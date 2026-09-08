Mỹ Tâm tham gia show nhạc do Phương Mai làm sản xuất

”Năng lượng mà chị Tâm mang tới và phản ứng của khán giả khiến tôi lâng lâng. Bản thân tôi là một fan và trưởng thành cùng âm nhạc của chị. Khi còn làm MC song ngữ, tôi từng có dịp phỏng vấn trực tiếp và gặp chị ở hậu trường nhiều sự kiện. Tôi ngưỡng mộ tài năng cũng như sự chân thành, ấm áp của chị. Lần này, tôi rất trân trọng tình cảm chị dành cho mình khi được làm việc trên cương vị nhà sản xuất”, Phương Mai tâm sự.