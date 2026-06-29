Làm thế nào để thuật toán không 'đánh cắp' tuổi thơ của trẻ?

Cuốn sách "Thế hệ tuyệt vời" giúp người đọc trẻ tuổi hiểu rằng sự chú ý, thời gian và đời sống tinh thần của mình có giá trị hơn nhiều so với những gì thuật toán muốn chiếm đoạt.

Ảnh minh họa. Nguồn: Ron Lach/Pexels.

Thế hệ tuyệt vời là cuốn sách mới ra mắt của 1980Books. Cuốn sách đưa ra một luận điểm xuyên suốt: công nghệ không xấu, nhưng cách con người sử dụng công nghệ đang âm thầm định hình khả năng tập trung, sự kết nối và cả quá trình trưởng thành của thế hệ trẻ.

Cuốn sách đặt câu hỏi về việc làm thế nào để trẻ vẫn lớn lên cùng công nghệ nhưng không đánh mất khả năng khám phá bản thân, xây dựng các mối quan hệ thật và sống một tuổi trẻ cân bằng hơn.

Theo lời giới thiệu từ biên tập viên của cuốn sách, Thế hệ tuyệt vời muốn truyền tải rằng: sự chuyển dịch từ tuổi thơ dựa trên vui chơi ngoài đời thực sang tuổi thơ dựa trên điện thoại đang làm gia tăng lo âu, trầm cảm, cô lập xã hội và sự suy giảm khả năng tập trung ở trẻ em.

Cuốn sách Thế hệ tuyệt vời. Ảnh: 1980Books.

Tuy nhiên, thay vì đưa ra các nghiên cứu học thuật, cuốn sách sử dụng tranh minh họa, truyện tranh, bảng thống kê trực quan, câu chuyện thật từ thanh thiếu niên và các thử thách tương tác để biến những vấn đề phức tạp thành dễ tiếp cận với độc giả 9-13 tuổi.

Thông điệp xuyên suốt cuốn sách không phải là “hãy bỏ điện thoại”, mà là “hãy giành lại quyền kiểm soát”.

Đặc biệt, cuốn sách cũng nhắc người đọc về những thứ hấp dẫn đang tồn tại ngoài màn hình: tình bạn thật, sự tò mò, những chuyến phiêu lưu, các sở thích cá nhân và niềm vui của việc khám phá thế giới bằng chính cơ thể mình.

Thế hệ tuyệt vời không chỉ giải thích cách các nền tảng công nghệ vận hành, mà còn giúp người đọc trẻ tuổi hiểu rằng sự chú ý, thời gian và đời sống tinh thần của mình có giá trị hơn rất nhiều so với những gì các thuật toán muốn chiếm đoạt.

Cuốn sách nhận được đánh giá tốt từ ThS, bác sĩ Bùi Phương Thảo - bác sĩ chuyên khoa Tâm thần, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương. Bác sĩ nhận định cuốn sách Thế hệ tuyệt vời bao quát nhiều vấn đề tâm lý mà gen Alpha đang gặp phải. Cuốn sách không chỉ dành cho lứa tuổi 9-13, mà các độc giả lớn hơn như 15, 16 tuổi và phụ huynh vẫn có thể đọc và tìm thấy thông tin hữu ích.