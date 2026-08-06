Messi rực sáng sau World Cup 2026.

Siêu sao Lionel Messi ghi 2 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo, góp công giúp Inter Miami đánh bại San Luis với tỷ số 4-2 tại lượt mở màn bảng B Leagues Cup sáng 6/8.

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Trên sân Miami, đội khách San Luis bất ngờ vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 3. Rodriguez tận dụng quả tạt chính xác từ cánh phải để bật cao đánh đầu tung lưới Inter Miami. Tuy nhiên, lợi thế của đội khách không kéo dài lâu.

Chỉ 7 phút sau, Messi có mặt đúng lúc trong vùng cấm để tung cú dứt điểm một chạm đẳng cấp, quân bình tỷ số 1-1 và mở màn cho màn ngược dòng của Inter Miami.

Đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép và được đền đáp ở phút 25. Sau pha phối hợp đẹp mắt bên cánh trái, Segovia xuất hiện đúng vị trí để tung cú sút uy lực, giúp Inter Miami dẫn ngược 2-1.

Thế trận đôi công hấp dẫn tiếp tục được duy trì trong những phút cuối hiệp một. Phút 43, Messi xử lý khéo léo trong khu vực cấm địa trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-1.

Đến phút bù giờ thứ 7 của hiệp một, siêu sao người Argentina thực hiện quả phạt góc chuẩn xác để Micael bật cao đánh đầu ghi bàn, giúp Inter Miami khép lại hiệp đấu đầu tiên với lợi thế dẫn 4-1.

Sang hiệp hai, San Luis không bỏ cuộc và đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 51, Sergio tạo nên siêu phẩm bằng cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-4. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đại diện Mexico làm được trước khi trận đấu khép lại.

Chiến thắng trước San Luis giúp Inter Miami có cùng 3 điểm so với đội dẫn đầu bảng B, Charlotte, nhưng chỉ xếp sau do thua hiệu số.

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