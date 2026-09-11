Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội có tân giám đốc

PGS.TS Trương Vũ Bằng Giang được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Đại học Quốc gia Hà Nội từ tháng 9.

PGS.TS Trương Vũ Bằng Giang là Giám đốc NXB Đại học Quốc gia Hà Nội từ tháng 9 năm nay. Ảnh: NXB ĐHQGHN/Facebook.

Ngày 3/9, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ký Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm PGS.TS Trương Vũ Bằng Giang giữ chức Giám đốc NXB ĐHQGHN, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Theo trang thông tin của NXB ĐHQGHN, sự kiện này có "ý nghĩa quan trọng đối với VNU Press, đánh dấu bước chuyển tiếp trong công tác lãnh đạo, quản lý, đồng thời mở ra cơ hội để đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản học thuật, phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, lưu trữ tri thức và lan tỏa thương hiệu của ĐHQGHN".

Ông Trương Vũ Bằng Giang tiếp tục kiêm nhiệm chức Tổng biên tập Tạp chí Khoa học ĐHQGHN cho đến khi có quyết định bổ nhiệm nhân sự thay thế. Tháng 6/2025, ông Giang được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học ĐHQGHN từ vị trí Phó tổng biên tập phụ trách.

Trước đó, ông từng giữ chức Phó trưởng ban Khoa học - Công nghệ ĐHQGHN và Chủ nhiệm Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường đại học Công nghệ, ĐHQGHN. Năm 2009, ông được công nhận chức danh Phó giáo sư.

Trước ông Trương Vũ Bằng Giang, TS Trần Quốc Bình giữ chức Giám đốc NXB ĐHQGHN. Ông Bình được bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ này từ ngày 17/1/2023, khi đang là Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên ĐHQGHN. Đến tháng 2/2026, ông Trần Quốc Bình được Tỉnh ủy Lai Châu tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu, thời hạn 5 năm.