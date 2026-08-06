Mùa lúa vàng rực gây 'sốt' ở Nậm Cang nhìn từ trên cao

Nhiếp ảnh gia Khánh Phan (sống tại TP.HCM ) lần đầu đến Nậm Cang (xã Mường Bo, Lào Cai ) ngắm mùa lúa từ ngày 29/7 đến 31/7. Sau 8 tiếng ngồi xe từ Hà Nội đến đây, mở ra trước mắt cô là thảm lúa rực vàng, đổ đều theo tầng ruộng bậc thang, xen lẫn mảng xanh của cây cối. Vài năm trở lại đây, Nậm Cang dần được du khách biết đến nhờ vẻ đẹp của những cánh đồng cùng cuộc sống văn hóa của người dân tộc H'Mông, Dao Đỏ.

Vùng thung lũng Nậm Cang cách Sa Pa khoảng 36 km, bao bọc bởi dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Nhiều năm qua, cuộc sống của người dân nơi đây vẫn khép kín. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Khánh Phan cho biết khu vực này chưa phát triển du lịch nhiều so với các điểm đến khác ở Lào Cai, chỉ số ít người yêu thích thiên nhiên và sự tĩnh lặng tìm đến nên cảnh vật giữ được nét nguyên sơ. Các mỏm đá còn bám lớp rêu phong, dòng suối trong vắt, rừng già xanh mướt và luôn có tiếng chim hót.

Người dân thường gặt lúa khi đã trĩu bông, không chờ chín hoàn toàn. Trên những thửa ruộng bậc thang, tiếng lưỡi liềm, tiếng gọi nhau vang giữa núi rừng. Mùa lúa chín tại đây không chỉ tô điểm cho cảnh sắc vùng cao, mà còn lưu giữ nét đẹp lao động, văn hóa và sự gắn kết bền chặt giữa con người với thiên nhiên qua nhiều thế hệ.

Những thửa ruộng bậc thang tại Nậm Cang là tấm chắn âm thầm bảo vệ cho từng tấc đất, lớp rừng. Nhìn từ trên cao, dưới ánh nắng đầu thu, từng tầng ruộng uốn lượn như dải lụa. Thời điểm lúa chín đẹp nhất từ tháng 8 đến đầu tháng 9. Buổi sáng, khi sương vừa tan là lúc ánh sáng dịu nhẹ dần lên và thung lũng hiện lên với vẻ đẹp rực rỡ nhất, thích hợp để du khách đến tham quan và chụp ảnh.

Nét đặc trưng của Nậm Cang là những căn lều gỗ canh lúa được đồng bào vùng cao dựng giữa ruộng. Hầu hết lều đều có diện tích nhỏ, mang kiến trúc nhà sàn cao với cầu thang để tránh thú dữ. Người dân thường dùng làm nơi nghỉ trưa, nấu ăn khi vào vụ cấy hoặc mùa gặt. Đây cũng là nơi cất giữ lúa sau khi thu hoạch và bảo quản máy cày, xe máy và các nông cụ cần thiết.

"Khi đến đây, tôi cảm giác vùng thung lũng này đầy sinh khí, sung túc và ấm no. Những người Dao Đỏ ấm áp trong trang phục truyền thống, không gian yên bình hòa cùng hương thơm dịu nhẹ của lúa chín mang đến cảm giác gần gũi và thư thái. Chuyến đi Nậm Cang không quá nổi bật, nhưng đủ sâu sắc để lưu lại trong ký ức. Theo tôi, khung cảnh nơi đây đẹp không kém Y Tý hay Mù Cang Chải . Mong rằng vùng đất yên bình, tươi đẹp và trù phú này sẽ đón thêm du khách", nữ nhiếp ảnh gia bày tỏ.

Những bó lúa đã gặt được người dân mang về nhà để đập lấy hạt. Thóc sau đó được trải thành từng lớp mỏng trên sân, phơi dưới nắng cho đến khi khô giòn. Mùa thu hoạch, sân nhà đồng bào cũng phủ một màu vàng óng, trong khi những bó rơm được xếp gọn bên hiên.

Để đến được Nậm Cang, du khách có thể thuê xe từ Sa Pa hoặc tài xế bản địa am hiểu đường. Xe máy là phương tiện phù hợp để len lỏi qua những đoạn đường nhỏ và dừng lại ngắm cảnh. Tuy nhiên, khi tự lái xe máy cần tay lái vững vì nhiều khúc cua quanh co. Trong thời gian ở Nậm Cang, du khách có thể lưu trú tại những bản làng. Nhìn chung ngành du lịch Lào Cai, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã đón khoảng 6,75 triệu lượt khách, đạt được hơn một nửa mục tiêu cả năm là đón 11,28 triệu lượt khách.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

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