Honda lạc quan, nâng dự báo tăng trưởng cả năm

Honda vừa nâng đáng kể dự báo kết quả kinh doanh cho cả năm tài chính sau khi ghi nhận quý đầu tiên lợi nhuận tăng trưởng dương trong vòng 6 quý gần nhất.

Honda vừa công bố kết quả kinh doanh quý I năm tài chính 2026 (từ tháng 4 đến tháng 6/2026) với lợi nhuận tăng trưởng trở lại sau 6 quý liên tiếp suy giảm, đồng thời nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm nhờ diễn biến thuận lợi của tỷ giá đồng Yen/USD.

Honda nâng dự báo tăng trưởng cả năm thêm 30%

Hãng xe lớn thứ hai Nhật Bản đã nâng dự báo lợi nhuận hoạt động cả năm thêm 30%, từ khoảng 3,17 tỷ USD lên 4,12 tỷ USD . Bên cạnh đó, Honda cũng điều chỉnh tăng triển vọng lợi nhuận ròng và doanh thu, với lý do chủ yếu là giả định mới về tỷ giá hối đoái.

Honda vừa công bố kết quả kinh doanh quý I năm tài chính 2026 với lợi nhuận tăng trưởng trở lại sau 6 quý liên tiếp suy giảm, đồng thời nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm nhờ diễn biến thuận lợi của tỷ giá.

Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2026, lợi nhuận hoạt động của Honda tăng hơn gấp đôi, đạt khoảng 3,37 tỷ USD , so với 1,55 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng vượt xa mức dự báo trung vị khoảng 1,92 tỷ USD của 9 chuyên gia phân tích được LSEG khảo sát.

Tập đoàn giả định đồng Yen sẽ giao dịch ở mức trung bình 155 Yen/USD trong năm tài chính này, thay vì 145 yên/USD như dự báo trước đó. Đồng Yen yếu hơn giúp cải thiện giá trị doanh thu và lợi nhuận quy đổi từ các thị trường nước ngoài.

Trong quý vừa qua, lợi nhuận hoạt động của hãng tăng hơn gấp đôi, đạt khoảng 3,37 tỷ USD , so với 1,55 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Đồng Yen yếu hơn giúp cải thiện giá trị doanh thu và lợi nhuận quy đổi từ các thị trường nước ngoài.

Kết quả tích cực của quý đầu tiên được công bố chỉ vài tháng sau khi Honda ghi nhận khoản lỗ thường niên đầu tiên trong gần 70 năm, chủ yếu do phải gánh hơn 9 tỷ USD chi phí tái cơ cấu mảng xe điện.

Doanh số Honda trái ngược tại các thị trường khác nhau

Trong báo cáo tài chính mới nhất, Honda cho biết hãng không ghi nhận bất kỳ khoản chi phí tái cơ cấu nào trong quý vừa qua, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán với những nhà cung cấp bị ảnh hưởng bởi quá trình tái cấu trúc vẫn đang diễn ra.

Thị trường Trung Quốc ghi nhận mức sụt giảm gần 50%, trong khi doanh số tại nhiều quốc gia châu Á khác cũng đi xuống khi ngày càng nhiều người tiêu dùng chuyển sang xe điện do giá nhiên liệu tăng cao.

Tuy nhiên, Honda cũng nâng dự báo tổng chi phí tái cơ cấu trong năm tài chính lên khoảng 3,3 tỷ USD , tăng nhẹ so với mức 3,17 tỷ USD dự kiến trước đó. Tập đoàn cũng xác nhận doanh số ôtô toàn cầu trong quý giảm 4%, còn 838.000 xe.

Thị trường Trung Quốc ghi nhận mức sụt giảm gần 50%, trong khi doanh số tại nhiều quốc gia châu Á khác cũng đi xuống khi ngày càng nhiều người tiêu dùng chuyển sang xe điện do giá nhiên liệu tăng cao. Xu hướng này đã làm lu mờ sự tăng trưởng tại Mỹ và Nhật Bản.

Mỹ tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi chiếm khoảng một nửa tổng doanh số toàn cầu của Honda trong quý vừa qua. Giá nhiên liệu tăng đang thúc đẩy nhu cầu đối với các mẫu hybrid tiết kiệm nhiên liệu.

Mỹ tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi chiếm khoảng một nửa tổng doanh số toàn cầu của Honda trong quý vừa qua. Giá nhiên liệu tăng đang thúc đẩy nhu cầu đối với các mẫu hybrid tiết kiệm nhiên liệu cũng như các dòng xe sử dụng động cơ xăng truyền thống của Honda, qua đó góp phần cải thiện kết quả kinh doanh của hãng.