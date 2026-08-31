Khai trương nhà mẫu Alora Nha Trang, biểu tượng giải trí bên vịnh Ngọc

Ngày 29/8, tại văn phòng bán hàng Libera Nha Trang, KDI Group tổ chức khai trương nhà mẫu Alora Nha Trang với chủ đề “Đón mặt trời đêm - Chạm miền rực rỡ”.

Sự kiện mở ra điểm chạm trải nghiệm thực tế, nơi khách hàng có thể trực tiếp khám phá không gian, thiết kế và giá trị tạo nên Alora Nha Trang.

Alora Nha Trang: Từ "nghe về" đến "chạm vào"

Nằm trong quần thể đô thị resort quốc tế Libera Nha Trang, nhà mẫu Alora Nha Trang sở hữu lợi thế khi mang đến hành trình trải nghiệm liền mạch: Từ tiếp cận sa bàn để có cái nhìn tổng thể về vị trí, quy hoạch và hệ sinh thái dự án; đến bước vào căn hộ được hoàn thiện ở tỷ lệ thực, để trực tiếp quan sát cách tổ chức không gian, vật liệu, nội thất và chi tiết hoàn thiện.

Sự kiện ghi dấu mốc quan trọng của Alora Nha Trang, khi bước sang giai đoạn hiện thực hóa kỳ vọng về không gian chỉn chu trong từng chi tiết thiết kế.

Tại sự kiện, đại diện KDI Group cho biết nhà mẫu được đưa vào hoạt động nhằm tạo thêm điểm tiếp xúc trực quan, giúp khách hàng hình dung rõ hơn về thực tế sản phẩm trước khi đưa ra quyết định. Đây là bước chuyển quan trọng để khách hàng có thể trực tiếp nhìn, chạm và kiểm chứng những gì được giới thiệu về sản phẩm.

Lễ khai trương nhà mẫu Alora Nha Trang thu hút đông đảo khách tham dự.

Từ khu vực chung, hành trình tham quan tiếp tục đi vào từng không gian chức năng. Cách bố trí bàn ăn - phòng khách liền mạch với khu bếp, trong khi phòng ngủ được tách tương đối riêng tư, giúp khách dễ hình dung cách sử dụng thực tế.

Không gian căn hộ được thiết kế theo hướng mở, với hệ cửa kính lớn đón ánh sáng và mở rộng tầm nhìn, đưa cảnh quan biển - núi trở thành một phần của trải nghiệm sống.

Các chi tiết hoàn thiện cũng có thể được quan sát trực tiếp, từ bề mặt vật liệu, màu sắc, hệ tủ bếp, nội thất phòng khách đến cách bố trí phòng ngủ và khu vực phòng tắm. Khu vực trưng bày vật liệu cũng thu hút nhiều khách dừng chân. Việc trực tiếp quan sát bề mặt, màu sắc, chi tiết hoàn thiện và nội thất bàn giao giúp cuộc trao đổi với chuyên viên tư vấn đi vào những câu hỏi cụ thể hơn. Thay vì chỉ nhìn trên bản vẽ, nhà mẫu trở thành nơi khách hàng có thể kiểm chứng trực tiếp hạng mục được kết hợp trong không gian hoàn chỉnh.

Ánh sáng, màu sắc và cách bố trí nội thất được xử lý hài hòa, tạo nên không gian thư thái, đậm tinh thần nghỉ dưỡng trong từng căn hộ.

Sự kết hợp mượt mà giữa công nghệ trình chiếu tương tác và không gian mẫu trực quan giúp người xem không chỉ "nghe câu chuyện Alora Nha Trang" qua bản vẽ, mà thực sự "chạm vào Alora Nha Trang" bằng tất cả giác quan.

Khách hàng đến từ TP.HCM chia sẻ: “Cách bố trí căn hộ đến tầm nhìn hướng ra biển, núi đều tạo cảm giác thư giãn đúng chất nghỉ dưỡng, nhưng công năng khá đầy đủ và tiện nghi để có thể lưu trú lâu dài. Nếu được thức dậy mỗi sáng với biển và núi ngay trong tầm mắt thì rất đáng mong đợi”.

Trải nghiệm sống sau biểu tượng Nightlife Landmark bên vịnh Ngọc

Từ những gì có thể trực tiếp quan sát trong nhà mẫu, câu chuyện “chạm” vào Alora Nha Trang được mở rộng từ không gian căn hộ sang tổng thể giá trị nổi bật của tòa tháp.

Trong đó kiến trúc Waverly với đường cong lấy cảm hứng từ chuyển động đại dương tạo nên diện mạo riêng cho công trình. Hình dung về nhịp sống ngày - đêm của Alora cũng được mở rộng qua định hướng phát triển Entertainment Complex cùng Sunset Hospitality Group và hệ dịch vụ lifestyle hospitality của The Ascott Limited. Những lớp trải nghiệm này tạo nên mối liên kết giữa lưu trú, nghỉ dưỡng và giải trí trong cùng điểm đến.

Hình ảnh phối cảnh tòa tháp Alora Nha Trang.

Trải nghiệm tiếp tục được mở rộng trong bức tranh lớn hơn - Libera Nha Trang, nơi nhiều cấu phần của đô thị resort đã hiện hữu và đi vào vận hành.

Quần thể đô thị resort quy mô 44 ha tại Bãi Tiên, trên mặt tiền đường Trần Phú nối dài, với địa thế lưng tựa núi Tiên, mặt nghênh vịnh Ngọc, sở hữu khoảng 2 km đường bờ biển, ba bãi tắm riêng cùng Nhà hát Đó, Quảng trường Trống Đồng, hệ thống nhà hàng, beach club và cơ sở lưu trú quốc tế.

Trong tổng thể đó, Alora Nha Trang được kỳ vọng bổ sung lớp trải nghiệm giải trí và nightlife, nối tiếp hệ sinh thái nghỉ dưỡng, văn hóa, ẩm thực và giải trí đã hiện hữu.

Từ bản vẽ đến căn hộ mẫu tỷ lệ thật, rồi từ căn hộ mẫu bước ra điểm đến có đời sống thực tế, “Đón mặt trời đêm - Chạm miền rực rỡ” là hành trình cảm nhận giá trị và sức sống tại nơi sản phẩm được hình thành, đưa dự án đến gần hơn với trải nghiệm của khách hàng.