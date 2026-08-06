Jetstar sẽ thu phí hành lý xách tay để ngăn trên

Hãng hàng không giá rẻ của Australia sẽ tính phí đối với hành lý đặt tại ngăn chứa đồ phía trên khoang cabin, khép lại chính sách miễn phí 7 kg hành lý xách tay truyền thống.

Jetstar sẽ thu phí hành lý xách tay để ở ngăn phía trên từ tháng 2 năm sau. Ảnh: ABC News.

Ngày 5/8, Jetstar thông báo sẽ bãi bỏ chính sách miễn phí 7 kg hành lý xách tay từ tháng 2/2027, nhằm đồng bộ với mô hình đang được nhiều hãng hàng không giá rẻ trên thế giới áp dụng, đài ABC đưa tin.

Theo quy định mới, từ ngày 2/2/2027, mỗi hành khách chỉ được mang miễn phí một túi nhỏ như ba lô, túi xách hoặc túi đựng máy tính xách tay để dưới ghế, với kích thước tối đa 40 x 30 x 20 cm.

Hành khách muốn để thêm hành lý trong ngăn chứa trên khoang sẽ phải trả phí. Đổi lại, hành lý để trong ngăn chứa sẽ không còn bị cân tại cửa lên máy bay, nhưng phải đáp ứng kích thước tối đa 56 x 36 x 23 cm.

Theo bảng giá Jetstar công bố, phí sử dụng ngăn chứa hành lý trên khoang khởi điểm từ 25 AUD ( 18 USD ) đối với chuyến bay nội địa một chiều và có thể lên tới 52 AUD ( 37 USD ) trên một số đường bay quốc tế. Hành khách mua thêm dịch vụ này cũng sẽ được ưu tiên lên máy bay, theo CNA.

Hành khách đi cùng trẻ sơ sinh được mang thêm một túi đặt dưới ghế để đựng đồ cho em bé mà không phải trả thêm phí. Quy định đối với hành lý ký gửi không thay đổi. Hành khách vẫn có thể mua thêm hạn mức ký gửi lên tới 40 kg mỗi người.

Một máy bay của hãng hàng không Jetstar. Ảnh: ABC News.

Jetstar cho biết quyết định này được đưa ra sau khi nhiều khách hàng phản ánh việc phải cân hành lý xách tay tại cửa lên máy bay và khó tìm chỗ trong ngăn chứa là những trải nghiệm gây căng thẳng nhất tại sân bay.

"Chúng tôi hiểu rằng việc cân hành lý xách tay tại cửa lên máy bay có thể khiến cả hành khách lẫn tiếp viên cảm thấy phiền toái", Giám đốc điều hành Jetstar Stephanie Tully cho biết.

Theo bà Tully, chính sách mới sẽ giúp sử dụng hiệu quả hơn không gian trong ngăn chứa hành lý, rút ngắn thời gian lên máy bay và góp phần giúp nhiều chuyến bay cất cánh đúng giờ hơn.

"Chính sách hành lý xách tay mới giúp hành khách có thêm lựa chọn, đồng thời cho phép Jetstar duy trì mức giá vé thấp. Khách chỉ phải trả tiền cho những dịch vụ thực sự cần sử dụng. Ai mang ít hành lý sẽ tốn ít chi phí hơn, còn nếu có nhu cầu vẫn có thể mua thêm", bà nói thêm.

Trong diễn biến liên quan ngành hàng không, Cơ quan quản lý hàng không Thái Lan ngày 4/8 đã ban hành quy định mới cho phép nhân viên an ninh sân bay mở hành lý ký gửi mà không cần có mặt hành khách nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ. Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 16/10, theo Nation.

Theo quy định, các đơn vị quản lý sân bay có trách nhiệm tổ chức kiểm tra hành lý ký gửi.

Khi lực lượng an ninh có căn cứ hợp lý để nghi ngờ hành lý ký gửi chứa chất nổ, vật phẩm bị cấm, hàng hóa nguy hiểm hoặc các vật dụng không được phép mang lên máy bay, họ được quyền mở hành lý để kiểm tra.

Trong trường hợp phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng có thẩm quyền tịch thu vĩnh viễn tang vật, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý lý luận và pháp lý theo đúng quy trình hiện hành.