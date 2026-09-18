Meey Global Corp thông báo nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán lên SEC

Meey Global Corp thông báo đã nộp công khai hồ sơ đăng ký chứng khoán theo mẫu F-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Số lượng cổ phiếu phổ thông chào bán và biên độ giá cho đợt chào bán dự kiến chưa được xác định. Công ty dự kiến nộp hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu phổ thông trên sàn Nasdaq Capital Market với mã giao dịch MEEY. Đợt chào bán dự kiến phụ thuộc vào điều kiện thị trường và điều kiện khác, trong đó có việc hồ sơ đăng ký có hiệu lực.

Meey Global Corp cho biết ARC Group Securities LLC đóng vai trò đơn vị bảo lãnh phát hành chính cho đợt chào bán dự kiến. Hiện, Meey Global Corp nộp hồ sơ đăng ký theo mẫu F-1 liên quan đến đợt chào bán dự kiến lên SEC vào ngày 11/9 nhưng chưa có hiệu lực. Thông tin về bản cáo bạch sơ bộ liên quan đến đợt chào bán dự kiến có thể được cung cấp bởi ARC Group Securities LLC. Ngoài ra, bản sao hồ sơ đăng ký (khi có) cũng có thể được truy cập qua trang web của SEC tại www.sec.gov.

Meey Global Corp nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán lên SEC.

Khách hàng lưu ý cổ phiếu phổ thông này không được phép bán ra và các đề nghị mua cũng không được phép chấp thuận trước khi hồ sơ đăng ký có hiệu lực.

Meey Global là công ty mẹ chủ yếu thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua công ty con là CTCP Tập đoàn Meey Land (Meey Land) - công ty công nghệ bất động sản (PropTech) được thành lập năm 2019 tại Việt Nam, lấy dữ liệu và công nghệ làm nền tảng.

Meey Land phát triển, vận hành và thương mại hóa hệ sinh thái tích hợp gồm các nền tảng bất động sản số và dịch vụ dữ liệu thông minh, hướng đến mục tiêu hiện đại hóa thị trường bất động sản Việt Nam. Danh mục sản phẩm của công ty là bộ công nghệ độc quyền được xây dựng để giải quyết những bất cập của thị trường - từ tình trạng phân mảnh thông tin, sự minh bạch trong giao dịch, độ chính xác trong định giá, đến hiệu quả vận hành và mức độ chuyển đổi số trong cộng đồng môi giới và doanh nghiệp bất động sản.