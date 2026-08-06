MU dọn đường cho cuộc tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng

Cuộc thanh lọc trong khung thành giúp Man United giảm quỹ lương, nhưng Michael Carrick vẫn cần thêm viện binh để chinh chiến ở Premier League lẫn Champions League.

Michael Carrick đang tinh giản đội hình Man United trước mùa giải 2026/27.

Việc Altay Bayındır chuẩn bị rời Manchester United không gây bất ngờ. Sau ba mùa giải không thể cạnh tranh vị trí bắt chính, thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một trong những cái tên cần được giải quyết trước khi đội chủ sân Old Trafford tiếp tục mua sắm.

Bayındır gia nhập Manchester United từ Fenerbahçe vào tháng 9/2023 với kỳ vọng tạo ra sự cạnh tranh trong khung thành. Tuy nhiên, anh chủ yếu đóng vai trò dự bị cho Andre Onana, trước khi tiếp tục bị Senne Lammens vượt qua trong thứ tự lựa chọn.

Tổng cộng, Bayındır chỉ có 17 lần ra sân trong ba mùa giải. Cơ hội của anh càng trở nên mong manh sau khi Man United chiêu mộ thủ môn kỳ cựu Karl Darlow từ Leeds United trong hè này.

Theo The Athletic, Celta Vigo đạt thỏa thuận mượn Bayındır trong toàn bộ mùa giải 2026/27. Đại diện La Liga sẽ trả lương cho thủ môn 28 tuổi, đồng thời có quyền mua đứt với mức phí gần 4 triệu euro.

Man United cũng có thể nhận thêm tiền nếu Bayındır đáp ứng các điều khoản về thành tích. Khoản thu không quá lớn, nhưng đây vẫn là giải pháp hợp lý cho cả ba bên.

Bayındır cần được thi đấu thường xuyên để tìm lại sự tự tin. Celta Vigo có thêm một lựa chọn trong khung thành, còn Man United giảm được quỹ lương và có cơ hội thu hồi phần lớn khoản tiền từng bỏ ra để chiêu mộ anh.

Carrick bắt đầu thanh lọc từ khung thành

Bayındır không phải thủ môn duy nhất rời Old Trafford trong hè này. Radek Vitek cũng đang trên đường gia nhập Middlesbrough sau mùa giải cho mượn thành công tại Bristol City.

Thủ môn 22 tuổi giành giải Cầu thủ hay nhất mùa của Bristol City và chứng minh khả năng tại Championship. Dù vậy, cơ hội chen chân vào đội một Manchester United vẫn rất hạn chế khi phía trước anh còn nhiều lựa chọn giàu kinh nghiệm.

Theo thỏa thuận giữa hai CLB, Middlesbrough sẽ trả trước 7 triệu bảng. Giá trị thương vụ có thể tăng lên 14 triệu bảng nếu toàn bộ điều khoản thưởng được kích hoạt.

Manchester United vẫn giữ tối đa 35% giá trị từ lần chuyển nhượng tiếp theo của Vitek. Đội bóng thành Manchester cũng cài quyền mua lại và quyền ưu tiên đưa ra đề nghị ngang bằng với các CLB khác.

Cấu trúc hợp đồng cho thấy "Quỷ đỏ" chưa muốn đóng hẳn cánh cửa trở lại của Vitek. CLB chấp nhận bán thủ môn trẻ để thu tiền ngay, nhưng vẫn giữ khả năng đưa anh về Old Trafford nếu cầu thủ này tiếp tục tiến bộ.

Onana không nằm trong kế hoạch của MU.

Andre Onana cũng không còn nằm trong kế hoạch trước mắt. Thủ môn người Cameroon trở lại Trabzonspor theo dạng cho mượn sau khi có 40 lần ra sân cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ ở mùa giải trước.

Chỉ trong một mùa hè, Manchester United lần lượt chia tay Onana, Vitek và chuẩn bị để Bayındır ra đi. Cuộc thanh lọc bắt đầu từ vị trí thủ môn, nơi từng tồn tại quá nhiều lựa chọn nhưng không ai tạo được sự tin tưởng tuyệt đối.

