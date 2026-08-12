Khách nước ngoài có thể quét VNPAY-QR thanh toán trực tiếp ở Việt Nam

Khách quốc tế Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia có thể quét VNPAY-QR thanh toán trực tiếp khi đến Việt Nam, mở ra cơ hội tăng doanh thu cho hộ kinh doanh.

Thói quen thanh toán điện tử của du khách quốc tế đã đặt ra yêu cầu cho các hộ kinh doanh trong việc cập nhật phương thức thanh toán, giảm phụ thuộc vào tiền mặt và đáp ứng tốt hơn thói quen chi tiêu cho khách hàng. Chính vì vậy, việc ứng dụng các giải pháp thanh toán hiện đại không chỉ giúp phục vụ khách hàng thuận tiện hơn mà còn góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, gia tăng năng lực cạnh tranh cho đơn vị kinh doanh.

Nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh trong việc mở rộng các hình thức thanh toán, VNPAY triển khai giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới. Với giải pháp này, du khách có thể sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc tại quốc gia của mình để quét mã VNPAY-QR, không cần tải thêm ứng dụng trung gian hay đổi ngoại tệ, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí chuyển đổi.

Cụ thể, khách du lịch từ Trung Quốc có thể thanh toán bằng WeChat Pay/UnionPay International, du khách Thái Lan sử dụng hệ thống ITMX, du khách Lào sử dụng LAPNet, du khách Campuchia thanh toán qua ACLEDA và du khách Hàn Quốc dễ dàng dùng ứng dụng thuộc mạng lưới GLN.

Hộ kinh doanh tìm kiếm giải pháp thanh toán xuyên biên giới để phục vụ khách quốc tế. Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Nhờ việc mở rộng hình thức thanh toán xuyên biên giới, hộ kinh doanh tiếp cận lượng khách quốc tế dễ dàng hơn, hạn chế tình trạng bỏ lỡ khách hàng do rào cản tiền mặt hoặc phương thức thanh toán không tương thích. Đây là yếu tố quan trọng góp phần mang lại trải nghiệm du lịch liền mạch nhờ giao dịch nhanh chóng, bảo mật và thuận tiện.

Bên cạnh khả năng mở rộng tệp khách hàng, giải pháp còn giúp các điểm kinh doanh nhận tiền và thông báo tức thì, quản lý giao dịch thuận tiện và nâng cao tính chuyên nghiệp trong quá trình phục vụ. Việc thanh toán trực tiếp bằng quét mã VNPAY-QR cũng góp phần giảm rủi ro liên quan đến tiền mặt, đồng thời tiết kiệm thời gian cho cả người bán và người mua.

QR xuyên biên giới giúp hộ kinh doanh đa dạng phương thức thanh toán, thu hút khách ngoại và gia tăng doanh thu. Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Trong bối cảnh du lịch quốc tế đang trên đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, thanh toán không tiền mặt trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm của du khách. Việc triển khai QR xuyên biên giới không chỉ giúp khách quốc tế thanh toán thuận tiện hơn mà còn mở ra cơ hội hoàn thiện quy trình chuyên nghiệp cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp địa phương vào mùa cao điểm du lịch.

Trước đó, vào tháng 2, VNPAY và NAPAS chính thức hợp tác toàn diện, triển khai giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới tại các điểm chấp nhận VNPAY-QR. Hợp tác này góp phần đa dạng hóa phương thức thanh toán, thu hút khách quốc tế, gia tăng doanh thu và hỗ trợ các đơn vị kinh doanh mở rộng phạm vi hoạt động.

Hộ kinh doanh có thể liên hệ hotline *3388 để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết về giải pháp thanh toán VNPAY-QR.