Hyundai Tucson thế hệ mới gặp sự cố khi thử nghiệm

Sự cố trên đường thử khiến mẫu SUV Hyundai Tucson thế hệ mới cháy phanh, nổ cả 2 lốp trước và sau.

Mẫu Hyundai Tucson thế hệ tiếp theo vừa trải qua một sự cố trong thử nghiệm bài kiểm tra phanh khắc nghiệt tại dãy Alps thuộc Áo, khiến phanh bốc cháy và nổ cả 2 lốp phía trước.

Theo ghi nhận từ trang Carscoops, sự cố xảy ra khi các kỹ sư của Hyundai cho xe kéo theo rơ moóc di chuyển lên xuống đường núi để đánh giá hiệu suất của hệ thống phanh. Do phải hoạt động dưới áp lực quá lớn, hệ thống phanh phía trước bốc khói nghi ngút trước khi bốc cháy.

Dù lực lượng hỗ trợ đã dùng bình chữa cháy để dập tắt ngọn lửa, lượng nhiệt tích tụ quá lớn truyền sang vành xe đã khiến cả 2 lốp trước lần lượt phát nổ, khiến chiếc xe thử nghiệm bị mắc kẹt tại chỗ.

Sự cố ngoài ý muốn này cũng mang đến những hình ảnh rõ nét hơn về thiết kế của Tucson thế hệ mới. Dòng crossover thế hệ tiếp theo sở hữu kiểu dáng vuông vức và hầm hố hơn hẳn so với phiên bản hiện hành, mang nhiều đường nét lấy cảm hứng từ đàn anh Santa Fe.

Bên trong cabin, không gian nội thất ghi nhận sự thay đổi lớn với màn hình thông tin giải trí kích thước lớn dạng máy tính bảng đặt nổi trên bảng điều khiển trung tâm. Cấu trúc này tương tự thiết kế từng xuất hiện trên mẫu sedan hạng sang Grandeur hay dòng xe điện Ioniq 3, mang lại giao diện hiện đại hơn.

Mẫu xe bốc cháy và nổ lốp. Ảnh: Carscoops.

Dù trang bị màn hình trung tâm quy mô lớn phục vụ hệ thống thông tin giải trí Pleos, Hyundai vẫn giữ lại các nút bấm cơ học truyền thống. Bảng điều khiển phía dưới màn hình vẫn xuất hiện hai núm xoay cùng hàng nút bấm vật lý giúp thao tác nhanh chóng.

"Thói quen sử dụng của khách hàng cho thấy các phím bấm cơ học vẫn mang lại giá trị trải nghiệm tốt, do đó chúng tôi tiếp tục duy trì trang bị này bên cạnh các phím chức năng trên vô lăng", đại diện đội ngũ phát triển sản phẩm của Hyundai đã chia sẻ.

Về hệ truyền động, thông số chi tiết vẫn chưa được công bố chính thức. Xe dự kiến tiếp tục duy trì các tùy chọn động cơ xăng, hybrid và plug-in hybrid 4 xilanh đi kèm hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian.

Những tin đồn về phiên bản hiệu năng cao Tucson N vẫn tiếp tục xuất hiện, dù Hyundai sẽ cần hoàn thiện thêm hệ thống phanh trước khi nghĩ đến một biến thể thể thao thực thụ.

Tại Việt Nam, Hyundai Tucson đang mở bán với 5 phiên bản thuộc thế hệ thứ 4, cùng 2 tùy chọn hệ truyền động. Giá của Hyundai Tucson tại Việt Nam dao động 769-989 triệu đồng.