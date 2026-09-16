Nguy cơ sạc dự phòng bị giữ lại khi kiểm tra an ninh ở sân bay

Khi đi máy bay, sạc dự phòng cần đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và quy định của hãng hàng không để hành khách có thể mang theo trong hành lý xách tay.

Sạc dự phòng thường là món đồ để trong balo, chỉ sử dụng khi điện thoại báo pin yếu. Nhưng với người thường xuyên di chuyển bằng máy bay, phụ kiện này đôi khi lại trở thành lý do khiến hành khách phải dừng lại ở cửa soi chiếu.

Chỉ cần thông số in trên thân pin bị mờ, thiết bị có dấu hiệu xuống cấp hoặc không đáp ứng điều kiện mang theo, sạc dự phòng có thể bị yêu cầu kiểm tra thêm, thậm chí phải bỏ lại tại sân bay. Khi pin lithium được kiểm soát chặt hơn trong hàng không, câu chuyện không dừng ở “bao nhiêu mAh”, mà là thiết bị có đủ minh bạch và an toàn để được mang lên máy bay hay không.

Từ “càng lớn càng tốt” đến “đủ và phù hợp”

Việc sạc dự phòng xuất hiện trong hành lý xách tay khiến tiêu chí về an toàn và tuân thủ quy định hàng không ngày càng được quan tâm, bên cạnh dung lượng và tốc độ sạc. Với người bay thường xuyên, viên pin “đáng tin” là loại có thông tin rõ ràng, kiểm soát chất lượng tốt và ít rủi ro bị từ chối tại sân bay.

Sạc dự phòng phải có thông tin rõ ràng, đạt tiêu chí về an toàn và tuân thủ quy định hàng không.

Một số quốc gia kiểm tra nghiêm hơn và Trung Quốc là ví dụ đáng chú ý. Theo thông báo của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), từ 28/6/2025, hành khách trên chuyến bay nội địa không được mang lên máy bay sạc dự phòng không có dấu CCC, dấu CCC không rõ ràng hoặc thuộc mẫu/lô sản phẩm bị thu hồi. Điều này cho thấy chứng nhận có thể trở thành “điều kiện thực tế” quyết định thiết bị có được đi cùng hành khách hay không.

Tại Việt Nam, theo yêu cầu áp dụng từ 1/7, mỗi hành khách không mang quá 2 sạc dự phòng và phải để trong hành lý xách tay. Với pin lithium-ion, mức năng lượng thông thường không vượt quá 100 Wh; thiết bị từ trên 100 Wh đến 160 Wh cần hãng hàng không chấp thuận trước. Sạc dự phòng cũng cần được bảo vệ để tránh đoản mạch và đặt ở vị trí dễ quan sát trong chuyến bay.

Mỗi thị trường có thể có cách quản lý khác nhau, nhưng điểm chung là an toàn và khả năng tuân thủ đang trở thành một phần của tiêu chí lựa chọn sạc dự phòng.

Trusvolt hướng đến thiết kế sạc dự phòng phù hợp nhu cầu sử dụng và di chuyển.

Pin lithium hiện diện trong nhiều thiết bị cá nhân như smartphone, laptop và sạc dự phòng. Rủi ro có thể phát sinh nếu pin bị hư hỏng, quá nhiệt hoặc đoản mạch. Trong môi trường hàng không, tình huống này càng được kiểm soát chặt do không gian hạn chế và yêu cầu xử lý đặc thù.

Vì vậy, khi chọn sạc dự phòng, người dùng không chỉ nhìn vào dung lượng. Nguồn gốc sản phẩm, nhãn thông số rõ ràng, cơ chế bảo vệ an toàn, độ ổn định sạc/xả và chứng nhận phù hợp thị trường sử dụng là yếu tố đáng cân nhắc.

Hướng đến trải nghiệm tiện lợi và an toàn

Trong xu hướng đó, Trusvolt (thương hiệu portable energy thuộc Nanfu) nhấn mạnh nền tảng kiểm nghiệm và tiêu chuẩn an toàn khi phát triển dòng sạc dự phòng. Theo thông tin từ Nanfu, sản phẩm được đánh giá tại trung tâm thử nghiệm được CNAS công nhận, với 35 bài kiểm tra trước khi ra thị trường. Trong đó có 14 hạng mục áp ngưỡng khắt khe hơn tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc và bổ sung 17 phép thử nằm ngoài phạm vi tiêu chuẩn quốc gia nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng.

Trung Quốc vừa ban hành yêu cầu chứng nhận CCC mới, nghiêm ngặt hơn vào tháng 4, dự kiến chính thức áp dụng từ tháng 4/2027. Nhờ luôn tuân thủ tiêu chuẩn kiểm tra cao, Trusvolt trở thành một trong những thương hiệu sạc dự phòng đầu tiên được cấp chứng nhận CCC mới. Khi yêu cầu về chứng nhận và truy xuất nguồn gốc được chú ý hơn, thông tin này trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện về độ tin cậy của sản phẩm.

Trusvolt cam kết phát triển sản phẩm nguồn điện di động phù hợp nhu cầu sử dụng và di chuyển của người dùng.

Nếu an toàn là nền tảng, sự thuận tiện quyết định sạc dự phòng có được dùng thường xuyên hay không. Thiết kế magnetic giúp người dùng gắn sạc trực tiếp vào mặt lưng smartphone tương thích, phù hợp khi cần vừa sạc vừa xem bản đồ, gọi xe, chụp ảnh hoặc xử lý công việc trong lúc di chuyển.

Trong dòng sản phẩm “Snap” của Trusvolt, Snap Pro (C1102) theo hướng “2 trong 1” khi kết hợp sạc magnetic và cáp tích hợp, giúp giảm phụ kiện phải mang theo và linh hoạt chuyển giữa sạc từ tính và sạc có dây. Snap Air (A1052) là lựa chọn bổ trợ thiên về mỏng nhẹ cho nhu cầu mang theo hàng ngày, nổi bật với thiết kế mỏng 7,1 mm, trọng lượng 109 g.

Trước mỗi chuyến bay, ngoài câu hỏi “đủ pin chưa”, người dùng nên tự kiểm tra nhanh thông số còn rõ hay không, thiết bị có dấu hiệu phồng/nóng bất thường không, dung lượng phù hợp quy định hãng bay và thị trường đến/quá cảnh hay không.

Khi smartphone giữ vai trò trung tâm trong mỗi chuyến đi, sạc dự phòng cần được lựa chọn kỹ để đáp ứng nhu cầu sử dụng, thuận tiện khi mang theo và đảm bảo an toàn trong suốt hành trình.