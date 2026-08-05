Ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc từng cần đến Volvo như thế nào?

Vì sao thời điểm đó, Geely lại "khao khát" mua lại Volvo? Câu trả lời được viết trong cuốn "Lý Thư Phúc Thời Thế Tạo Nên Tôi" của tác giả Tu Dao.

"Ông cần Volvo, Geely cần Volvo, và ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc cũng cần Volvo", Tu Dao viết trong "Lý Thư Phúc Thời Thế Tạo Nên Tôi". Trước năm 2010, các hãng xe tại Trung Quốc vẫn trên đà phát triển, nhưng thiếu đi một yếu tố là sự ổn định.

Trung Quốc rất cần thương vụ Volvo

Thương hiệu ôtô từ đất nước tỷ dân biết cách làm xe giá rẻ nhờ ưu thế từ ngành công nghiệp sản xuất nội địa, nhưng lại thiếu đi các nghiên cứu lâu dài về sản phẩm để đảm bảo chất lượng.

Theo Tu Dao viết trong cuốn "Lý Thư Phúc Thời Thế Tạo Nên Tôi", nếu thương vụ thu mua Volvo thành công, Geely nói riêng và ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc nói chung không chỉ đem về được một thương hiệu ôtô có tính biểu tượng, mà còn tiếp cận được hơn 10.000 bằng sáng chế liên quan đến hệ thống khung gầm, kỹ thuật của các mẫu xe châu Âu.

Không chỉ vậy, việc thêm Volvo vào bộ sưu tập còn giúp Geely xóa bỏ phần nào định kiến về ôtô Trung Quốc, nâng tầm vị thế của không chỉ xe Geely mà còn các sản phẩm thuộc thương hiệu trong tương lai.

Thương vụ mua lại Volvo giữa Geely và Ford vào năm 2010. Ảnh: Geely.

Bước chuyển mình khi Geely có Volvo

Thành quả của thương vụ này có thể nhìn thấy rõ rệt ở thời điểm hiện tại. Dù được vận hành một cách độc lập, những chiếc xe từ tập đoàn Geely nay đã được chia sẻ chung kết cấu, hệ thống khung gầm của các mẫu xe Volvo.

Ví dụ, Lynk & Co 01 là dòng xe được xây dựng chung kết cấu và hệ thống khung gầm của chiếc Volvo XC40. Trong khi đó, mẫu SUV PHEV Lynk & Co 08+ được sử dụng biến thể nâng cấp của khung gầm CMA Evo.

Chiếc Lynk & Co 09 được phát triển dựa trên nền tảng Scalable Premium Architecture (SPA) của Volvo, tương tự dòng SUV hạng D tới từ thương hiệu Thụy Điển. Tuy nhiên, thiết kế của xe trẻ trung và giàu chi tiết hơn.

Lynk & Co 09 được trang bị động cơ tăng áp 2.0L và hộp số tự động 8 cấp. Xe có các biến thể lai nhẹ, hybrid và hybrid cắm sạc (PHEV), cho mức công suất 249-427 mã lực. Đây cũng là thiết lập động cơ được áp dụng trên phiên bản PHEV của nhiều mẫu xe Volvo dùng nền tảng SPA.