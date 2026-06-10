Lời phản biện với văn hoá tôn thờ bận rộn

Với "Hãy chăm lười lên", Nguyễn Thành Long không phủ nhận nỗ lực chăm chỉ mà chỉ không đồng tình với sự miệt mài tới kiệt sức.

Cuốn sách Hãy chăm lười lên của tác giả Nguyễn Thành Long. Ảnh: Nhã Nam.

Trong thời đại việc bận bịu được ca ngợi, cuốn sách Hãy chăm lười lên của tác giả Nguyễn Thành Long là một lời phản biện rằng chăm chỉ chưa chắc đã đem lại hiệu quả, bận rộn chưa chắc đã tạo ra giá trị, và nghỉ ngơi không nên là giải pháp muộn cho những người đã tự bào mòn mình.

Bắt đầu bằng một lời kêu gọi “Hãy chăm lười lên”, nhưng cuốn sách không bênh vực cho việc lười. Cái “lười” mà tác giả Nguyễn Thành Long nói đến là lười làm việc vô nghĩa, lười phung phí năng lượng, lười lao đầu vào mọi thứ chỉ để được người khác khen là chăm. Theo tác giả, đây là sự lười biếng có suy nghĩ, có kỷ luật.

Trong cuốn sách, tác giả nhiều lần nhấn mạnh chăm chỉ không phải mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu trong công việc nên là tạo ra giá trị, làm việc hiệu quả, phát triển bản thân, kiếm sống và còn đủ sức để tận hưởng cuộc sống sau giờ làm.

Tác giả cuốn sách cũng nhấn mạnh việc chăm sóc cho bản thân, tập thể thao, chạy bộ, thiền hoặc bất cứ thói quen lành mạnh nào cũng giúp giữ gìn sức khỏe tinh thần và thể chất, đóng góp hiệu quả cho công việc.

Cuốn sách còn đề cập tới cách con người đối diện với AI. Theo tác giả, AI càng nhanh, con người càng cần biết chậm. Khi máy móc có thể xử lý những việc lặp lại, khi công cụ số có thể giúp tự động hóa nhiều thao tác, con người không nên thi tốc độ với máy. Điều con người cần giữ lại là khả năng suy nghĩ sâu, khả năng phản biện, biết nhìn hệ quả trước khi lao vào hành động. Trong phần cuối, tác giả cũng đề xuất tự động hóa những gì có thể, dùng AI như một công cụ phản hồi để đo lường và điều chỉnh chính mình.

Nguyễn Thành Long (Long Lắc Lư) tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành Công nghệ thông tin. Trong hơn 25 năm làm việc, anh đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các công ty như Báo Mới, VNG, Be, TicketBox, Tiki, Tasco.

Hiện nay, anh làm tư vấn chiến lược về chuyển đổi số và tăng trưởng cho nhiều doanh nghiệp lớn. Anh cũng đồng thời hỗ trợ và đầu tư cho các startup trong lĩnh vực sáng tạo, xuất bản và giáo dục.