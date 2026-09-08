Mỹ Tâm tham gia show nhạc do Phương Mai làm sản xuất

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Ghi dấu ấn ở vai trò MC song ngữ trong nhiều năm, song hơn một năm qua, Phương Mai bước sang với lĩnh vực mới - sản xuất và đạo diễn chương trình văn hóa, giải trí. Nhiều sự kiện do cô lên ý tưởng và thực hiện nhận sự ủng hộ từ các đối tác cũng như công chúng trong nước và quốc tế. Gần đây nhất, ngày 5/9, đêm nhạc “Thanh âm của ước mơ” do Phương Mai tổ chức tại The Grand Ho Tram quy tụ 3 nghệ sĩ Mỹ Tâm, Đức Tuấn, Phạm Đình Thái Ngân đã thu hút hơn 1.400 khán giả phủ kín khán phòng.
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Phương Mai chia sẻ về đêm nhạc: “Với kinh nghiệm sản xuất và đạo diễn, tôi cùng ê-kíp triển khai chương trình trong vài tuần. Khi dàn nghệ sĩ vừa nhận lời tham gia, các nhân sự chạy làm việc hết công suất. Là người cầu toàn, dù thời gian khá gấp gáp nhưng tôi luôn yêu cầu các thành viên trong team cần chuyên nghiệp, chỉn chu ở mọi khâu. Đặc biệt, khi có cơ hội làm việc với ngôi sao âm nhạc hàng đầu Việt Nam như chị Mỹ Tâm, tôi càng khắt khe hơn về hiệu ứng sân khấu, ánh sáng, âm thanh… để màn trình diễn trở nên bùng nổ nhất”.
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Nhà sản xuất Phương Mai và ca sĩ Mỹ Tâm thân thiết ở hậu trường show 5/9. "Tôi hạnh phúc khi được chị Tâm nói lời cám ơn trên sân khấu vì sự chu đáo. Đây là lời khen để tôi tự tin hơn ở những show tiếp theo mà mình sản xuất”, Phương Mai chia sẻ thêm.
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Trong đêm nhạc “Thanh âm của ước mơ”, Mỹ Tâm là nghệ sĩ cuối cùng biểu diễn với loạt hit gắn liền tên tuổi như: Đừng hỏi em vì sao, Hẹn ước từ hư vô, Đâu chỉ riêng em, Đúng cũng thành sai, Yêu dại khờ, Người hãy quên em đi, Vì em quá yêu anh, See the light, Ước gì.
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Trong chương trình, cô thay nhiều bộ đồ với loạt phong cách khác nhau, thậm chí mang vũ đoàn riêng để hỗ trợ các nhạc phẩm sôi động. Năng lượng biểu diễn của “họa mi tóc nâu” khiến khán phòng vỡ òa cảm xúc.
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Hơn 1.400 khán giả hòa giọng theo những giai điệu quen thuộc và cổ vũ khi Mỹ Tâm xuống tận hàng ghế để chạm tay tri ân người hâm mộ.
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”Năng lượng mà chị Tâm mang tới và phản ứng của khán giả khiến tôi lâng lâng. Bản thân tôi là một fan và trưởng thành cùng âm nhạc của chị. Khi còn làm MC song ngữ, tôi từng có dịp phỏng vấn trực tiếp và gặp chị ở hậu trường nhiều sự kiện. Tôi ngưỡng mộ tài năng cũng như sự chân thành, ấm áp của chị. Lần này, tôi rất trân trọng tình cảm chị dành cho mình khi được làm việc trên cương vị nhà sản xuất”, Phương Mai tâm sự.
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Ngoài Mỹ Tâm, màn trình diễn của Đức Tuấn và Phạm Đình Thái Ngân trong show tại The Grand Ho Tram tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Đức Tuấn mang tới hình ảnh “quý ông nhạc kịch” cùng giọng hát thính phòng đầy nội lực, phong thái lịch lãm qua các tác phẩm Tình đầu tình cuối, Ghen,Can’t take my eyes off you, Sway...
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Trong khi đó, Phạm Đình Thái Ngân lại mang tới màu sắc trẻ trung, tươi mới với Yêu nhau nhé bạn thân, Học cách yêu em, Tay nắm tay rời, Adrenaline…
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Theo nhà sản xuất kiêm tổng đạo diễn Phương Mai, khán phòng The Grand Ballroom có diện tích 1.254 m2 nên cô và ê-kíp đầu tư lắp hệ thống màn hình LED siêu rộng cùng dàn âm thanh chuẩn quốc tế để mỗi tiết mục có hiệu ứng ấn tượng, giúp khán giả ngồi xa vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn show diễn. Có kinh nghiệm tổ chức nhiều show giải trí tại The Grand Ho Tram, cô tin rằng nơi đây sẽ trở thành điểm hẹn về văn hóa mới cho công chúng phía nam.