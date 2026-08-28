Honda Việt Nam hợp tác KidZania Hà Nội ra mắt sân chơi cho trẻ em

Honda Việt Nam hợp tác KidZania Hà Nội ra mắt Trung tâm Công nghệ Xe máy điện Honda, giúp trẻ em khám phá công nghệ xe hai bánh và học an toàn giao thông qua trải nghiệm nhập vai.

Với vai trò là nhà sản xuất xe máy hàng đầu tại Việt Nam - nơi phương tiện hai bánh đóng vai trò thiết yếu trong việc di chuyển hàng ngày, Honda Việt Nam (HVN) nhận thức rõ trách nhiệm trong việc thúc đẩy giáo dục và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho trẻ em. Đồng thời, HVN hướng đến hiện thực hóa mục tiêu toàn cầu của Honda về “Trung hòa carbon” và “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ”.

Công ty Honda Việt Nam (HVN) hợp tác cùng KidZania Hà Nội ra mắt Trung tâm Công nghệ Xe máy điện Honda.

Đồng hành cùng tầm nhìn “Blue skies for our children - Bầu trời xanh cho con em của chúng ta” của Honda toàn cầu, HVN tập trung vào việc trang bị kiến thức và nhận thức cần thiết cho trẻ em. Đây là lứa tuổi bắt đầu tham gia giao thông và là thế hệ sẽ sử dụng phương tiện di chuyển trong tương lai.

Các em được tìm hiểu các quy tắc tham gia giao thông an toàn thông qua các hoạt động mô phỏng và tương tác trực quan.

Thông qua hoạt động giáo dục và truyền cảm hứng từ sớm, HVN mong muốn giúp các em nuôi dưỡng niềm đam mê khám phá công nghệ, hình thành nhận thức về an toàn giao thông và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và môi trường sống.

Từ định hướng đó, HVN hợp tác cùng KidZania Hà Nội (mô hình công viên giáo dục - giải trí trải nghiệm nghề nghiệp dành cho trẻ em 4-15 tuổi, giúp các em học hỏi thông qua hình thức nhập vai vào hơn 40 ngành nghề) ra mắt Trung tâm Công nghệ Xe máy điện Honda.

Các em được tìm hiểu cấu tạo, cách lắp ráp và vận hành một chiếc xe hai bánh.

Tại đây, các em được tìm hiểu cấu tạo, cách lắp ráp và vận hành xe hai bánh, đồng thời làm quen với quy tắc tham gia giao thông an toàn thông qua hoạt động mô phỏng và tương tác trực quan.

Trung tâm Công nghệ Xe máy điện Honda được thiết kế với hai khu vực trải nghiệm chính. Tại khu kỹ thuật xe máy điện, trẻ em được hóa thân thành kỹ sư, tìm hiểu cấu tạo xe gắn máy điện Honda ICON e: và trực tiếp thực hiện một số thao tác cơ bản như lắp ráp, hoàn thiện, kiểm định phương tiện dưới sự hướng dẫn của nhân viên.

Ở khu trải nghiệm xe máy điện, các em được lái thử mô phỏng trên mô hình Honda ICON e: thu nhỏ, đồng thời làm quen quy tắc an toàn giao thông. Qua đó, trẻ từng bước rèn luyện khả năng quan sát, kiểm soát phương tiện và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn.

Với sự kết hợp giữa mô hình giáo dục - giải trí trải nghiệm của KidZania và kiến thức, kinh nghiệm của HVN, Trung tâm Công nghệ Xe máy điện Honda mang đến cho trẻ cơ hội vừa học, vừa chơi và vừa khám phá trong môi trường sinh động.

Trung tâm Công nghệ Xe máy điện Honda mang đến cho trẻ cơ hội vừa học, vừa chơi và vừa khám phá trong một môi trường sinh động.

Thông qua sáng kiến này, HVN mong muốn tiếp tục đồng hành cùng thế hệ trẻ, khơi mở sự tò mò, nuôi dưỡng ước mơ và truyền cảm hứng để các em tự tin khám phá công nghệ, đồng thời từng bước nâng cao nhận thức về an toàn giao thông. Qua đó, HVN thể hiện cam kết dài hạn của Honda trong việc góp phần xây dựng xã hội di chuyển xanh, an toàn và bền vững hơn tại Việt Nam.