Man City thắng trận đầu dưới thời Maresca

Man City đánh bại đội Các ngôi sao K.League 3-1 tối 5/8, qua đó giúp HLV Enzo Maresca có chiến thắng đầu tiên kể từ khi tiếp quản đội bóng.

Tijjani Reijnders ghi một bàn và kiến tạo một lần trong chiến thắng đầu tiên của Man City dưới thời HLV Enzo Maresca.

Sau trận hòa Inter Milan 1-1 rồi thất bại trên chấm luân lưu tại Hong Kong, Man City bước vào cuộc đối đầu đội Các ngôi sao K.League với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong chuyến du đấu châu Á.

Dù phải thi đấu dưới thời tiết nóng bức tại sân World Cup Seoul (Hàn Quốc), đại diện Premier League vẫn nhập cuộc chủ động. Tốc độ luân chuyển bóng nhanh cùng khả năng phối hợp ở phạm vi hẹp giúp Man City sớm đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà.

Phút 9, Tijjani Reijnders thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào vùng cấm. Rayan Ait-Nouri có mặt đúng lúc, dứt điểm bằng chân phải để mở tỷ số.

Đội chủ nhà chỉ mất ba phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Từ một tình huống bóng bật ra trước vùng cấm, Kim Dae-won tung cú sút chìm xuyên qua hàng phòng ngự Man City, không cho thủ môn Gianluigi Donnarumma cơ hội cản phá.

Bàn thua không khiến đội bóng của Maresca mất thế trận. Phút 20, Antoine Semenyo đánh gót tinh tế để Reijnders băng xuống dứt điểm chéo góc, tái lập lợi thế dẫn bàn cho Man City.

Tiền vệ người Hà Lan là cầu thủ nổi bật nhất trong hiệp một. Anh liên tục di chuyển vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ đối phương, qua đó tạo thêm lựa chọn cho những đợt tấn công của đội bóng Anh.

Chỉ ba phút sau bàn thắng của Reijnders, Divin Mubama nâng tỷ số lên 3-1. Tiền đạo trẻ có mặt đúng lúc sau khi thủ môn Song Bum-keun cản phá cú sút đầu tiên, trước khi tâng bóng kỹ thuật vào lưới.

Rayan Ait-Nouri mở tỷ số trong ngày Man City giành chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Enzo Maresca.

Sang hiệp hai, hai đội thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự khiến nhịp độ trận đấu giảm xuống. Man City vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn và từng đưa bóng vào lưới nhờ công Jeremy Monga, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi dùng tay.

Savinho, Omar Marmoush và Monga tiếp tục tạo ra một số cơ hội trong những phút cuối, nhưng không thể ghi thêm bàn trước sự chắc chắn của thủ môn Gu Seong-yun.

Chiến thắng 3-1 giúp Maresca có lần đầu tiên giành thắng lợi kể từ khi tiếp quản Man City. Đội bóng Anh sẽ khép lại chuyến du đấu châu Á bằng trận gặp Atletico Madrid tại Seoul ngày 9/8.