The Grand Ho Tram - điểm đến cho những kỳ nghỉ giải trí không giới hạn

Thay vì những chuyến đi xem show ra về trong đêm, du khách hiện nay mong muốn trải nghiệm tại một hệ sinh thái giải trí - nghỉ dưỡng liền mạch.

Đón đầu làn sóng này, năm 2026, The Grand Ho Tram - tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp ven biển Hồ Tràm - xác định chiến lược đưa giải trí trở thành trụ cột trung tâm, cũng như lời giải trọn vẹn xóa bỏ rào cản của du lịch giải trí thông thường bằng một hành trình trải nghiệm “tất cả trong một”.

Điểm đến vui bất tận của nền du lịch giải trí

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 2 giờ di chuyển, tổ hợp này sở hữu 3 tòa tháp 5 sao gồm InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion.

The Grand Ballroom là khán phòng nơi diễn ra nhiều đêm nhạc chất lượng với hệ thống Panorama LED.

Không dừng lại ở trải nghiệm lưu trú, nơi đây còn dần khẳng định vị thế điểm đến giải trí hàng đầu với chuỗi sự kiện bùng nổ quanh năm. Điển hình, đầu năm 2026, tổ hợp đã chính thức bắt tay chiến lược với “ông lớn” DatVietVAC để tổ chức chương trình độc quyền “Nightfall Edition”.

Năm 2026 đánh dấu mốc hợp tác giữa The Grand Ho Tram và DatVietVAC để tổ chức chuỗi đêm nhạc “Nightfall Edition” độc quyền.

Ở đêm đầu tiên mở màn cho chuỗi đêm nhạc này vào ngày 9/5, khán giả đã được chiêu đãi bữa tiệc giác quan bùng nổ cùng Quân A.P, WEAN, Phạm Đình Thái Ngân với những set nhạc điện tử biến hóa từ phù thuỷ âm nhạc Masew. Ngay sau đó, chuỗi concert kép “Blu Nightfall” (5/6 và 6/6) tiếp tục khuấy động Hồ Tràm khi quy tụ dàn line-up thực lực gồm Hà Nhi, Hoàng Dũng, Phạm Anh Duy và Lamoon. Toàn bộ tiết mục đều đạt hiệu quả trình diễn choáng ngợp tại sảnh Grand Ballroom nhờ hệ thống sân khấu Panorama LED siêu rộng, mang đến góc nhìn trực quan và trọn vẹn cho mọi vị trí khán đài.

Bên cạnh âm nhạc hiện đại, nhiều nghệ sĩ quốc tế như Wan Fang, Trần Triển Bằng và Trần Sơn Thông cũng tổ chức buổi biểu diễn tại The Grand Ho Tram.

Cũng trên sân khấu hoành tráng này, trải nghiệm âm nhạc tại The Grand Ho Tram luôn biến hóa đa dạng để phục vụ mọi tệp khán giả, đặc biệt là nơi hội tụ của các giọng ca gạo cội và loạt nghệ sĩ nổi danh quốc tế.

Điển hình như đêm nhạc “Golden Melodies: The Best of 70s & 80s”, với sự góp mặt của hai nghệ sĩ kỳ cựu Ricky Lim và Amy Chan, đã mang đến một không gian ký ức đầy hoài niệm. Trong tháng 6, khán giả cũng có dịp được chìm đắm trong không gian âm nhạc đầy ký ức từ “Wan Fang Live Concert” (13/6) với giọng ca thực lực gắn liền những bản tình ca Mandopop bất hủ; hay những phút giây ngược dòng thời gian về thập niên 2000 cùng “Live concert Đan Trường” (27/6), nơi người hâm mộ cùng “Anh Bo” sống lại thời thanh xuân rực rỡ.

“Anh Bo” Đan Trường cùng ca sĩ khách mời Kha Ly đã có màn trình diễn cảm xúc tại sân khấu Grand Ballroom.

Đặc biệt, những màn biểu diễn mang tính quốc tế này sẽ tiếp tục được nối dài vào ngày 18/7 với “The Best Actors Live Concert”, đưa hai “Thị đế” Hong Kong là Trần Triển Bằng và Trần Sơn Thông đến gần hơn với khán giả Việt.

Hệ sinh thái giải trí không ngủ bên bờ biển Hồ Tràm

Niềm vui của một kỳ nghỉ mang tính giải trí không chỉ gói gọn trong vài tiếng ngắn ngủi thưởng thức các màn trình diễn. Sự khác biệt nằm ở một hành trình trải nghiệm liền mạch, mở đầu bằng chuyến du hành vị giác tại hệ thống 19 nhà hàng và bar nội khu. Tại đây, du khách có thể dễ dàng nuông chiều khẩu vị với phong vị Quảng Đông truyền thống ở Ju Bao Xuan, hương vị bản địa đặc sắc tại Lemongrass, hải sản tươi sống bên bờ biển ở Sea Salt, hay chuẩn Âu tại The Grand Bistro. Ngay cả khi đêm đã muộn, cuộc vui vẫn được nối dài tại các tọa độ giải trí mở muộn như Fuel Sports Bar hay Roxy Night Club.

Thay vì phải vội vã ra về trong đêm, du khách có thể lựa chọn lưu trú lại resort để sáng hôm sau thảnh thơi thưởng thức buffet, ra sân pickleball hoặc đạp xe quanh tổ hợp. Đặc biệt, những ai đam mê golf không thể bỏ qua cơ hội thử thách bản thân tại The Bluffs Grand Ho Tram - sân golf 18 hố do chính tay “cá mập trắng” Greg Norman thiết kế, liên tục được vinh danh là 1 trong 100 sân golf tốt nhất thế giới theo Golf Digest. Kỳ nghỉ sẽ càng trọn vẹn hơn với trải nghiệm thử vận may tại The Grand Casino - một trong những casino đầu tiên ở Việt Nam cho phép người Việt đủ điều kiện vào chơi theo chương trình thí điểm của Chính phủ.

Lựa chọn nghỉ lại tại resort sau sự kiện mang đến một trải nghiệm liền mạch và tận hưởng cho du khách.

Chia sẻ về chiến lược mở rộng hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí này, ông Timothy Tan, Phó chủ tịch Kinh doanh và Tiếp thị của The Grand Ho Tram, nhận định: “Việc liên tục nâng cấp không gian lưu trú và thiết lập chuỗi sự kiện tầm cỡ là cách chúng tôi kiến tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng tích hợp trọn vẹn. Bước đi dài hạn này sẽ củng cố vị thế của The Grand Ho Tram như một điểm đến lưu trú và giải trí năng động hàng đầu Đông Nam Á, sẵn sàng đón đầu làn sóng du khách trong và ngoài nước”.