NHG và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hợp tác phát triển nhân lực

Ngày 15/7, Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (VYEA) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo, phát triển nhân lực và nâng cao năng lực quản trị.

Trong khuôn khổ Hội nghị UBTW Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ III, khóa VIII tại Quy Nhơn (Gia Lai), Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (VYEA) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị và tăng cường kết nối giữa hệ thống giáo dục với cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc.

Biên bản ghi nhớ được ký kết bởi ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng, trước sự chứng kiến của ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cùng các lãnh đạo Trung ương hội và đại biểu tham dự.

Tập đoàn Nguyễn Hoàng và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ký kết hợp tác phát triển nhân lực.

Theo nội dung thỏa thuận, NHG và VYEA sẽ phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu cho doanh nhân, nhà quản lý và đội ngũ nhân sự doanh nghiệp, trong đó chương trình “Đào tạo 10.000 CEO” là trọng tâm.

Nội dung đào tạo tập trung vào quản trị hiện đại như CEO program, MiniMBA, MBA, Executive MBA, Executive Education, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), quản trị doanh nghiệp gia đình và chuyển giao thế hệ; đồng thời lồng ghép nội dung về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, đạo đức kinh doanh và phát triển bền vững.

NHG và VYEA sẽ phối hợp xây dựng và triển khai chương trình đào chuyên sâu, với trọng tâm là chương trình “Đào tạo 10.000 CEO”.

Hai bên cũng sẽ tăng cường kết nối doanh nghiệp với hoạt động đào tạo, thực tập, tuyển dụng, cố vấn, tham quan doanh nghiệp và phát triển sinh viên. Thông qua chương trình “Entrepreneur as Lecturer - Đưa doanh nhân vào chương trình đào tạo”, các doanh nhân tiêu biểu trong mạng lưới của VYEA sẽ tham gia với vai trò giảng viên, diễn giả, cố vấn, thành viên hội đồng chuyên môn; cùng xây dựng tình huống thực tiễn, bài toán doanh nghiệp, dự án ứng dụng và hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp cho người học.

Thông qua màn hợp tác, NHG và VYEA kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hai bên định hướng phối hợp tổ chức chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp và kết nối đầu tư cho sinh viên, học viên, nhân sự trẻ và cộng đồng doanh nghiệp. VYEA sẽ kết nối doanh nhân tham gia với vai trò cố vấn, giám khảo, nhà tài trợ, nhà đầu tư hoặc đối tác triển khai. Trong khi đó, NHG đóng góp nguồn lực đào tạo, huấn luyện và phát triển năng lực cho các nhóm dự án trước khi kết nối với mạng lưới doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thông qua việc ký kết hợp tác, hai đơn vị kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân có năng lực quản trị hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.