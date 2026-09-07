Khóc dạ đề ở trẻ sơ sinh

Khóc dạ đề là hiện tượng thường thấy ở trẻ sơ sinh. Ban ngày trẻ không có biểu hiện bất thường, nhưng thường quấy khóc vào chiều, tối hoặc ban đêm.

Khóc dạ đề là hiện tượng thường thấy ở trẻ sơ sinh, thường xảy ra vào chiều, tối hoặc ban đêm. Ảnh: Shutterstock.

Khóc là cách trẻ sơ sinh giao tiếp khi đói, buồn ngủ, tã ướt, nóng, lạnh hoặc cần được ôm ấp. Trong những tháng đầu đời, trẻ có thể khóc khá nhiều, thậm chí khoảng 1-4 giờ mỗi ngày. Đây có thể là một phần bình thường trong quá trình thích nghi với môi trường bên ngoài bụng mẹ.

Tuy nhiên, một số trẻ khỏe mạnh lại xuất hiện những cơn khóc dữ dội, kéo dài và rất khó dỗ mà không tìm được nguyên nhân rõ ràng. Tình trạng này thường được gọi là khóc dạ đề.

Khóc dạ đề được mô tả là trẻ khóc từ 3 giờ trở lên mỗi ngày, ít nhất 3 ngày mỗi tuần và kéo dài từ 3 tuần trở lên. Tuy nhiên, cha mẹ không cần phải chờ đủ 3 tuần mới đưa trẻ đi khám nếu cảm thấy có điều bất thường.

Khóc dạ đề thường bắt đầu trong những tuần đầu sau sinh, có xu hướng nặng nhất khoảng 6 tuần tuổi, sau đó giảm dần và phần lớn trẻ cải thiện khi được 3-4 tháng tuổi. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định.

Dấu hiệu khóc dạ đề

Theo Mayo Clinic, cơn khóc dạ đề thường có tính chất khá đặc trưng: trẻ khóc to, dữ dội, đôi khi nghe giống như đang đau dù trước đó vẫn khỏe mạnh. Cơn khóc thường xuất hiện vào một thời điểm tương đối cố định, phổ biến hơn vào chiều tối.

Trong lúc khóc, trẻ có thể đỏ mặt, nắm chặt tay, co chân lên bụng, duỗi hoặc gồng cứng chân, ưỡn lưng hay căng bụng. Điều khiến cha mẹ lo lắng là ngay cả khi đã cho bú, thay tã hoặc bế dỗ, trẻ vẫn tiếp tục khóc.

Nếu trẻ vẫn bú tốt, tăng trưởng bình thường, không sốt và trở lại trạng thái tương đối bình thường sau cơn khóc, tình trạng này thường không gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Tuy nhiên, bác sĩ có thể cần thăm khám để loại trừ những nguyên nhân khác trước khi kết luận trẻ bị colic.

Làm gì khi con khóc dạ đề?

Với trẻ được xác định là khóc dạ đề, cha mẹ có thể thử ôm và vỗ về nhẹ nhàng, ru hoặc đi lại cùng trẻ, quấn trẻ đúng cách, giảm ánh sáng và tiếng ồn, sử dụng âm thanh đều và nhẹ hoặc cho trẻ ợ hơi sau khi bú. Không có một biện pháp nào hiệu quả với tất cả trẻ, vì vậy cha mẹ có thể thử từng cách phù hợp.

Đặc biệt, những cơn khóc kéo dài có thể khiến người chăm sóc kiệt sức và mất bình tĩnh. Nếu cảm thấy quá căng thẳng, hãy đặt trẻ nằm ở nơi an toàn như cũi và nhờ người thân hỗ trợ. Tuyệt đối không rung lắc hoặc đánh trẻ, bởi rung lắc có thể gây tổn thương não nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Điều quan trọng là không nên mặc định mọi trường hợp trẻ khóc nhiều đều là khóc dạ đề. Khóc liên tục, không thể dỗ hoặc tiếng khóc khác hẳn bình thường có thể là dấu hiệu trẻ đang đau hoặc mắc bệnh.

Cha mẹ nên đưa trẻ đi khám nếu trẻ kèm theo các biểu hiện như sốt, bỏ bú hoặc bú kém, nôn ói, lừ đừ, khó đánh thức, thay đổi màu da, khó thở hoặc có vẻ đau đớn bất thường. Với trẻ sơ sinh, nhiệt độ từ 38°C trở lên cần được liên hệ với bác sĩ để được đánh giá.

Trong trường hợp trẻ khó thở, tím tái hoặc tái nhợt, không đáp ứng, mềm nhũn, co giật hay khó đánh thức, cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay.