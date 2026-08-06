Khách Tây cõng cựu chiến binh lên Cột cờ Lũng Cú

Trong chuyến tham quan Cột cờ Lũng Cú đúng dịp 27/7, một du khách Pháp chủ động cõng cựu chiến binh Việt Nam vượt những bậc đá lên đỉnh cột cờ, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Khi tham quan, 2 du khách người Pháp vô tình bắt gặp một cựu chiến binh gặp khó khăn khi leo các bậc thang lên đỉnh cột cờ Lũng Cú nên đã tiến đến, chủ động giúp đỡ.

Ngày 27/7, trong chuyến tham quan Cột cờ Quốc gia Lũng Cú (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang), hai du khách đến từ Pháp bắt gặp một cựu chiến binh Việt Nam gặp khó khăn khi di chuyển trên những bậc đá dẫn lên đỉnh cột cờ. Một nam du khách bước đến, chủ động cõng ông vượt qua quãng đường còn lại.

Khoảnh khắc du khách người Pháp cõng người cựu chiến binh nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có mặt. Không có cuộc trò chuyện dài hay lời giải thích đặc biệt, hành động tự nhiên của người đàn ông ngoại quốc tạo nên một hình ảnh giàu cảm xúc tại nơi địa đầu Tổ quốc.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Việt Bắc, hướng dẫn viên của đơn vị Hà Giang Trips, cho biết sự việc diễn ra hoàn toàn bất ngờ.

"Hôm đó đoàn của tôi đang tham quan thì bắt gặp bác cựu chiến binh. Bác đã đi được khoảng 2/3 quãng đường, nhưng việc leo những bậc thang cuối trở nên khá khó khăn. Thấy vậy, vị khách người Pháp chủ động ngỏ ý cõng bác lên", Việt Bắc kể lại.

Khoảnh khắc nam du khách nước ngoài cõng cựu chiến binh lên tham quan cột cờ Lũng Cú ngày 27/7.

Theo hướng dẫn viên, dù thời tiết khá nắng nóng, vị khách rất vui vẻ đưa người cựu chiến binh lên tới đỉnh cột cờ.

"Khi lên đến nơi, hai người bắt tay nhau. Bác cựu chiến binh dành nhiều lời cảm ơn đến nam du khách nước ngoài", anh chia sẻ.

Việt Bắc cho biết người cựu chiến binh đến Cột cờ Lũng Cú cùng đoàn nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Di chứng sau chiến tranh khiến việc đi lại của ông gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi di chuyển trên những đoạn dốc và bậc thang.

Là người trực tiếp chứng kiến sự việc, Việt Bắc nói đây là lần đầu tiên anh bắt gặp một hình ảnh đặc biệt như vậy trong nhiều chuyến dẫn khách.

"Hình ảnh ấy khiến tôi rất xúc động. Tôi nghĩ đến sự hy sinh của các thế hệ đi trước để đất nước có được hòa bình như hôm nay. Dù là người nước ngoài và hoàn toàn xa lạ, vị khách vẫn sẵn sàng giúp đỡ bác cựu chiến binh bằng một hành động rất tự nhiên", anh nói.

Theo hướng dẫn viên, hai du khách đến từ Pháp tham gia hành trình khám phá Hà Giang kéo dài 4 ngày. Ngoài Cột cờ Lũng Cú, họ còn ghé đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế và nhiều điểm đến nổi tiếng khác trên Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Trong suốt chuyến đi, hai vị khách nhiều lần bày tỏ ấn tượng với vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Hà Giang và sự thân thiện của người dân địa phương. Trong đó, đèo Mã Pì Lèng là điểm đến được nam du khách yêu thích nhất.

Không chỉ vậy, khi bắt gặp trẻ em ở các bản làng ven đường, anh còn chủ động mua kẹo để tặng các em.

Cột cờ Quốc gia Lũng Cú tọa lạc trên đỉnh núi Rồng, ở độ cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển. Công trình được xây dựng theo mô hình Cột cờ Hà Nội, có tổng chiều cao 34,85 m. Lá cờ Tổ quốc rộng 54 m2 tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Phần chân cột được trang trí bằng các phù điêu mang họa tiết trống đồng Đông Sơn. Từ khu vực cột cờ, du khách có thể phóng tầm mắt ra cảnh quan núi đá trùng điệp và những bản làng nằm dưới chân núi Rồng. Không chỉ là một điểm tham quan nổi tiếng trên hành trình khám phá vùng cao phía Bắc, Cột cờ Lũng Cú còn được xem là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc.