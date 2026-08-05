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Thể thao

Neymar nổi nóng, khẩu chiến với đối thủ sau chiến thắng

  • Thứ tư, 5/8/2026 19:03 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Sáng 5/8, Neymar trở thành tâm điểm tranh cãi khi vướng vào màn khẩu chiến gay gắt với các lãnh đạo Remo sau chiến thắng 1-0 của Santos trên sân khách tại Cúp Quốc gia Brazil.

Neymar lớn tiếng đáp trả khiêu khích của đội chủ nhà.

Đoạn video của nhà báo Brenno Rayol lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tiền đạo người Brazil liên tục lời qua tiếng lại với các quan chức và người hâm mộ đội chủ nhà trong khu vực dẫn vào phòng thay đồ.

Theo truyền thông Brazil, vụ việc xảy ra ngay sau khi Santos đánh bại Remo 1-0 để giành quyền vào tứ kết Cúp Quốc gia Brazil. Neymar vào sân trong hiệp hai và thực hiện pha kiến tạo cho Rony ghi bàn thắng quyết định.

Trong video, Neymar nhiều lần hô lớn “eliminado” (bị loại) hướng về phía các thành viên ban lãnh đạo Remo. Tiền đạo của Santos còn thực hiện nhiều cử chỉ khiêu khích và đáp trả quyết liệt những lời công kích từ phía đối phương. Đáng chú ý, chưa có bằng chứng xác định ai là người khơi mào. Hai đội bóng được ngăn cách bằng hàng rào, nhưng không khí nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi nhiều người lao vào tranh cãi. Cầu thủ, nhân viên và lực lượng an ninh đều xuất hiện để ngăn tình hình leo thang.

Phản ứng của Neymar có thể xuất phát từ việc bị khiêu khích sau trận đấu. Trong môi trường bóng đá Nam Mỹ, những màn đấu khẩu sau các trận cầu căng thẳng không phải chuyện hiếm.

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Khi Neymar rời sân vận động Mangueirao, xe của anh bị đám đông CĐV Remo vây kín.

Ở chiều ngược lại, phản ứng của phía Remo cũng đặc biệt gay gắt. Chủ tịch CLB Antonio Carlos Teixeira công khai gọi Neymar là “đồ vô lại” và cho rằng cầu thủ này không nên khiêu khích đối thủ sau khi giành chiến thắng. Ông cũng chỉ trích việc Neymar là thần tượng của nhiều trẻ em nhưng lại có hành xử thiếu chuẩn mực.

Dù vậy, việc một chủ tịch CLB sử dụng ngôn từ nặng nề để công kích cá nhân cầu thủ đối phương cũng làm dấy lên tranh cãi. Thay vì hạ nhiệt căng thẳng, phát biểu của lãnh đạo Remo khiến vụ việc tiếp tục bùng phát trên truyền thông Brazil.

Vụ việc không chỉ dừng lại trong đường vào phòng thay đồ, khi Neymar rời sân bằng xe riêng, các cổ động viên của Remo đã vây kín xung quanh xe và tiếp tục khiêu khích. Các nhân viên an ninh phải rất vất vả mới có thể giải tán nhóm người quá khích để Neymar rời sân an toàn.

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Đào Trần

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