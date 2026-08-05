Lương Bích Hữu ở tuổi 42

Nữ ca sĩ gây chú ý khi lên tiếng phủ nhận thông tin phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cho biết bản thân thích vẻ đẹp tự nhiên.

Trên trang cá nhân, Lương Bích Hữu đăng tải ảnh selfie, với gương mặt trẻ trung, làn da trắng, không nếp nhăn. Nữ ca sĩ cho biết thời gian qua, nhiều người nhắn, hỏi thăm cô về địa chỉ để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Lương Bích Hữu chia sẻ cô không can thiệp dao kéo.

"Tôi không có thay đổi xíu nào trên khuôn mặt đâu. Mẹ tạc ra sao là tôi để y vậy. Nên đừng nhắn hỏi tôi thẩm mỹ ở đâu nữa. Tôi cũng khẳng định là chưa từng sử dụng bất kỳ dịch vụ thẩm mỹ nào hết. Tôi thích tự nhiên", Lương Bích Hữu cho biết.

Lương Bích Hữu trẻ trung ở tuổi ngoài 40. Ảnh: FBNV.

Phía dưới bình luận, nhiều fan dành lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi của nữ ca sĩ. Một số khán giả tiếp tục hỏi bí quyết giữ dáng, chăm sóc da, tập luyện của Lương Bích Hữu.

Trước đó, nữ ca sĩ từng chia sẻ để lấy lại vóc dáng thon gọn, mảnh mai, cô tuân thủ chế độ ăn khoa học và nghiêm ngặt, tăng cường rau xanh, trái cây, cắt toàn bộ đường. Mỗi ngày, nữ ca sĩ dành khoảng một tiếng chạy bộ, vận động cơ thể. Ngoài ra, chủ nhân bản hit Dằm trong tim giữ tinh thần lạc quan, tích cực và vui vẻ.

Trong khoảng hai tháng, cô từng giảm được 17,5 kg. Lương Bích Hữu cũng chú trọng skin care để giữ da mặt sáng và hạn chế nếp nhăn.

Nhờ vẻ ngoài mảnh mai, Lương Bích Hữu thoải mái thử sức với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Trên một số sân khấu gần đây, nữ ca sĩ diện những thiết kế theo phong cách Y2, trang điểm tông hồng trẻ trung, thời thượng.

Lương Bích Hữu sinh năm 1984, là ca sĩ nổi tiếng với các ca khúc như Cô gái Trung Hoa, Cún yêu, Dằm trong tim, Học cách đi một mình...

Cô trở lại showbiz từ vài năm nay, sau thời gian dài vắng bóng. Năm 2020, nữ ca sĩ tham gia Ca sĩ ẩn danh và tiếp theo đảm nhận mascot Kim Sa Ngư trong show The Masked Singer 2022. Năm 2024, cô xuất hiện trong show Our Song Vietnam. Bên cạnh ca hát, Lương Bích Hữu còn đóng phim. Cô tham gia Án mạng lầu 4 của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn.