của từng người... Nếu có điều kiện xin gia đình, bạn bè của liệt sĩ bổ khuyết cho tôi".

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Đức An

biệt động TP.HCM sài gòn mậu thân 1968 chiến lược

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