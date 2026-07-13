Đánh thức giá trị sống thượng lưu tại Le Parc Place

Tọa lạc tại trung tâm ParkCity Hanoi, Le Parc Place định hình chuẩn sống cao cấp với đặc quyền parkfront living, tiện ích resort và thiết kế giàu tính riêng tư.

Không chỉ tìm kiếm nơi ở, giới tinh hoa ngày nay hướng tới không gian sống sang trọng, riêng tư nhưng vẫn giao hòa với thiên nhiên. Xuất hiện như biểu tượng mới tại ParkCity Hanoi, Le Parc Place là câu trả lời hoàn hảo cho chuẩn sống cao, tinh tế.

ParkCity Hanoi - hệ sinh thái đô thị hoàn thiện đẳng cấp quốc tế

Sở hữu vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía tây thủ đô, ParkCity Hanoi kiến tạo hệ sinh thái đô thị hoàn thiện đẳng cấp quốc tế trong suốt hơn 15 năm qua. Khu đô thị nổi bật với hệ sinh thái cảnh quan lên tới 13,7 ha, cộng đồng cư dân quốc tế văn minh cùng khả năng kết nối thuận tiện tới các tuyến giao thông huyết mạch như vành đai 3.5, metro Cát Linh - Hà Đông, xe buýt nhanh BRT hay Vinbus.

Trường quốc tế liên cấp ParkCity Hanoi (ISPH).

Hoàn thiện trải nghiệm sống tại đây là hệ tiện ích đồng bộ gồm tổ hợp tiện ích 5 sao ParkCity Club Hanoi, trường quốc tế liên cấp ISPH, trung tâm thương mại - giải trí The Linc cùng công viên và hồ trung tâm xanh mát. Chính hệ sinh thái sống toàn diện góp phần giúp ParkCity Hanoi liên tiếp được vinh danh với nhiều giải thưởng quốc tế và được đánh giá là không gian đáng sống bậc nhất tại Hà Nội.

Le Parc Place - biểu tượng sống thượng lưu tại trung tâm ParkCity Hanoi

Le Parc Place là dự án căn hộ có quy mô lớn nhất tại ParkCity Hanoi nằm ngay giao điểm vàng của đại lộ ParkCity và đường hoa phong linh. Dự án gồm 4 tòa tháp cao từ 29 đến 35 tầng, cung cấp ra thị trường 802 căn hộ đa dạng diện tích với thiết kế phóng khoáng.

Là phân khu biểu tượng mới, Le Parc Place sở hữu đặc quyền "Parkfront living" đắt giá, với tầm nhìn trực diện công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 ha, “trái tim xanh” của khu đô thị.

Le Parc Place với tầm nhìn đắt giá ra công viên và hồ cảnh quan.

Với sự đồng hành của 2 đơn vị thiết kế danh tiếng là Ronald Lu & Partners và One Landscape (Hong Kong, Trung Quốc), kiến trúc Le Parc Place mang hơi thở của phong cách Pháp đương đại, khéo léo cân bằng giữa tỷ lệ và tính đối xứng chuẩn mực tạo nên diện mạo bề thế nhưng không kém phần uyển chuyển. Khu vực cổng chính và sảnh đón của dự án được chăm chút với các chi tiết tinh chọn về vật liệu, nội thất sang trọng, cao cấp.

Sảnh đón sang trọng với nội thất tinh tế tại Le Parc Place.

Kiến trúc đa mặt thoáng kết hợp cùng hệ kính rộng mở giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn khoáng đạt. Không gian sống được kết nối hài hòa với cảnh quan bên ngoài với kiến trúc, thiên nhiên và trải nghiệm sống giao thoa, mang đến chuẩn mực an cư tinh tế, giàu cảm xúc.

Hệ tiện ích đặc quyền riêng tư cao cấp

Tại Le Parc Place, ngôi nhà mở rộng với những không gian trải nghiệm đầy cảm hứng. Hệ tiện ích với tổ hợp “resort thu nhỏ” riêng tư trên tầng 5, mang đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị. Từ phòng gym-yoga hiện đại, sân pickleball tiêu chuẩn, khu vực bể bơi rộng tới 700 m2 cho tới khu ẩm thực riêng và khu nướng BBQ ngoài trời rợp bóng cây xanh... mỗi tiện ích đều được thiết kế để chăm sóc thể chất, cân bằng tinh thần và kết nối cộng đồng cư dân tinh hoa.

Lounge rượu và xì gà đẳng cấp tại tầng 15.

Lên đến tầng 15, không gian được khéo léo chuyển đổi theo chiều sâu để phục vụ nhu cầu làm việc và kết nối riêng tư với lounge rượu và xì gà đẳng cấp, không gian đọc sách yên tĩnh, phòng học nấu ăn cùng các tiện ích chất lượng khác.

Không chỉ tận hưởng, hệ tiện ích đặc quyền tại Le Parc Place còn là tuyên ngôn cho chuẩn sống cao cấp và khác biệt, đáp ứng những tiêu chí khắt khe nhất.

Thiết kế căn hộ - không gian rộng mở, ban công khoáng đạt

Hướng đến cuộc sống đề cao sự riêng tư, Le Parc Place duy trì mật độ xây dựng thấp, chỉ 7-10 căn hộ/sàn. Các căn hộ sở hữu diện tích rộng rãi, chuẩn “ở rộng sống sang” từ 107 m2 (căn 2 phòng ngủ + 1) đến trên 500 m2 (Sky Villa 5 phòng ngủ + 1). Với chiều cao trần từ 2,8 m trở lên, các căn hộ đều được thiết kế tối ưu ánh sáng tự nhiên với ít nhất 2 mặt thoáng, hệ cửa kính tràn, ban công phòng khách, phòng ngủ rộng, hướng trọn tầm nhìn panorama ra công viên, hồ cảnh quan và các khu vườn xanh mát.

Các căn hộ được thiết kế khoáng đạt, tối ưu ánh sáng tự nhiên.

Các căn hộ tại Le Parc Place được bàn giao với danh mục vật liệu cao cấp của các thương hiệu quốc tế cùng cam kết đặc quyền sở hữu ít nhất 1 chỗ đỗ xe ô tô định danh cho mỗi căn hộ tiêu chuẩn và tới 3 chỗ đỗ xe định danh cho căn Sky Villa.

Chủ đầu tư ParkCity Hanoi sẽ chính thức tổ chức sự kiện mở bán ưu tiên dự án Le Parc Place vào trung tuần tháng 7 với nhiều chính sách ưu đãi về chiết khấu, tiến độ thanh toán cùng đặc quyền ưu tiên chọn căn tầng đẹp cho những khách hàng tiên phong.