Le Parc Place - dấu ấn thanh lịch giữa lòng ParkCity Hanoi

Tọa lạc tại trung tâm ParkCity Hanoi, Le Parc Place ghi dấu nét thanh lịch từ cảm hứng kiến trúc Pháp hòa quyện cùng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, mang tới trải nghiệm sống tinh tế.

Không giới hạn trong những khuôn mẫu hình khối truyền thống, Le Parc Place là sự giao thoa tinh tế giữa tỷ lệ kiến trúc chuẩn mực, tính đối xứng và những đường nét cong mềm mại, tạo nên vẻ thanh lịch vượt thời gian.

Cảm hứng từ kiến trúc Pháp vượt thời gian

Đồng hành bởi hai công ty tư vấn hàng đầu thế giới là Ronald Lu & Partners (Hong Kong, Trung Quốc) về kiến trúc và ONE Landscape (Hong Kong, Trung Quốc) về cảnh quan, Le Parc Place gồm 4 tòa tháp cao 29-35 tầng, nổi bật với phong cách cổ điển đương đại (modern classical) với cảm hứng kiến trúc Pháp hòa quyện cùng những giá trị văn hóa bản địa.

Le Parc Place với kiến trúc thanh lịch vượt thời gian. Ảnh: ParkCity Hanoi.

Kiến trúc đa mặt thoáng kết hợp cùng hệ kính rộng mở giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn khoáng đạt. Không gian sống được kết nối hài hòa với cảnh quan công viên và hồ nước bên ngoài, mang hơi thở của thiên nhiên vào từng trải nghiệm sống thường nhật.

Sảnh đón sang trọng tại Le Parc Place. Ảnh: ParkCity Hanoi.

Sự chuyển tiếp không gian từ nhịp sống hối hả bên ngoài vào nhịp riêng tư của Le Parc Place được bắt đầu từ cổng chính. Được thiết kế với phong cách sang trọng và bề thế, khu vực cổng chính không chỉ là lối vào thông thường mà là một lời chào kiêu hãnh, khẳng định vị thế của gia chủ. Bước qua cánh cổng ấy, cư dân sẽ được chào đón tại sảnh đón sang trọng, với trần cao khoáng đạt lên tới 5,25 m cùng nội thất tinh tế, ấn tượng.

Kiến trúc căn hộ - khơi mở không gian, giao hoà ánh sáng

Dưới bàn tay tài tình của các kiến trúc sư, không gian bên trong mỗi căn hộ Le Parc Place là bản hòa ca của sự tinh tế và phóng khoáng, trong đó tư duy thiết kế mở được khai thác xuyên suốt để tối ưu cảm giác rộng thoáng, kết nối với thiên nhiên.

Với diện tích đa dạng từ 107 m2 đến hơn 500 m2, mỗi căn hộ tại Le Parc Place đều sở hữu thiết kế thông minh với hệ trần cao, nơi phòng khách, phòng ăn và bếp được kết nối liên hoàn, tạo nên một khoảng không sinh hoạt chung rộng mở. Điểm đắt giá chính là hệ ban công rộng, khoáng đạt giúp gia chủ thoả sức bài trí và sáng tạo những không gian thư giãn cho cả gia đình. Thay vì những bức tường bê tông, hệ cửa kính tràn được sử dụng để xóa nhòa ranh giới giữa bên trong và bên ngoài, đưa thiên nhiên, gió trời và ánh sáng tự nhiên tràn ngập vào từng ngóc ngách.

Thiết kế căn hộ tinh tế, phóng khoáng với trần cao, đa mặt thoáng. Ảnh: ParkCity Hanoi.

Nổi bật trong bộ sưu tập căn hộ tại Le Parc Place, Sky Villa là dòng sản phẩm giới hạn dành cho những chủ nhân tìm kiếm một chuẩn sống khác biệt. Với diện tích lớn từ hơn 300 m2 tới hơn 500 m2, thông thủy trần thô tới 3,7 m và đặc quyền sở hữu khu vườn riêng giữa tầng cao, mỗi căn Sky Villa mang đến trải nghiệm “biệt thự trên không” hiếm có, đồng thời là tuyên ngôn về phong cách sống và đẳng cấp của chủ nhân.

Bên cạnh không gian, dự án còn tích hợp hệ thống công nghệ hiện đại như nhận diện khuôn mặt tại thang máy và khu vực chung, video intercom, khóa cửa điện tử… Các căn hộ tiêu chuẩn được bàn giao hoàn thiện với các thương hiệu thiết bị cao cấp, không chỉ đáp ứng công năng sử dụng mà còn tôn lên thẩm mỹ của căn hộ.

Trải nghiệm nghỉ dưỡng cá nhân đầy cảm hứng

Có thể nói hệ tiện ích đặc quyền tại tầng 5 và tầng 15 chính là phần "hồn" làm nên giá trị sống khác biệt tại Le Parc Place. Được thiết kế như một "resort trên không", hệ tiện ích tại đây được tinh tuyển tỉ mỉ để chăm chút toàn diện sức khỏe và tinh thần, mang đến những khoảnh khắc tận hưởng dành riêng cho cư dân.

Tâm điểm của chuỗi tiện ích đặc quyền tầng 5 là bể bơi vô cực với làn nước trong vắt như được nối liền vào đường chân trời của thành phố. Cạnh đó, hệ thống bể uốn lượn mềm mại giữa những mảng xanh mướt của cỏ cây, mang đến những phút giây thư giãn thanh bình.

Đối với những cư dân đam mê phong cách sống năng động, sân pickleball tiêu chuẩn quốc tế, phòng gym hay yoga ngay trong nội khu sẽ là điểm lý tưởng để trải nghiệm và kết giao cùng cộng đồng tinh hoa đồng điệu.

Bể lười thư giãn giữa ốc đảo xanh tại Le Parc Place. Ảnh: ParkCity Hanoi.

Sự tinh tế của Le Parc Place còn được thể hiện qua các không gian chức năng mang tính chiều sâu tại tầng 15 bao gồm góc làm việc khơi nguồn cảm hứng, không gian đọc sách yên tĩnh hay lounge rượu và xì gà đẳng cấp mang tới cơ hội giao lưu, kết nối, hợp tác cộng đồng cư dân.

Le Parc Place phản ánh sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu của giới tinh hoa hiện đại, cần nơi sang trọng để khẳng định vị thế, khoáng đạt để nuôi dưỡng tâm hồn và tiện nghi riêng tư để tận hưởng cuộc sống. Dự án chính là công trình kiến trúc biểu tượng, viết tiếp chương mới cho định nghĩa về một tổ ấm thượng lưu đích thực tại trung tâm khu đô thị ParkCity Hanoi.