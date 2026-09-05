Nhóm bệnh trẻ dễ mắc khi trở lại trường, phụ huynh cần lưu ý

Trẻ trở lại trường sau kỳ nghỉ có thể đối mặt nguy cơ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh hô hấp, tiêu hóa và các bệnh có vaccine phòng ngừa.

Mùa tựu trường, trẻ trở lại môi trường học tập đông người nên cần được chủ động phòng bệnh, từ tiêm chủng đầy đủ, đảm bảo dinh dưỡng đến giữ vệ sinh cá nhân. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Sau kỳ nghỉ, trẻ trở lại trường học, sinh hoạt và học tập trong không gian đông người, sử dụng chung nhiều vật dụng và có nhiều hoạt động tiếp xúc gần. Đây là điều kiện thuận lợi để các tác nhân gây bệnh lây truyền, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như việc học tập của trẻ.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Trần Nguyên Khôi, Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), phụ huynh cần chủ động phòng bệnh cho trẻ từ những thói quen hàng ngày, tiêm chủng đầy đủ, đảm bảo dinh dưỡng và giữ vệ sinh để trẻ khỏe mạnh, tự tin bước vào năm học mới.

Những nhóm bệnh trẻ dễ mắc khi đi học trở lại

Nhóm bệnh lý hô hấp: Phần lớn các bệnh hô hấp ở trẻ trong giai đoạn này do virus gây ra và có thể lây truyền qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần.

Một số bệnh thường gặp gồm cúm mùa, viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản và Covid-19. Các biến chủng SARS-CoV-2 vẫn còn lưu hành, do đó trẻ có thể tiếp tục mắc bệnh khi tiếp xúc với nguồn lây.

Các bệnh lý hô hấp như viêm họng, viêm amidan thường dễ lây lan trong môi trường học tập đông người, đặc biệt khi trẻ tiếp xúc gần với bạn bè và thầy cô. Ảnh: Reddits.

Nhóm bệnh lý tiêu hóa: Việc trẻ sinh hoạt tập thể, cầm nắm, sử dụng chung đồ vật, thực phẩm, nước uống có thể tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh lây lan.

Các vấn đề thường gặp gồm rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp và bệnh tay chân miệng. Riêng tay chân miệng có thể lây qua dịch tiết từ nước bọt, dịch mũi và phân của người bệnh.

Các bệnh truyền nhiễm đã có vaccine phòng ngừa: Một số trẻ có thể chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo lịch, từ đó vẫn có nguy cơ mắc bệnh và trở thành nguồn lây trong trường học.

Nhóm bệnh này gồm bạch hầu, uốn ván, ho gà, sởi, quai bị, rubella và thủy đậu. Việc tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch là một trong những biện pháp chủ động giúp giảm nguy cơ mắc và lây lan các bệnh truyền nhiễm.

Các bệnh liên quan đến thói quen ăn uống và vệ sinh: Vệ sinh cá nhân không đảm bảo, ăn uống không hợp vệ sinh hoặc dùng chung một số vật dụng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng.

Trẻ có thể gặp tình trạng nhiễm ký sinh trùng đường ruột như giun, sán. Ngoài ra, việc dùng chung khăn hoặc chậu rửa cũng có thể tạo điều kiện lây lan các bệnh về mắt như viêm kết mạc.

Đeo khẩu trang khi đến nơi đông người là một trong những biện pháp giúp trẻ hạn chế nguy cơ lây nhiễm các bệnh đường hô hấp.

Việc phụ huynh nên làm để bảo vệ trẻ

Theo bác sĩ Khôi, phòng bệnh cho trẻ khi trở lại trường không nhất thiết bắt đầu từ những điều phức tạp. Những thói quen được duy trì đều đặn mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc và lây lan bệnh trong môi trường học tập đông người.

Đầu tiên, kiểm tra lại lịch tiêm chủng của trẻ. Phụ huynh nên rà soát sổ hoặc lịch sử tiêm chủng, đảm bảo trẻ được tiêm đầy đủ, đúng lịch, đặc biệt với các bệnh truyền nhiễm đã có vaccine phòng ngừa.

Đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, kết hợp che miệng khi ho, hắt hơi giúp trẻ hạn chế nguy cơ lây nhiễm các bệnh đường hô hấp. Ảnh: Duy Hiệu.

Dinh dưỡng cũng là “lá chắn” quan trọng. Trẻ cần được ăn đa dạng, đủ các nhóm chất, ưu tiên thực phẩm an toàn, ăn chín, uống sôi. Một chế độ ăn hợp lý giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho quá trình tăng trưởng, đồng thời tạo nền tảng để trẻ duy trì sức khỏe trong suốt năm học.

Rửa tay là thói quen nhỏ nhưng không nên bỏ qua. Cha mẹ cần tập cho trẻ rửa tay thường xuyên, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Khi ở trường, trẻ cũng nên hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng và tránh dùng chung đồ dùng cá nhân với bạn.

Rửa tay thường xuyên, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, giúp trẻ hạn chế nguy cơ tiếp xúc và lây nhiễm các tác nhân gây bệnh.

Cuối cùng, cần hình thành cho trẻ thói quen phòng lây nhiễm. Khi đến nơi đông người, trẻ có thể đeo khẩu trang phù hợp; đồng thời che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt, ho, mệt mỏi hoặc không khỏe, trẻ cần báo ngay cho giáo viên và được nghỉ ngơi, theo dõi phù hợp để hạn chế lây bệnh cho các bạn.

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Nguyên Khôi lưu ý khi trẻ xuất hiện dấu hiệu bệnh, phụ huynh không nên chủ quan hoặc tự ý điều trị kéo dài tại nhà. Nếu triệu chứng bất thường xuất hiện hoặc diễn tiến, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Chủ động phòng bệnh từ trước khi năm học bắt đầu không chỉ giúp trẻ giảm nguy cơ phải nghỉ học vì bệnh mà còn góp phần tạo một môi trường học tập an toàn hơn cho cả lớp.