Đây là bước đi cần thiết sau nhiều năm đội hình Manchester United liên tục phình to. Không ít cầu thủ hưởng mức lương cao nhưng đóng góp hạn chế, khiến CLB gặp khó khi muốn tiếp tục đầu tư.

Việc đẩy đi những người không còn phù hợp giúp Manchester United giải phóng quỹ lương và tạo thêm khoảng trống trong đội hình. Tuy nhiên, bán người chỉ là bước đầu. Giá trị của cuộc thanh lọc phụ thuộc vào cách đội chủ sân Old Trafford tái đầu tư nguồn lực thu về.

MU không thể dừng lại ở ba tân binh

Manchester United mới đưa về ba cầu thủ trong mùa hè này. Riêng Andrey Santos và Youri Tielemans khiến CLB phải chi tổng cộng khoảng 83 triệu bảng.

Hai tiền vệ này bổ sung chất lượng và kinh nghiệm cho tuyến giữa, nhưng chưa thể giải quyết toàn bộ vấn đề trong đội hình. Carrick vẫn cần thêm ít nhất một tiền vệ và một hậu vệ trái trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Nhu cầu tăng cường lực lượng trở nên cấp thiết hơn khi Man United trở lại Champions League. Carrick không chỉ phải duy trì vị trí trong nhóm đầu Premier League, mà còn cần một đội hình đủ chiều sâu để cạnh tranh trên nhiều mặt trận.

Mùa giải 2026/27 sẽ rất thách thức với Michael Carrick.

Mùa trước, “Quỷ đỏ” cán đích thứ ba tại Premier League dù khởi đầu đầy biến động dưới thời Ruben Amorim. Carrick giúp đội bóng tìm lại sự ổn định, nhưng thành tích ấy đồng thời đẩy kỳ vọng tại Old Trafford lên cao.

Man United giờ không thể bước vào mùa giải với mục tiêu đơn thuần là cải thiện vị trí. Khi đã trở lại Champions League, họ phải hướng đến việc cạnh tranh danh hiệu và thu hẹp khoảng cách với những đối thủ mạnh nhất nước Anh.

Sức hấp dẫn của cuộc đua ấy sẽ tiếp tục đến gần khán giả Việt Nam khi FPT Play mang Ngoại hạng Anh đến mọi nhà, trong một mùa giải mà Manchester United được kỳ vọng trở lại vị thế của một ứng viên thực sự.

Tuy nhiên, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp không đứng yên. Những đội bóng hàng đầu Premier League tiếp tục đầu tư mạnh, hoàn thiện đội hình và gia tăng chiều sâu trước lịch thi đấu dày đặc.

Nếu chỉ dừng lại ở ba tân binh, Carrick có thể sớm gặp lại bài toán quen thuộc. Đội hình chính của "Quỷ đỏ" đủ khả năng tạo ra những trận đấu chất lượng, nhưng lực lượng dự bị chưa chắc đáp ứng được yêu cầu khi các trụ cột xuống sức hoặc chấn thương.

Việc chia tay Bayındır, Onana và Vitek giúp CLB giảm chi phí, song khoảng trống họ để lại cần được chuyển hóa thành những sự bổ sung thiết thực ở các vị trí khác.

Manchester United từng nhiều lần chi đậm nhưng không giải quyết được điểm yếu cốt lõi. Những bản hợp đồng đắt giá nhanh chóng trở thành gánh nặng, khiến quá trình tái thiết kéo dài qua nhiều đời HLV.

Mùa hè này vì thế là phép thử đối với bộ máy chuyển nhượng tại Old Trafford. Man United không chỉ cần những cầu thủ có tên tuổi, mà phải tìm được các phương án phù hợp với ý tưởng của Carrick và đủ khả năng đóng góp ngay lập tức.

Cuộc chia tay Bayındır chỉ là một thương vụ nhỏ trong kế hoạch lớn. Nó cho thấy Man United đã bắt đầu dọn dẹp đội hình, cắt giảm chi phí và chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo.

Carrick đưa đội bóng trở lại Champions League và khơi dậy niềm tin nơi người hâm mộ. Phần việc còn lại thuộc về ban lãnh đạo: trao cho ông một đội hình đủ sức cạnh tranh, thay vì để sự lạc quan đầu mùa nhanh chóng biến thành cảm giác hụt hẫng quen thuộc.