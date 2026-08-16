Người trẻ đang từ bỏ một 'luật ngầm' khi đọc sách

Trước số lượng sách ngày càng lớn và quỹ thời gian hạn chế, nhiều độc giả trẻ không còn đặt nặng việc phải hoàn thành mọi cuốn sách đã bắt đầu.

Nhiều người trẻ không còn áp lực phải đọc đến trang cuối. Ảnh minh họa: Igor Bastidas/NYT.

Bỏ dở một cuốn sách từng dễ bị xem là biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn hoặc thiếu quyết tâm. Tuy nhiên, với nhiều độc giả trẻ, việc dừng lại khi một tác phẩm không còn phù hợp đang trở nên bình thường hơn, đặc biệt khi quỹ thời gian dành cho việc đọc ngày càng hạn chế.

Theo New York Times, trong cộng đồng đọc sách, lựa chọn này thường được gọi là DNF (Did Not Finish), tức không đọc hết một cuốn sách. Tranh luận quanh DNF gần đây được chú ý trở lại sau khi Goodreads bổ sung mục “Không đọc hết”, cho phép người dùng đánh dấu và lưu những cuốn họ đã ngừng đọc, dù chỉ tạm thời hay quyết định bỏ hẳn.

Theo Goodreads, đây là một trong những tính năng được cộng đồng người dùng yêu cầu nhiều nhất. Nền tảng cũng cho biết phản hồi dành cho mục mới phần lớn tích cực, cho thấy việc không đọc hết một cuốn sách ngày càng được nhìn nhận cởi mở hơn.

Trong nhóm đọc sách Book Club Babes, tồn tại hai quan điểm trái ngược. Lauren Bergen (38 tuổi) chưa từng bỏ dở một tiểu thuyết. Cô cho rằng đọc đến cuối giúp độc giả hiểu đầy đủ ý đồ của tác giả và có cơ sở để đưa ra nhận xét, đặc biệt với những cuốn sách đang được bàn luận rộng rãi.

Ngược lại, Lauren Blatter cho rằng có quá nhiều sách để lựa chọn nên độc giả không nhất thiết phải tiếp tục với tác phẩm mình không thích.

Quan điểm này cũng được Ashley Ross, một thành viên khác của nhóm, chia sẻ. Cô từng bỏ dở nhiều cuốn và ví trải nghiệm đọc giống như tham dự một bữa tiệc, nếu không còn cảm thấy phù hợp, người tham dự hoàn toàn có thể rời đi.

Tuy vậy, “không đọc hết” không nhất thiết đồng nghĩa với việc từ bỏ một cuốn sách mãi mãi. Ross thường quay lại những tác phẩm từng bỏ dở hoặc chuyển sang nghe audiobook. Cô xem như một lời hẹn “sẽ quay lại sau” hơn là dấu chấm hết.

Gần đây, Lauren Bergen vẫn đọc hết Yesteryear dù không thích cuốn sách. Ảnh: Max Whittaker/NYT.

Lý do khiến độc giả ngừng đọc cũng ngày càng đa dạng, từ độ dài của tác phẩm, tâm trạng, quỹ thời gian đến phong cách viết. Chi phí cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định. Một người bỏ tiền mua sách bìa cứng có thể cảm thấy cần đọc hết hơn so với sách mượn từ thư viện.

Jason Blitman, người dẫn podcast Gays Reading, thường cố đọc ít nhất khoảng 1/4 cuốn sách trước khi quyết định có tiếp tục hay không. Anh từng dừng ở khoảng 40% cuốn A Little Life của Hanya Yanagihara dù đánh giá cao cách viết, bởi nội dung quá nặng nề và không còn phù hợp với trải nghiệm đọc mà anh mong muốn.

Brock Covington, người điều hành một câu lạc bộ chuyên về văn học kinh điển và tiểu thuyết, cho rằng quyết định có bỏ dở hay không phụ thuộc vào mục đích đọc.

Nếu đọc để thu thập thông tin hoặc phục vụ học tập, việc đọc hết có thể mang lại lợi ích rõ hơn. Nhưng nếu đọc sách là cách thư giãn, giải trí hoặc tạm rời khỏi áp lực công việc, một cuốn sách khiến người đọc liên tục khó chịu có thể không còn đáp ứng được mục đích đó.

Không chỉ độc giả, nhiều nhà văn cũng thừa nhận thường xuyên bỏ dở sách. Nhà văn Claire Lombardo cho biết đôi khi chỉ cần vài trang đầu để quyết định một tác phẩm có phù hợp với mình hay không. Cô ưu tiên giọng kể, nếu không bị cuốn hút ngay từ đầu, cô sẵn sàng chuyển sang cuốn khác.

Hayley Gelfuso, tác giả Book of Lost Hours, cũng trở thành người thường xuyên bỏ dở sách sau khi có con. Thời gian đọc của cô chỉ còn khoảng 20 phút mỗi ngày, khiến tiêu chí lựa chọn sách khắt khe hơn. Nếu một cuốn không giữ được sự chú ý, cô sẽ nhanh chóng đặt xuống.

Song, việc biết độc giả bỏ dở tác phẩm của mình có thể khiến tác giả thất vọng. Lombardo từng cảm thấy thất bại khi đọc những bình luận cho biết độc giả không hoàn thành tiểu thuyết đầu tay của cô. Sau nhiều năm, cô dần chấp nhận rằng không có cuốn sách nào phù hợp với mọi người.